Aida Kosojan-Przybysz i jej wizja dotycząca 29 lutego

Astrologia Karty na 29 lutego. Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku Wizjonerka regularnie zwraca się do Polaków za pośrednictwem mediów społecznościowych. Głównie dzieli się z nimi swoimi wizjami i przesłaniami dotyczącymi m.in. ważnych dni w roku.

Wielu nie kryje wdzięczności za wskazówki, które publikuje Aida Kosojan-Przybysz na swoim instagramowym profilu. Internauci w komentarzach podkreślają, że jej słowa są dnia nich ważne.

55-latka jest znana ze swoich trafnych wizji, a więc nie może narzekać na brak zainteresowania. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych jasnowidzek w Polsce. Aida Kosojan-Przybysz nie mogła przejść obojętnie wobec 29 dnia lutego, który w kalendarzu pojawia się co cztery lata.

"Wykorzystaj te wyjątkowe 24 godziny na szczęście. Na dobre myśli. Na dobre słowa. Na dobre czyny. Na okazanie miłości. Na okazanie wdzięczności. Na bycie ze sobą w pięknej ciszy otulonej nadzieją" - przekazała jasnowidząca.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz regularnie przemawia do swoich odbiorców i przekazuje im podnoszące na duchu słowa / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się przesłaniem. Padły mocne słowa

Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką, ale od lat mieszka w Polsce, gdzie zdobyła rzeszę odbiorców czekających wręcz z niecierpliwością na jej kolejne przesłania. Wizjonerka dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. Odkryła go jeszcze w dzieciństwie. Mając cztery lata, przewidziała, że córka sąsiadów wcale nie zaginęła, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Doskonale wiedziała, że to ślub jest powodem jej zniknięcia z domu.

Wizjonerka regularnie przemawia do swoich odbiorców i przekazuje im podnoszące na duchu słowa. Nie mogła tego nie zrobić 29 lutego. Jej zdaniem to wyjątkowa data. "Nie skupiaj się na trudnych emocjach. Daj sobie piękną przestrzeń na regenerację i wzmocnienie. To Twój czas i to Ty decydujesz, z kim się nim dzielisz. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze. Wyjątkowe 24 godziny dane Tobie na realizowanie najskrytszych marzeń" - zaznacza Aida Kosojan-Przybysz.

