Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - BARAN

Ideał mężczyzny? Nie, to niebezpieczny narcyz. Strzeż się tych znaków zodiaku! Nie możesz winić wszystkich wokół za swoje niepowodzenia. Jeśli nie zmienisz postawy, narobisz sobie wrogów oraz stracisz długo wypracowywany szacunek.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - BYK

Znajdź dziś wieczorem czas na odpoczynek w towarzystwie ukochanej osoby. Dawno nie siedzieliście razem ze sobą. Lampka dobrego wina to również dobry pomysł.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Nie rozpoczynaj dzisiaj niczego na tak zwanych wariackich papierach. Dobrze przemyśl i rozplanuj zadania oraz działania, tylko tak zapanujesz nad wszystkim.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - RAK

Kryzys w związku to nie jego koniec. To szansa na postęp w relacji. Bądź zatem otwarta na nawet niekonwencjonalne rozwiązania tego kryzysu, by znów cieszyć się sobą.

Zdjęcie Horoskop na sobotę, 17 września / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - LEW

Przeczekaj trudne chwile w swoim pokoju służbowym. Czasami nic nierobienie przynosi więcej korzyści niż nagłe i szybkie działania w złości i stresie.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - PANNA

Nie słucha tych, co chcą zmienić twoje podejście do ustalonych już od dawna spraw. Pilnuj swoich racji i nie daj się wyprowadzić z równowagi czczym gadaniem i malkontenctwem innych.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - WAGA

Księżyc nie da ci dziś schronienia, a wręcz ujawni twoje działania po łepkach. Nie tak miało być. By zachować twarz, musisz wykazać się sprytem i szybko naprawić błędy.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - SKORPION

Pozwól sobie, by to, co nie działa i się nie sprawdziło, odeszło. Zrób miejsce na nowe i inne. Zmiany są potrzebne i zawsze nas uczą tego, że nie wolno stać w miejscu.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - STRZELEC

Twój upór w działaniu doprowadzi do realizacji projektu, który dla innych był niemożliwy do zrealizowania. Dzięki temu zyskasz pewnego rodzaju zawodową przepustkę do awansu.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Zawiedziesz się na osobie, z którą spotykałaś się już od pewnego czasu. Nie dasz jej drugiej szansy, co oznacza, że poszukiwania musisz zacząć od nowa.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - WODNIK

Będziesz dziś w energii pieniądza, co przełoży się na łatwe ich pomnażanie. To postawi twoją firmę w panteonie bogatych biznesów. Z tej okazji zrób sobie prezent.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - RYBY

Uśmiech nie będzie schodził z twej twarzy nawet jeśli wydarzy się coś, co może być zwyczajnie niemiłe. Nawet tym uśmiechem zarazisz wszystkich ponuraków, którzy znajdą się w jego zasięgu.