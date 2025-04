W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie znosi bezczynności, gdy nie ma racjonalnych wyzwań, staje się zaczepna, zrzędliwa, agresywna. Ktoś taki potrzebuje nieustannych bodźców oraz... instrukcji, co ma robić, ale bardzo dyskretnych! W finansach trzeba będzie zebrać energię, środki i zasoby, by przygotować się do konfrontacji.