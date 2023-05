Na nasze losy w najbliższym tygodniu mocno wpływać będzie sezon Bliźniąt oraz wyzwanie, które rzuci nam nów księżyca. To wręcz wyśmienity okres do to, aby zacząć coś od nowa. Wielu z nas dozna jednak w tym czasie mocno drastycznych i niebezpiecznych układów. Problemy będą się wręcz piętrzyć. Te trzy znaki zodiaku powinny na siebie uważać.

Byk

Najbliższe dni będą wyjątkowo trudne szczególnie dla zodiakalnego Byka. Zbliża się bowiem wymagający czas, który uruchomi ostrą rywalizację.

Niebezpiecznie będzie zwłaszcza na polu zawodowym. Twoje działania będą narażone na krytykę, a niektórzy będą otwarcie próbowali zahamować twoje sukcesy. Sporo pracy będzie wymagać od ciebie wyjaśnienie tej sytuacji. Bez obaw, wkrótce wybronisz się przed niesprawiedliwymi zarzutami.

W tym czasie zwróć jednak uwagę na swoje zdrowie. Ostatnio mocno je zaniedbujesz, a słońce za oknem wcale nie oznacza tego, że sezon chorobowy jest już zupełnie za tobą. Możliwe problemy laryngologiczne.

Waga

Zodiakalną Wagę czeka tydzień pełen sprzeczności. Najbliższe dni upłyną pod znakiem konfliktowych wydarzeń, od których będzie mogła odpocząć dopiero pod koniec tygodnia. Szczególnie ciężko może być w pracy. Współpracownicy zrzucą na ciebie wiele swoich obowiązków, podczas gdy sami będą z boku bacznie śledzić twoje poczynania.

Układ planet nie będzie sprzyjał tym osobom spod znaku Wagi, które boją się wyrazić na głos swojego zdania. W takiej sytuacji tylko o krok od nieporozumienia i "cichych dni". Nieprzemyślane działania obrócą się przeciwko tobie.

W tym tygodniu zodiakalne Wagi muszą zapomnieć o rozrywkach i luksusach. Najbliższe dni wymuszą na nich oszczędności.

Lew

Zodiakalny Lew wręcz marzy o odpoczynku. O chwilach relaksu może jednak w najbliższym czasie zapomnieć. W pracy wręcz piętrzy się od obowiązków, które trzeba wykonać "na już". Najbliższe dni upłyną więc pod znakiem ciężkiej pracy, raz za razem przerywanej problemami z zewnątrz.

Zmęczenie odbije się na twoim samopoczuciu. Będziesz nieuprzejmy i mniej taktowny, co nie spodoba się zarówno współpracownikom, jak i najbliższym. W takiej sytuacji tylko o krok od wybuchu wojny.

Najbliższe dni przyniosą wiele niespodzianek, jeśli chodzi o życie miłosne zodiakalnego Lwa. Te nie będą jednak miłe. Miłosne pokusy będą czyhać na każdym kroku. Niestety, próby podbojów każdorazowo zakończą się fiaskiem. Nieuzasadniona zazdrość wprowadzi do związku Lwa wiele nieporozumień. Nie dopuść do miłosnych kłótni, bo wkrótce możesz tego pożałować.

