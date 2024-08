Tym razem jasnowidząca skupiła się zagadnieniu uważności i to takiej, która ma skupiać się na nas samych. To zjawisko często pomijane przez ludzi w życiu codziennym. Przykrywane obowiązkami, problemami i tempem życia.

Aida wskazuje, że nastał najwyższy czas, by przerwać to błędne koło:

"Dziś zrób sobie dzień bez pośpiechu. Zatrzymaj się. Chwila uwagi może zmienić Twoje plany, poszerzyć Twoje możliwości. Zauważysz małe przeszkody, o które możesz się przewrócić w biegu. Głębiej spoglądaj ludziom w oczy, to z nich wyczytasz ich intencje, uczucia i oczekiwania. Podążaj we własnym tempie. Nie musisz nikogo wyprzedzać. Ścigając się narażasz siebie na niebezpieczeństwo. Pozwól by spokój został Twoim przewodnikiem. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze" - zwróciła się do swoich odbiorców Aida.