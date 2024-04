To imię oznacza silną i niezależną osobowość. Nadając je córce, obdarzysz ją wyjątkową charyzmą

Dążenie do celu, realizacja założonych planów, wysoka skuteczność w działaniu — to cechy, które charakteryzują kobiety o imieniu Adrianna. Imię to jest w dalszym ciągu dosyć popularne w Polsce, a dziewczynki otrzymujące je przy narodzinach cechuje mocny charakter i duży optymizm. Jakie są pochodzenie i znaczenie imienia Adrianna? Dlaczego warto właśnie tak nazwać córkę?