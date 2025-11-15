Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Marcjanna Popularność imienia Marcjanna w Polsce Kiedy Marcjanna obchodzi imieniny? Marcjanna - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Marcjanna Numerologia i cechy osób o imieniu Marcjanna Marcjanna - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Marcjanna

Marcjanna to imię żeńskie, będące odpowiednikiem imienia Marcjan. Oznacza należącą do Marsa, poświęconą Marsowi.

Popularność imienia Marcjanna w Polsce

Marcjanna jest imieniem rzadko występującym w Polsce. W 2023 roku urodziło się 29 dziewczynek nazwanych w ten sposób, zaś w 2019 roku było ich 40.

Kiedy Marcjanna obchodzi imieniny?

Marcjanna swoje święto obchodzi 9 stycznia, 25 maja lub 12 lipca.

Marcjanna - zdrobnienia imienia

Imię Marcjanna doczekało się wielu zdrobnień. Wśród najpopularniejszych pojawiają się takie określenia jak:

Marcjanka,

Marcjania,

Marcjuszka,

Janna,

Janka,

Marcia,

Marti.

Znane osoby o imieniu Marcjanna

Marcjanna to imię, które noszą również znane w Polsce kobiety. Wśród nich znalazły się m.in.:

Marcjanna Fornalska - polska działaczka ruchu robotniczego,

Marcjanna Lelek - polska aktorka dziecięca.

Numerologia i cechy osób o imieniu Marcjanna

Marcjanna gromadzi wokół siebie ludzi otwartych i, podobnie jak ona, gotowych na nowe wyzwania. To kobieta, która jest towarzyska i wie, czego chce. Wchodząc w relacje, stara się skupiać na nich tak, aby miały szansę przetrwać na zawsze. Cechują ją silna wola i konsekwencja w dążeniu do celu. Marcjanna jest zawsze gotowa do niesienia pomocy innym.

To numerologiczna trójka. Jest radosna i optymistycznie nastawiona do świata. Czuje silną więź z naturą, ma nieskończone pokłady wyobraźni i szybko adaptuje się do otoczenia. w codziennym życiu wykorzystuje zdobytą przez lata wiedzę.

Marcjanna - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Marcjanna chętnie podejmuje się pracy w zawodach, które wymagają sprawnej komunikacji z innymi. Może zostać dziennikarką, przedstawicielką handlową lub mediatorką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Marcjanny cytryn i ametyst.

