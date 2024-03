Aida Kosojan-Przybysz dzieli się przesłaniami

Astrologia Wiosną miłość przyjdzie do dwóch znaków zodiaku. Majowe słońce wreszcie rozgrzeje ich serca Aida Kosojan-Przybysz ma ormiańskie korzenie. Urodziła się w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce. Wykształcenie wyższe zdobyła natomiast w Ukrainie.

W Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kijowie studiowała ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse. Nigdy jednak nie spróbowała swoich sił w tej dziedzinie. Obecnie jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką.

Pochodząca z Batumi 55-latka dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. To właśnie ona miała przepowiedzieć jej znalezienie miłości poza granicami ojczyzny. Jak się okazuje, słowa babci znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Aida Kosojan-Przybysz przez lata zdobyła niemałą popularność. Rozsławiły ją przede wszystkim trafne wizje dotyczące m.in. wydarzeń w kraju i na świecie. Jasnowidzka większością przesłań dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej profile obserwują tysiące osób, które nie kryją, że słowa wizjonerki są dla nich istotne.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką / Mateusz Grochocki / East News

Aida Kosojan-Przybysz o wyrażaniu miłości. Słowa jasnowidzki poruszają

Tym razem Aida Kosojan-Przybysz postanowiła wypowiedzieć się w kwestii uczuć. "Miłość jest energią i można wyrazić ją na wiele sposobów. A my tak często wątpimy w uczucia drugiego człowieka, który nie wyraża swoich uczuć głosem, nie mówi tekstu «kocham cię»" - podkreśliła wizjonerka.

Jasnowidząca przywołała historię swoich dziadków. Zaznaczyła, że gdy się poznali była między nimi bariera językowa. Mimo to zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia i spędzili ze sobą całe życie. "Co było najpiękniejsze pomiędzy moimi dziadkami? Oni nie próbowali siebie zmieniać na siłę, była pełna akceptacja, dawali sobie wolność i to była ta przestrzeń, która najbardziej ich łączyła" - dodała.

Aida Kosojan-Przybysz dodała, że babcia była jasnowidzką, a dziadek księgowym. Jak powiedziała, te dwa światy połączyły się w dwa piękne puzzle i stworzyli wzajemne poczucie bezpieczeństwa. "Mówienie «kocham cię» bez mówienia na głos to dać sobie wolność, to nie próbować zmieniać partnera/partnerki na siłę. Dać sobie przestrzeń czasami na trudne dni, bo nie można udawać. Miłość jest prawdą, a prawda bywa różna" - podsumowała.

