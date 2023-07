Spis treści: 01 Horoskop na lipiec 2023. Trzy znaki zodiaku czeka szalona druga połowa miesiąca

Horoskop na lipiec 2023. Trzy znaki zodiaku czeka szalona druga połowa miesiąca

Astrolodzy nie mają wątpliwości. Druga połowa lipca będzie dla niektórych z nas szalonym czasem przeprawy przez piętrzącą się górę problemów i wynikającego z niej zdenerwowania. Gwiazdy upodobały sobie szczególnie trzy znaki zodiaku, którym mocno uprzykrzą życie.

Problemy w pracy, rozstania, kłopoty ze zdrowiem - to tylko niektóre z nerwowych sytuacji, które czekają na znaki zodiaku w drugiej połowie lipca. Kto powinien mieć oczy szeroko otwarte? Niektórym zdarzeniom nie da się zapobiec, ale można się na nie lekko przygotować.

Baran: los lubi płatać figle. Przygotuj się na najgorsze

Druga połowa lipca upłynie zodiakalnym Baranom pod znakiem niekończącej się fali rozczarowań. W ostatnim czasie mocno poświęciły się ważnej, z ich punktu widzenia, sprawie, ale już wkrótce okaże się, że nie ma w niej najmniejszej przyszłości. Wszystkie wysiłki pójdą więc na darmo.

Zdjęcie Druga połowa lipca upłynie zodiakalnym Baranom pod znakiem niekończącej się fali rozczarowań / 123RF/PICSEL

Zmęczenie i zniechęcenie tylko wzmocni poczucie frustracji. Niewiele będzie szło po twojej myśli. Pamiętaj jednak, że niekiedy warto zacisnąć zęby i przeczekać gorszy okres. Początkiem sierpnia sytuacja zacznie się nieco normować. Ciągły wysiłek może jednak odbić się na twoim zdrowiu. Nie zapominaj o chwilach relaksu i odpoczynku. Pomóc może weekendowy wyjazd. Jedź sam. Tylko w ten sposób oczyścisz myśli.

Rak: zmiany i zawirowania. Nie podejmuj teraz ważnych decyzji

Zdjęcie Nie dla wszystkich druga połowa lipca będzie życzliwa / 123RF/PICSEL

Zodiakalny Rak w drugiej połowie lipca zupełnie straci poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Na horyzoncie widać ogromne zmiany i zawirowania życiowe. Gwiazdy planują skrzyżować ci nieco szyki, jeżeli chodzi o twój związek. Jeśli do tej pory nie mówiłeś otwarcie o tym, co cię boli, czas na szczerą rozmowę z partnerem. Pamiętaj jednak, że ta może zakończyć się w dwojaki sposób.

Zdjęcie Gwiazdy planują skrzyżować zodiakalnym Rakom szyki, jeżeli chodzi o ich związek / 123RF/PICSEL

Sprawy sercowe przysłonią Rakom możliwość rozwoju. Zawodowa okazja przejdzie ci koło nosa, jeśli zbyt mocno skupisz się na swojej relacji. Ktoś będzie wymuszał na tobie konkretne działania. Nie podejmuj teraz ważnych decyzji. Najpierw zatroszcz się o swoje wnętrze. Emocjonalny balans jest jedyną możliwością do pójścia naprzód i poczucia spełnienia w przyszłości.

Panna: za nieprzemyślane decyzje trzeba słono płacić. Zastanów się dwa razy

Zodiakalna Panna powinna w drugiej połowie lipca mocno przyjrzeć się swoim finansom. Jedynie dokładna analiza wydatków i przychodów może uchronić cię przed poważnymi kłopotami. Najbliższe tygodnie nie będą dobrym czasem na inwestycje. Zacznij odkładać.

Zdjęcie Panno, jest w twoim otoczeniu osoba, która pragnie ci zaszkodzić / 123RF/PICSEL

Niech nie skusi cię perspektywa szybkiego, łatwego zarobku. Miej oczy szeroko otwarte, jest w twoim otoczeniu osoba, która pragnie ci zaszkodzić. Nie ulegaj jej urokowi, a zanim coś podpiszesz, przeczytaj to dwukrotnie. Uważaj komu ufasz, a szczególnie - co mu mówisz. Może to wykorzystać przeciwko tobie.

