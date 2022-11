Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - WAGA

08 ​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - SKORPION

09 ​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - STRZELEC

10 ​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 ​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - WODNIK

12 ​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BARAN

Dobra aura dnia na kończenie wszelkich zaczętych, nawet już dawno temu, spraw. Zrób w pracy porządki, bo już niebawem zbliżać się będą kolejne wyzwania i sprawy, a ich nagromadzenie może przynieść fatalne skutki. Po prostu bądź ze wszystkim na bieżąco. Samotne Barany mają szanse dziś na udane randki. Wyjście do spa również jest wskazane. Naładowane akumulatory to rzecz bezcenna. Nowe siły do działania, to nowe szanse na sukces.

Czytaj również: Krzysztof Jackowski o mundialu. Jasnowidz wie, co się wydarzy

Reklama

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BYK

Zachowaj niezależność pod każdym względem, gdyż to ty decydujesz, co jest dla ciebie właściwe, a co nie. Z otwartym sercem możesz śmiało iść po ścieżce, którą sobie sam, Byku, wytyczyłeś. Ważne, by z niej nie zbaczać. Pamiętaj też, by nie obciążać się tym, na co nie masz wpływu. Po prostu o tym nie myśl i za to się nie bierz, ale nie pozwól też, by inni decydowali za ciebie. Wypracuj kompromis w działaniu i tego się trzymaj. To ty najlepiej znasz swoje własne granice i wiesz, kiedy możesz je przekroczyć, a kiedy nie. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Nie zmieniaj teraz swego podejścia, gdyż zmiany nie będą korzystne.

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Twoja kreatywność pozwoli ci dziś wybrnąć z trudnej sytuacji. Dotyczyć to może wielu spraw, a zwłaszcza spraw finansowych. Możesz sobie poukładać plany finansowe na najbliższe tygodnie i trzymać musisz się ich do samego końca. Staraj się też nie spędzać czasu tylko w jednym miejscu. Możesz dziś przemieszczać się i tym samym zrobić wiele dobrego dla siebie, swego zdrowia i innych. Pomyśl o krótkiej podróży, może na weekend. Zregenerujesz siły oraz nabierzesz motywacji do dalszych działań i budowania swojej pozycji w pracy, a tym samym rozwijania kariery i stawiania sobie, nowych wyzwań.

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - RAK

Jeśli coś nie działa w twoim życiu, to pozwól temu odejść. Nie trzymaj się tego kurczowo, bo to blokuje cię na wiele innych, nowych zdarzeń życiowych. Zawsze jednak rób to, co uważasz za słuszne. Czasami jednak warto się też wycofać i nie pchać na siłę niczego do przodu. Pamiętaj również o tym, by nie ograniczać wolności innych osób. Podobnie jak ty, one też chcą decydować same o sobie i podejmować własne decyzje. Pozwól im na to, nawet wtedy, gdy wiązać się to może z odejściem, każde w swoją stronę. To często jest najlepszy sposób na zamknięcie spraw i przygotowanie się na nowe doświadczenia.

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - LEW

Możesz dokonać dziś wielu pożytecznych rzeczy. Zrobić porządki w pracy i domu, ale też zabrać się możesz za porządki duchowe. Chodzi o nabranie dystansu do spraw i ludzi, czy po prostu do wszelkiego autoramentu problemów. Pomyśl też o tym, by starać się jak najlepiej wzmacniać więzi z innymi osobami, zwłaszcza z młodszymi członkami tej bliższej i dalszej rodziny. Jesteś dla nich wzorem do naśladowania, nie zmarnuj szansy bycia autorytetem ponad wszystko i wszystkich innych. Od młodych osób też można się wiele nauczyć, a zwłaszcza przypomnieć sobie, jak to kiedyś się młodym było. Dodatkowo takie relacje pozwalają na pielęgnację w sobie wewnętrznego dziecka.

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - PANNA

Poprawa nastroju wniesie dziś wiele dobrego do twego życia. W tej listopadowej aurze dobry nastrój i pozytywna energia są na wagę złota. Możesz dziś zadbać o wszelkie umowy w pracy, wszelkie sprawy finansowe doprowadzić możesz do porozliczania i tym samym ich zamknięcia. Po południu poświęć trochę czasu na medytację albo na inne działania ruchowo-fizyczne. Może długie spacery to nie będzie taki zły pomysł. Pomyśl też o swoich wrogach. Może to dobry dzień na pojednanie z nimi? Jeśli tylko tak czujesz i jesteś, Panno, na to gotowa, nie zwlekaj z działaniem. Pojednanie może przynieść wiele korzyści tobie i innym, a spokój ducha i wewnętrzna równowaga są bezcenne.

Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - WAGA

Dobrze dziś wszystko sobie odpuścić. Zadbaj o odpoczynek w domowym zaciszu. Odwołaj wszelkie spotkania i wizyty. Zadbaj o urodę, zrób sobie domowe spa. Razem ze swoją drugą połową możecie cieszyć się sobą. Wspólna kąpiel rozpalić może najzimniejsze zmysły. Dobrze też byłoby dziś wybaczyć sobie i innym. Czasami patrzenie z dystansem na wszystko pozwala spojrzeć na siebie z zupełnie innej perspektywy. Możesz odkryć w sobie coś, na co nigdy byś nie wpadła, gdyby nie taka właśnie refleksja nad sobą i innymi.

​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - SKORPION

Może dziś zdarzyć się coś, co naruszy twoją codzienną rutynę. Niby dobrze jest mieć coś poukładane, ale tkwienie w jednej i tej samej rutynie zamyka nas na nowe doświadczenia. Warto być otwartą osobą i zmiany przyjmować jako kolej rzeczy. Ogólnie dzień będzie przyjemny. Wiele spotkań towarzyskich wprawi cię w bardzo pozytywny nastrój. Uznasz, że wiele dobrego się dziś wydarzyło, a ty, drogi Skorpionie, zrobiłeś wszystko, by czynić swoją rzeczywistość jeszcze lepszą z dnia na dzień.

​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - STRZELEC

Kilka trudnych momentów może dziś mieć miejsce. Ale rąk do pomocy ci nie zabraknie, więc martwić się nie masz o co. Wszystko wykonane będzie na czas. W domu zaś zwróć uwagę na zdrowie swoje, jak i członków rodziny. Aura nas nie rozpieszcza a sezonowe zachorowania są bardzo powszechne. Dobra ochrona zdrowia spowoduje, że nie rozwiną się żadne poważne choroby, a te sezonowe będzie łatwiej leczyć. Dobra suplementacja też w tym pomoże, więc warto po nią sięgać, ale tylko ze sprawdzonych źródeł.

​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

Możesz dziś spodziewać się przypływu gotówki. W tej całej radości z racji takiej niespodzianki uważaj jednak, by mądrze nią gospodarować. Czasami warto mieć węża w kieszeni. Rozporządzać musisz tak, by starczyło na, jak najdłużej. Możesz jej część przeznaczyć na swoje doskonalenie zawodowe. Studia podyplomowe do tanich nie należą, a zawsze przydać się mogą. Dobrze sobie wszystko zaplanuj. Drobne podarki dla bliskich też będą fajnym pomysłem, a ich wdzięczność, oczywiście, dozgonna.

​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - WODNIK

Dobry układ planet dla ciebie, Wodniku, niesie bardzo udany dzień. Wszelkie postanowienia uda się ci doprowadzić do końca. W pracy względny spokój. Możesz dziś sobie na wiele pozwolić, realizować swoje wszelkie zachcianki. Zrób sobie coś ulubionego do jedzenia. Poszukaj dobrego filmu i ciesz się wolnym popołudniem. Wieczór spędź tylko we dwoje. Jeśli jesteś samotnym Wodnikiem, koniecznie daj się zaprosić na randkę. Będzie ona bardzo obiecująca dla ciebie.

Czytaj też: Wyjątkowo paskudny trend - stashing to oznaka toksycznego związku. Uciekaj!

​Horoskop dzienny na czwartek, 24 listopada 2022 r. - RYBY

Nie ma dziś ryzyka, że coś się nie uda. Działać musisz tylko rozważnie. Dobre rady najbliższych też mogą tu mieć znaczenie. Dokładnie i w spokoju przeanalizujesz swoje zasoby finansowe, dokładnie sprawdzisz konta bankowe a wszystko to po to, bo masz w głowie plan kupna nieruchomości, może mieszkania lub też domu. Dobrze sprawdź wszelkie swoje możliwości. Nieruchomość to bardzo dobra inwestycja, ale tylko wtedy gdy poczyniona jest z głową. Możesz z niej czerpać korzyści przez wiele lat. Zajmij się tym właśnie dzisiaj.