Spis treści: 01 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BYK

03 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - RAK

05 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - LEW

06 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop na 18 lipca 2023 r. - RYBY

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BARAN

Będziesz musiał dzisiaj dokonać wyboru między dwiema drogami. Tylko jedna z nich niesie ze sobą korzystne rozwiązanie. To jest też dla ciebie nauczka, by nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Czasami takim właśnie postępowaniem można skrzywdzić kogoś, na kim bardzo nam zależy.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BYK

Zainteresowany dziś będziesz cudzymi sprawami. Zdobyte w ten sposób informacje diametralnie zmienią twoje spojrzenie na tę osobę. Może nawet zmienisz swoje plany i odwiedzisz tego kogoś, by osobiście wyjaśnić z nim pewne sprawy. W każdym razie teraz wszystko zależy od ciebie. Ważne, byś zadbał o swoje dobre imię.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Wreszcie ważne sprawy ruszą do przodu. Dotyczą cię osobiście i musisz zrobić wszystko, by było dobrze. Pewna osoba, na twoje szczęście, zmieni dziś swoje plany, co stworzy ci przestrzeń do tego, by dokonać zmian, które mogą wyjść ci tylko na dobre. Bierz się ostro do roboty, dzień trwał wiecznie nie będzie.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - RAK

W miłości czeka cię trochę zamieszania. Twój partner będzie chciał w ostatniej chwili zmienić wasze wspólne plany, gdyż przygotował dla was niespodziankę. Zatem, zamiast od razu się kłócić czy obrażać, wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia, bo to jest dobre dla was obojga. Zadowolony będziesz bardzo.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - LEW

To będzie twój dobry dzień. Los ma dla ciebie szansę, z której powinieneś skorzystać. Nie ustępuj i nie daj się nikomu namówić na to, by zrezygnować z tej okazji. Wykorzystaj wszelkie okazje, jakie się przydarzą ci w tym dniu. Liczyć też możesz na wygraną w grze losowej. Jeśli uprawiasz zawodowo sport, i tu nagroda ciebie nie ominie.

Zdjęcie Lwy mogą liczyć we wtorek na wygraną / Stanisław Kowalczuk / East News

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - PANNA

Nie wyrzucaj sobie błędów z przeszłości. Tracisz tylko na to niepotrzebnie dużo energii. Skup się na tym co jest tu i teraz. Obecnie kroczysz drogą, która jest dobra dla ciebie. W pracy jesteś obserwowany przez szefa, który już niebawem złoży ci bardzo kuszącą propozycję. Koniecznie ją przyjmij. Twoje życie zawodowe wreszcie się zacznie.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - WAGA

Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie wszelkich twoich spraw. Jeśli do tej pory nie wiodło ci się najlepiej, to teraz właśnie los się twój odmienia. Skorzystaj z tego w pełni, a nie pożałujesz. Samotne Wagi wyjdą dziś na bardzo udaną randkę, która niesie ze sobą perspektywy do dłuższej znajomości.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - SKORPION

Ktoś posłuży ci dziś dobrą radą, która stać się może inspiracją do dalszego działania. Wyjdź tylko ze swojej strefy komfortu i zobacz, że gdzieś obok też może być dobrze. Czerp ile się da. Ładuj akumulatory i rozwijaj swoje zainteresowania. Mogą, już bardzo niedługo, być ci bardzo przydatne w twojej pracy zawodowej.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - STRZELEC

Czeka dziś ciebie bardzo udany dzień. Końca dobiegnie konflikt, który trwał już bardzo długo. Będzie ci z tym nie do końca dobrze. Zatem, jeśli twoje samopoczucie spadnie do niebezpiecznego poziomu i będzie ci bardzo źle na duszy, sięgnij po pomoc swoich przyjaciół. Oni są zawsze na wyciągnięcie ręki i na pewno nie zostawią cię w potrzebie.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

Będziesz dziś musiał od samego rana stawić czoła pomówieniom. W pracy ktoś będzie chciał podważyć twoje kompetencje i postawić cię w bardzo niekorzystnej pozycji. Musisz siebie bronić i to skutecznie. Jeśli nie zaczniesz działać, nie dasz rady doprowadzić do końca swoich projektów, a to już bardzo poważnie zaważy na twojej zawodowej pozycji.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - WODNIK

To dobry dzień na to, by jednak powrócić do swoich starych pomysłów i jeszcze raz rozważyć ich realizację. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, by to zrobić, poproś o pomoc kogoś bardziej doświadczonego w twojej firmie. Na pewno uzyskasz pomoc i okaże się, że pomysły te naprawdę są dobre i przyjmą się w twojej firmie.

Horoskop na 18 lipca 2023 r. - RYBY

Ktoś, kto przeszkadzał ci w realizacji zadań, odpuści i zajmie się swoimi sprawami. To dobry znak. Dzięki temu stworzy się przestrzeń dla ciebie do rozwoju. Czeka cię trudna rozmowa z szefem. Jeśli się do niej solidnie przygotujesz, będziesz na wygranej pozycji i szef przychyli się do twoich propozycji i okaże się, że rozmowa aż tak trudna nie była jak mogła się na początku wydawać.