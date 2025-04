Cywilizacyjna bezsenność

Obecnie coraz większa liczba osób mierzy się z problemami ze snem. Dobry, głęboki, nieprzerwany i długi sen jest wręcz towarem luksusowym. Wiele osób sięga po specyfiki z apteki sądząc, że naturalnymi metodami trudno jest rozwiązać problem bezsenności lub jest to po prostu niemożliwe. Okazuje się, że tak prosta rzecz jak odpowiednie wybory żywieniowe na ostatni przed nocną regeneracją posiłek mogą szybko zrobić ogromną różnicę i wcale nie trzeba sięgać po suplementy i leki. To, co jemy ma ogromny wpływ na to jak i ile śpimy. Oto 7 produktów spożywczych, które w naturalny sposób zapewnią ci przespaną spokojnie noc.

Cierpkie wiśnie

Sok z cierpkich wiśni wypity około 2 godziny przed położeniem się do łóżka będzie doskonałym wyborem z prostego powodu: owoce te zawierają melatoninę, niezbędną substancję, która pomaga w zasypianiu i utrzymaniu snu. Według badań opublikowanych w National Library of Medicine jej poziom ulegał znacznemu podwyższeniu, jeśli sok był spożywany regularnie w porównaniu do osób, które tego nie robiły.

Banany

Te pyszne i słodkie owoce będą pomagały w lepszym przygotowaniu do głębokiego snu dzięki temu, że zawierają dobrze przyswajalny potas i magnez, co wpływa na rozluźnienie mięśni. Oprócz tego bogate są w tryptofan, aminokwas wspomagający sen.

Borówki amerykańskie

Przekąszenie garści popularnych i łatwo dostępnych borówek może pozytywnie wpłynąć na problemy ze snem. Mają niski indeks glikemiczny, dzięki czemu podwyższony poziom cukru nie będzie nas pobudzał, a przy tym pełne są zdrowych przeciwutleniaczy, które polecane są przez specjalistów na głęboki sen.

Mleko

Choć to znany na całym świecie i polecany przez mamy i babcie sposób kojarzony z mało prawdopodobnym działaniem, okazuje się, że jest w tym dużo racji! Szklanka ciepłego mleka wypita, by łatwiej usnąć to nie mit. Badania wykazały, że w mleku i produktach mlecznych sporo jest melatoniny oraz tryptofanu, czyli wcześniej wspomnianych substancji zapewniających spokojny i głęboki sen.

Orzechy włoskie

Cenione głównie za bardzo pozytywne oddziaływanie na funkcje mózgu orzechy włoskie mogą być sprzymierzeńcem w walce z bezsennością i problemami z zasypianiem. Zaledwie garść przyczyni się do ogromnej różnicy w jakości nocnego wypoczynku, ważne jednak, by nie zjadać ich tuż przed położeniem się do łóżka ze względu na czas potrzebny na ich strawienie. Najlepiej będzie przekąsić je 3-4 godziny przed snem.

Ryby

Ryby, zwłaszcza te tłuste, bogate w kwasy Omega-3 także zapewnią nam dobry sen. Badania przeprowadzone przez naukowców Ying Dai i Jianghong Liu opublikowane w Nutrition Reviews to potwierdzają. Omega-3 pomagają w zwiększaniu ilości serotoniny, co bezpośrednio wpływa na jakość snu.

Kiwi

Naukowcy coraz częściej pochylają się nad tym superowocem, a kolejne badania odkrywają jego "moce". Wiemy już, że regularne spożywanie kiwi może poprawiać stan całego organizmu, wpływa na utrzymanie funkcji poznawczych mózgu na wysokim poziomie, może pomagać w odchudzaniu a także chronić przed nowotworami. Trwają także badania nad prawdopodobną możliwością naprawy uszkodzeń DNA dzięki składnikom aktywnym w kiwi. Do tego zjedzenie na ostatni posiłek dnia jednego owocu wprawi w nas w lepszy nastrój, rozluźni, wywoła wzrost serotoniny i pomoże szybciej zasnąć.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty w poprawie jakości snu, warto dbać o to co robimy i jemy przez cały dzień, nie tylko wieczorem. Dobrze jest nie jeść kilka godzin przed pójściem do łóżka, by organizm mógł skupić się na wypoczynku zamiast trawieniu. Przynajmniej dwie godziny lub choć godzinę przed zaśnięciem warto odłożyć telefon i nie oglądać telewizji. Na szybkość zasypiania będzie mieć także wpływ to, czy spędziliśmy danego dnia czas na świeżym powietrzu oraz wieczorne wywietrzenie sypialni.

Miłych snów!

