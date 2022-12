Oto najbardziej agresywne znaki zodiaku. Życie z nimi może zamienić się w koszmar!

Spis treści: 01 Najbardziej agresywne znaki zodiaku - BARAN

02 Najbardziej agresywne znaki zodiaku - LEW

03 Najbardziej agresywne znaki zodiaku - WAGA

04 Najbardziej agresywne znaki zodiaku - WODNIK

05 Najbardziej agresywne znaki zodiaku - STRZELEC

Najbardziej agresywne znaki zodiaku - BARAN

To się nie może udać? Oto jakie postanowienia noworoczne łamiemy wg znaku zodiaku Wszyscy znamy przynajmniej jedną osobę, która rzuca się ludziom do gardeł bez żadnego istotnego powodu. Trudno jest prowadzić z takim człowiekiem zdrową debatę, a rozmowy często kończą się gorzkim akcentem. Są porywczy i agresywni. Mogą wszczynać niepotrzebne walki i ciągnąć je w nieskończoność. Są nielubiani i ludzie raczej unikają bliskiego kontaktu z nimi, aby uniknąć utknięcia w nieprzyjemnych sytuacjach. Ci ludzie urodzili się pod znakiem Barana.

Najbardziej agresywne znaki zodiaku - LEW

Jeśli chodzi o agresję, chyba nikogo nie zdziwi, że Lew znajduje się na szczycie listy. Nigdy nie wycofuje się z walki i rzadko jest rozjemcą. Więcej - Lew nie tylko nie chce się wycofać, on po prostu uwielbia walczyć. Będzie wszczynać walki, prowokować kłótnie. I bez znaczenia, czy jest osoba, którą kocha, czy ktoś zupełnie mu obcy.

Najbardziej agresywne znaki zodiaku - WAGA

Astrologia Najseksowniejsze znaki zodiaku. Im nie można się oprzeć! Waga jest towarzyskim znakiem powietrza. Dla osób urodzonych w tym znaku priorytetem jest równowaga i harmonijne relacje, co czyni je - uwaga! - najbardziej pasywno-agresywnym znakiem zodiaku. Waga potrafi tłumić uczucia i emocje. Ale to działanie nieskuteczne na dłużą metę. Gdy skumulowane uczucia będą szukały ujścia, wybuchną w formie skrajnej, czyli frustracji. Wtedy już nie będzie miejsca na "wyrażanie zaniepokojenia" czy "zwracanie uwagi".

Awantura gotowa. Możliwość zażegnania konfliktu oddala się błyskawicznie.

Najbardziej agresywne znaki zodiaku - WODNIK

Wodnik jest jednym z bardziej gniewnych znaków zodiaku. Szybko się złości. Poza tym nie boi się konfrontacji. Jeśli ma ci coś do powiedzenia, powie to. Wodnik nie robi nic, aby ukryć swój gniew lub sprawić, by inni ludzie czuli się komfortowo w jego towarzystwie. Ten znak jest znany z wyolbrzymiania najmniejszych rzeczy, co często sprawia, że wydaje się trochę... szalony.

Najbardziej agresywne znaki zodiaku - STRZELEC

Agresywna postawa Strzelca bardziej przypomina bycie asertywnym niż agresywnym. Ludzie często używają tego słowa, aby opisać zachowanie Strzelca, chcąc pominąć negatywne konotacje słowa "agresywny". To, co tę "asertywność" czyni niezwykle agresywną, to jej zdolność do włączenia się w każdą sytuację. Ludzie spod znaku Strzelca mogą być bardzo surowi. Szczególnie jeśli na szali leży ich los, komfort i w ogóle oni sami. Bez skrupułów wykorzystają kogoś, żeby zdobyć coś dla siebie. To inteligentne jednostki, więc na pewno uda im się tak odwrócić kota ogonem, żeby przypadkiem nie ponieść konsekwencji swoich czynów. Są agresywni ot tak, żeby być.

