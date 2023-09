Aida Kosojan-Przybysz regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami i przesłaniami w mediach społecznościowych. Jest uznawana za jedną z najbardziej znanych wizjonerek w Polsce. - Jestem Ormianką urodzoną w Gruzji i mieszkam w Polsce. Wizjonerka, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, felietonistka - mówi o sobie.

Aida wielokrotnie podkreślała, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi

- zdradziła w jednym z wywiadów.

Na Instagramie obserwuję ją ponad 54 tys. osób, które nie tylko cenią sobie wskazówki Aidy, ale też często dzielą się swoimi problemami, życiowymi historiami. Aida stworzyła miejsce, w którym "daje nadzieje", "trafia do serc", ale pozwala też zrozumieć innych, podzielić się swoją historią.

Nowe przesłanie Aidy Kosojan-Przybysz. "Cudowny apel"

Jaka będzie jesień? Co zadzieje się w najbliższej przyszłości? Na pytania, które zadaje sobie coraz więcej osób, postanowiła odpowiedzieć Aida. Podzieliła się ze swoimi fanami ważnym przesłanie, które uznane zostało przez nich za "cudowny apel". Wizjonerka podkreśla, jak ważny to czas dla nas wszystkich. Czas zmian, zapomnienia, oczyszczenia. - Jesień to dobry czas, aby opadły emocje - komentują również internauci.

- Energia jesieni rozgościła się w naszych domach - zaczęła swój wpis na Instagramie Aida. - Drzewa zdobią złotem swoje korony. To piękny czas na odpuszczenie żalu, nagromadzonych lęków i wewnętrznych konfliktów - podkreśla wizjonerka.

Aida Kosojan-Przybysz: Pozwólmy zabrać jesieni ciężkie, trudne myśli...

Aida Kosojan-Przybysz porównuje również to, co dzieje się w przyrodzie do tego, co może zadziać się w naszej głowie. Wszystko oczywiście zależeć będzie od nastawienia, odpuszczenia i dobrego nastawienia na to, co przed nami.

- Nasze myśli kolorami na liściach pisane, oddane jesieni, zabrane wiatrem, przysypane ziemią, przygotowują drogę nadziei. Pozwólmy zabrać jesieni ciężkie i trudne myśli, tak jak wiatrem zabiera pożółkłe liście z drzew - dodaje wizjonerka Aida.