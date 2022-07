Niektórzy z nas lubią pójść na skróty, wyjechać poza linię, żeby szybciej skończyć kolorowankę. Inni idą wyznaczoną drogą, nawet jeśli dojście do celu zajmie im więcej czasu. Do której grupy należysz ty i twoi znajomi?

Baran

Baran jest uparty i nie ma zamiaru robić nic wbrew sobie. Jeśli na drodze do celu staną mu zasady, czy konwenanse, cóż, przejedzie po nich walcem. To dla Barana tylko przeszkody na drodze do celu.

Wodnik

Wodnik jest wolnomyślicielem w każdym znaczeniu tego słowa. Wszystko, co robi w życiu, jest wyłącznie jego inicjatywą, więc przestrzeganie czyichś zasad po prostu nie jest czymś, co leży w jego naturze.

Bliźnięta

Bliźnięta są dość nieprzewidywalne - wielu nawet mówi, że mają podwójną osobowość. Ponieważ planetą rządzącą Bliźniętami jest Merkury, który potrafi wszystko zdestabilizować - nic dziwnego, że ludzie urodzeni pod tym znakiem lubią wywoływać zamieszanie. W przypadku Bliźniąt najlepiej spodziewać się nieoczekiwanego.

Strzelec

Strzelec jest zmiennym znakiem powietrza, stale ciekawym świata i nigdy nie jest do końca zadowolony. Szczególnie lubi kwestionować zasady społeczne. Jednakże, jeśli Bliźnięta łamią zasady, aby cię zaskoczyć - Strzelec robi to, aby lepiej zrozumieć świat.

Rak

Rak jest wysoce emocjonalnym znakiem, więc jeśli chce coś zrobić, a to emocje popychają go do celu - nic, nawet zasady nie staną mu na drodze. Nie dlatego, że nie przestrzegają zasad, ale dlatego, że najpierw reagują, a później zastanawiają się nad tym.

A co ze znakami, które przestrzegają zasad? Oto dwa najwierniejsze zasadom

Panna

Pannie chodzi o porządek, pragmatyzm i szacunek. Rozwija się dzięki wierności zasadom i będzie ich przestrzegać, nawet jeśli się z nimi nie zgadza. Bez granic Panna czuje się zagubiona.

Koziorożec

Koziorożec jest autorytarny na wskroś. Nie tylko przestrzega zasad, ale także je egzekwuje, nawet jeśli zasady nie są przez nich tworzone.

