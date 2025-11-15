To imię kobiety, która konsekwentnie dąży do celu, nie zważając na przeszkody

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Poszukując oddanej przyjaciółki, na pewno warto zwrócić uwagę na kobietę o imieniu Marcjanna. Jest otwarta na innych i ich potrzeby. Ciągle stawia sobie nowe wyzwania i chce realizować założone plany. Poszukuje relacji na całe życie, dlatego nie interesują jej przelotne znajomości. Co jeszcze można powiedzieć o Marcjannie?

To imię kobiety, która konsekwentnie dąży do celu, nie zważając na przeszkody
To imię kobiety, która konsekwentnie dąży do celu, nie zważając na przeszkody123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Marcjanna
  2. Popularność imienia Marcjanna w Polsce
  3. Kiedy Marcjanna obchodzi imieniny?
  4. Marcjanna - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Marcjanna
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Marcjanna
  7. Marcjanna - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Marcjanna

Marcjanna to imię żeńskie, będące odpowiednikiem imienia Marcjan. Oznacza należącą do Marsa, poświęconą Marsowi.

Popularność imienia Marcjanna w Polsce

Marcjanna jest imieniem rzadko występującym w Polsce. W 2023 roku urodziło się 29 dziewczynek nazwanych w ten sposób, zaś w 2019 roku było ich 40.

Zobacz również:

Zmiana imienia a zmiana wibracji życiowej – czy warto?
Astrologia

Chciałabyś zmienić imię? Uważaj, bo to może mieć poważne konsekwencje

Karolina Woźniak

    Kiedy Marcjanna obchodzi imieniny?

    Marcjanna swoje święto obchodzi 9 stycznia, 25 maja lub 12 lipca.

    Marcjanna - zdrobnienia imienia

    Imię Marcjanna doczekało się wielu zdrobnień. Wśród najpopularniejszych pojawiają się takie określenia jak:

    • Marcjanka,
    • Marcjania,
    • Marcjuszka,
    • Janna,
    • Janka,
    • Marcia,
    • Marti.

    Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

    Znane osoby o imieniu Marcjanna

    Marcjanna to imię, które noszą również znane w Polsce kobiety. Wśród nich znalazły się m.in.:

    • Marcjanna Fornalska - polska działaczka ruchu robotniczego,
    • Marcjanna Lelek - polska aktorka dziecięca.

    Numerologia i cechy osób o imieniu Marcjanna

    Marcjanna gromadzi wokół siebie ludzi otwartych i, podobnie jak ona, gotowych na nowe wyzwania. To kobieta, która jest towarzyska i wie, czego chce. Wchodząc w relacje, stara się skupiać na nich tak, aby miały szansę przetrwać na zawsze. Cechują ją silna wola i konsekwencja w dążeniu do celu. Marcjanna jest zawsze gotowa do niesienia pomocy innym.

    To numerologiczna trójka. Jest radosna i optymistycznie nastawiona do świata. Czuje silną więź z naturą, ma nieskończone pokłady wyobraźni i szybko adaptuje się do otoczenia. w codziennym życiu wykorzystuje zdobytą przez lata wiedzę.

    Zobacz również:

    Zodiakalny przewodnik po olejkach. Znajdź swój idealny zapach
    Astrologia

    Wzmocni twoją aurę. Wystarczy kropla, aby poczuć różnicę

    Karolina Woźniak

    Marcjanna - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

    Marcjanna chętnie podejmuje się pracy w zawodach, które wymagają sprawnej komunikacji z innymi. Może zostać dziennikarką, przedstawicielką handlową lub mediatorką.

    Szczęśliwymi kamieniami są dla Marcjanny cytryn i ametyst.

    Źródła:

    1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Marcjanna&sort=

    2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcjana

    Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

    Astrologia
    AstrologiaCanva ProINTERIA.PL
    Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL
    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 155: Jarosław GibasINTERIA.PL

    Najnowsze