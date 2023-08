Spis treści: 01 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BARAN

02 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BYK

03 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - RAK

05 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - LEW

06 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - PANNA

07 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - WAGA

08 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop na wtorek 15.08.2023 - RYBY

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BARAN

Skoncentruj się dziś na swoich sprawach, gdyż w przeciwnym razie popaść możesz i to od samego rana w konflikt ze swoim sąsiadem. Nie daj się zwieść plotkami czy innymi głupstwami, bo szkoda na to dnia. Jeśli jednak zaś popadniesz w kłopoty, zdaj się na intuicję, ona zawsze pomoże ci w trudnych chwilach.

Sprawdź też: Te znaki zodiaku to urodzeni pechowcy - mają wiecznie pod górkę

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BYK

Po pracy skupić się musisz dziś na sprawach rodzinnych i domowych. Te domowe wymagały będą od ciebie współpracy z domownikami celem wspólnego sprzątania mieszkania czy zajęcia się innymi domowymi przedsięwzięciami. Pod uwagę też musisz wziąć fakt, że nie każdy zgodzi się dziś z tobą ale też nie może to być zarzewiem konfliktów.

Reklama

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - BLIŹNIĘTA

Będziesz dziś poddany ocenie w swoim zakładzie pracy. Musisz szybko nadrobić wszelkie zaległości, by nie wyszło, że sobie z czymś nie radzisz. Przez cały dzień bądź gotowy do rozmowy ze swoimi przełożonymi o swoich obowiązkach służbowych. Jasno określ też swoje zasady i mocno się ich trzymaj.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - RAK

W pracy będziesz miał dziś ciężki dzień. Ale wszystko uda ci się zrobić na czas i nikt nie będzie miał powodów do narzekania na twoje postępowanie. Możesz sobie spokojnie dziś poleniuchować ale też rób to z wyczuciem i ostrożnie. Wieczór zaplanuj tylko ze swoją drugą połową. Tajemnice alkowy zostawcie tylko dla siebie.

Zobacz też: Najbardziej agresywne znaki zodiaku - lepiej ich nie prowokować

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - LEW

Będziesz miał dziś sporo obowiązków do wykonania a niestety chęci do tego mieć nie będziesz. Nie uciekniesz jednak od tych zajęć. Będziesz sfrustrowany ale to nie powód do tego, by zacząć innym wytykać błędy. Nie popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. Nie możesz tego powiedzieć o swoich współpracownikach. Zważaj zatem na swoje słowa.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - PANNA

Ktoś wreszcie będzie chciał zawrzeć z tobą ugodę i sam wyciągnie rękę. Przyjmij ją z otwartością. Już zbyt długo trwa ta sytuacja i nie wpływa ona komfortowo na innych. Osoby samotne nie ufają swoim zaletom i przez to mają trudności ze znalezieniem drugiej połowy. Sukces leży w zmianie myślenia. Zrób to.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - WAGA

Dziś będziesz miał dzień pełen wspomnień i powrotów do przeszłości. Musisz się zastanowić nad tym, czy gra jest warta świeczki. Wspominanie byłych miłości niczemu dobremu służyć nie będzie. Przez myśl przejdzie ci chęć odnowienia jednej z dawnych znajomosci. Twój obecny związek może na tym bardzo ucierpieć. Nie daj się zwieść wspomnieniom, gdyż to co było, już minęło.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - SKORPION

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Będziesz dziś w dobrym nastroju. Nikt i nic nie zdoła wyprowadzić ciebie z tego stanu. Nawet drobne kłótnie czy niesnaski nie wpłyną negatywnie na twój dobrostan. Po południu czeka ciebie bardzo udane spotkanie z krewnym. Jeśli potrzeba będzie pomoc, koniecznie jej udziel. Rodzina musi sobie pomagać.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - STRZELEC

Skoncentruj się dziś na prywatnych sprawach by koniecznie wyjaśnić wszelkie zaległości. Poświęć sporo czasu na odpoczynek, gdyż ostatnio mało czasu zajmuje ci ta czynność. Nadrób zaległości w rozwijaniu swoich pasji. Może pojawi się też coś jeszcze zupełnie nowego w twoich życiu, co będzie godne tego, by zająć się tym i stawać się jeszcze lepszą wersją siebie samego.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - KOZIOROŻEC

Będziesz dziś chciał więcej czasu poświęcić osobom, które w pracy mają od ciebie większe doświadczenie. To postawa godna naśladowania. Dlatego zadawaj pytania, badaj wszelkie zależności. W ten sposób staniesz się lepszym pracownikiem i sam szef będzie z ciebie bardzo zadowolony. Pracujesz na premię.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - WODNIK

Samotne Wodniki mogą dziś spotkać kogoś, kto dość mocno zawróci wam w głowie. Będziecie odczuwać motyle w brzuchu już od pierwszego wejrzenia. Wodniki zaś, które są w związku, mogą dziś liczyć na romantyczne chwile pełne uniesień. Erotycznej pokusie dziś będzie się trudno oprzeć. Korzystajcie ile się tylko da.

Horoskop na wtorek 15.08.2023 - RYBY

Nie rozpraszaj dziś swojej energii na działania osób, które mogą być tobie nieprzychylne. Ktoś będzie chciał skłócić ciebie z innymi pracownikami i jeśli się temu poddasz tak się stanie. Nie daj się sprowokować ani zmanipulować. Prawda obroni się sama a ty wyjdziesz z tego wszystkiego obronną ręką. Postępuj rozważnie.

Polecamy: Dlaczego jesteś nieszczęśliwa? Wiele o tym mówi twój znak zodiaku