Życie i styl Te cztery znaki zodiaku to najlepsi kochankowie! Zodiakalne Barany zakochują się szybko, łatwo i często! To także typowi łowcy - wystarczy dać im sygnał i ruszają do ataku. Bez względu na konsekwencje. Są otwarte i bezpośrednie - nie kryją się ze swoimi uczuciami i migiem proponują randkę, często szaloną i oryginalną.

Barany to niestety także niereformowalni podrywacze. Mężczyźni śmiało zaczynają rozmowę, a kobiety roztaczają swój urok. Gdy już dopną swego, zaczynają się kłopoty... Barany nie znoszą bowiem rutyny, ich związki muszą być fascynujące i pełne przygód, a partnerzy spontaniczni i pełni niespodzianek. Jeśli do związku wkradnie się rutyna, Baran szybko się wycofa i poszuka przygody gdzie indziej.

Małżeństwo i życie rodzinne nie jest marzeniem Barana, woli podróżować, próbować nowych rzeczy i wciąż stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Z wiekiem jednak nawet najbardziej szalony Baran poszuka stabilizacji, pod warunkiem jednak, że jego partner będzie równie szalony, interesujący i spontaniczny. Jeśli nie, znów ruszy na łowy...

STRZELEC - flirciarz

Zodiakalne Strzelce uwielbiają flirtować. Szkoda im czas na zbędne atrakcje. Nie będą godzinami uwodzić partnera, ale szybko zaproponują randkę, wspólne wakacje lub... mieszkanie.

Strzelec jest z natury bardzo sympatyczny i radosny, ludzie bardzo go lubią i chcą przebywać w jego towarzystwie. Entuzjazm i otwartość Strzelca sprawiają, że płeć przeciwna dosłownie lgnie do niego, więc osoby spod tego znaku zodiaku nigdy nie narzekają na brak adoratorów. Partner, którego upatrzy sobie Strzelec, musi liczyć się z tym, że ciężko będzie mu za nim nadążyć, jeśli jednak sprosta, to czeka go fascynująca przygoda u boku jednego z najciekawszych znaków. Jeśli nie, Strzelec upatrzy sobie już nowy obiekt westchnień.



BLIŹNIĘTA - szybko się nudzą

Bliźnięta mają dość chwiejny charakter, często zmieniają zdanie, wciąż czegoś szukają. Szukają także miłości, bo to jedna z najważniejszych rzeczy w ich życiu. Niestety, te poszukiwania prowadzą często do zdrady, bo Bliźnięta nie zadowalają się pierwszą lepszą relacją, sporo romansują, osiągając w efekcie zaskakującą biegłość w uprawianiu seksu. Bliźnięta są dobrymi kochankami, są śmiałe, skore do eksperymentów, ale szybko się nudzą i partner musi wciąż dbać o ogień w związku.

Flirt nie jest im obcy. Lubią rozmawiać, a jeśli ktoś wyda im się interesujący - to wiedzą już, co zrobić, aby zauroczyć. Bliźnięta to sprytny znak zodiaku, który często, mimo stałego związku, w którym mu bardzo dobrze, lubi i tak być adorowany przez innych.

