Co przyniesie poniedziałek, 17 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym możliwy będzie spokój, wyciszenie emocji. Wyjazd na wieś lub choćby spacer po parku to doskonały pomysł. Nie wymawiaj się złą pogodą. Im zimniej i bardziej pochmurno, tym większa szansa, że trafisz w odludne, przytulne miejsce, gdzie można spokojnie oddać się medytacjom. W finansach najlepiej poczekać, aż sprawy same się wyjaśnią.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych nie krępuj się swoich uczuć i… nie baw się w moralizatorstwo. Nawet jeśli czyjś styl życia wydaje ci się śmiały, pozwól tamtej osobie żyć swobodnie i uczyć się na błędach. Ktoś będzie ci bardzo wdzięczny za tolerancyjne podejście, pozostawienie mu swobody. W finansach możesz zetknąć się z kobietą bardzo zaangażowaną społecznie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym… nie sprzedawaj skóry tanio! Znaj swoją wartość i poświęcaj się tylko dla ludzi, dla których ma to sens. Nie ma co rzucać pereł przed wieprze ani liczyć, że ktoś przejrzy na oczy poruszony twoją bezinteresownością. W finansach ceń swoje umiejętności, nie zaniżaj cen usługi. Jeśli stracisz pracę, to na skutek własnej, niewymuszonej decyzji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z tradycjonalistą, osobą, która wolno podejmuje decyzje, nigdy nie stoi na czele rewolucji. Ten ktoś jest oportunistą, choć może mieć dobre intencje. Nie zrywaj z nim stosunków, bo jest w stanie bardzo pomóc w niepewnych czasach. W finansach możesz związać się z uczelnią, wydawnictwem, miejscem szkolącym pracowników naukowych.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym możesz napotkać gawędziarza, lirycznego Don Juana, który funkcjonuje w świecie fantazji i zmyślenia. Ten ktoś snuje ambitne plany i obiecuje złote góry… Tymczasem jednak może pożyczać pieniądze i niekoniecznie chcieć je oddać! W finansach jakiekolwiek umowy będą raczej nieformalne, nie ma też co liczyć teraz na czyjąś słowność.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Głupiec

W życiu osobistym możesz poznać kogoś nowego, kogo nie da się z nikim porównać. Jeśli tu, gdzie jesteś, czujesz się nie na miejscu, pozostaje szukać życzliwszego otoczenia. Niektórych kwestii nie da się naprawić, trzeba będzie zacząć coś od nowa. Najlepiej też w nowym miejscu. W finansach stary plan może zostać całkowicie przekreślony, powstanie innowacyjny projekt.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie pogłębienie uczuć lub poznanie kogoś, z kim stworzysz namiętny, trwały związek. Serce jest gotowe na przyjęcie wszechogarniającej miłości. Jeśli od dawna prosisz o coś niebiosa lub los, to teraz masz wszelkie szanse na spełnienie tego życzenia. W finansach możesz zarobić dzięki swojej twórczości, wejść z kimś w wieloletnią komitywę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto udzieli dobrej rady, jednak sam nie zechce się zaangażować. Nie dawaj się wciągać w cudze spory, zachowuj przynajmniej pozorną neutralność. Swoją wolę i opinie przekazuj ustami znajomych, ale dbaj, by nigdy nie prowadziły bezpośrednio do ciebie. W finansach wystrzegaj się obłudników, wilków w owczej skórze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz trafić na ludzi, którzy potrafią wybaczać i nie postrzegają innych przez pryzmat ich wad i niepowodzeń. Jest niewykluczone, że pewna osoba zmieni podejście pod wpływem własnych, skrajnych przeżyć. Nic tak nie uczy empatii jak kłody rzucone pod nogi. W finansach trzeba odpowiedzieć na czyjeś wezwanie, skonfrontować się z pewną opinią.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 7 Kielichów

W życiu osobistym staraj się widzieć ludzi takimi, jacy są - z ich zaletami i wadami. Możesz mieć tendencję do przeceniania przyjaciół i niedoceniania ludzi, za którymi nie przepadasz. Jeśli twój związek dryfuje zamiast płynąć, to właśnie teraz warto określić dla niego cel. W finansach lepsza będzie drobny lecz pewny zysk niż wielki sukces w sferze marzeń.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym masz teraz wielką szansę zrealizować swoje zamiary. Idziesz jak burza i nawet niechętne osoby nie mogą stanąć na twojej drodze. Nie oglądaj się na nie. Pędź jak na skrzydłach ku tym, którzy z utęsknieniem wypatrują twojego sukcesu i mają nadzieję, że wówczas poświęcisz im więcej uwagi. W finansach możesz odnaleźć to, na czym ci najbardziej zależy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym możesz zaskarbić sobie czyjąś wdzięczność, oddając dyskretną i bezinteresowną posługę. Nie jest prawdą, że nie zwracamy uwagi na postacie z drugiego planu. Ci, którzy mają cichych, pokornych i zręcznych przyjaciół, doskonale wiedzą, jaki to skarb. I dbają o niego! W finansach szukaj płaszczyzny porozumienia, nie stawiaj sprawy na ostrzu noża.

