Spis treści: 01 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - BYK

03 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - RAK

05 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- LEW

06 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- PANNA

07 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- WODNIK

12 Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - RYBY

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - BARAN

Bardzo mocno skup się dziś na szczegółach swojego projektu. Mało czasu ci zostało do końca, a jeszcze jest sporo do zrobienia. Nie możesz pozwolić sobie na to, by się rozpraszać. Po południu zatroszcz się o swoje zdrowie. Może warto skorzystać z basenu lub ze spa? To korzystnie wpływa nie tylko na kondycję, ale i na umysł.

Polecamy: Złoty czas dla trzech znaków. We wrześniu gwiazdy gwarantują sukces

Reklama

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - BYK

Zachowaj dziś daleko idącą ostrożność w relacjach międzyludzkich. Wskutek swojej lekkomyślności, możesz powiedzieć o dwa słowa za dużo i stracić tym samym kogoś, na kim bardzo ci zależy. Dobieraj dziś słowa bardzo starannie. Po południu przygotuj się do rodzinnego spotkania. Czeka was narada rodzinna.

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- BLIŹNIĘTA

Zachowaj dziś spory dystans do wielu spraw, inaczej popsujesz sobie cały dzień. Są rzeczy, na które po prostu nie masz wpływu, a muszą się zadziać. Małe rzeczy uda ci się dziś zrealizować, ale te większe, poczekać muszą na swoją kolej. W razie czego zrób plan awaryjny i zacznij go stosować, celem zminimalizowania strat.

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - RAK

Jeśli, w pewnych swoich sprawach, zastosujesz dziś logiczne myślenie, masz szansę wyjść cało z wszelkich opresji. W porę musisz też dostrzec błędy i szybko wyciągnąć z nich wnioski. Możesz też zasięgnąć rady kogoś z większym doświadczeniem, niż twoje. To się zawsze sprawdza i pozwoli uratować prestiż.

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- LEW

Zainteresuj się swoimi sprawami oraz zbieraj informacje, które dziś usłyszysz na swój temat. Już niebawem będziesz miał sposobność, by z nich skorzystać. W miłości zacznij działać. Bierność oraz nieśmiałość mogą szybko zakończyć twoją relację i zostaniesz sam na lodzie. Działaj i miej odwagę do tego, by okazywać uczucia.

Zobacz też: Kobiety spod tych znaków zodiaku działają na mężczyzn jak magnes

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- PANNA

Zostaniesz dziś doceniony a twoja praca zauważona przez cały zespół. Masz co świętować. Podpiszesz dziś korzystne umowy lub kontrakty dla swojej firmy, a szef nie będzie mógł wyjść z podziwu, że tyle udało ci osiągnąć w ciągu tylko jednego dnia. Posłużysz innym za przykład. Możesz wyczekiwać nagrody od zwierzchników.

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - WAGA

Życie i styl Zostaniesz milionerem? Te trzy znaki zodiaku mają na to dużą szansę. Wśród nich jest Doda Przed tobą trudny dzień. Sprawy, na których bardzo ci zależy, powiodą się i będziesz wreszcie spokojny. Ale nie siedź z założonymi rękami, samo się nic nie zrobi. Możesz liczyć na wsparcie innych pracowników, ale też kogoś wpływowego, z kim liczy się twój szef. Dobrze to wykorzystaj. To trampolina do awansu dla ciebie oraz do dobrej premii.

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - SKORPION

Bądź dziś dobrej myśli, los jest po twojej stronie. Masz szansę na wygraną w grach losowych. Wystarczy tylko nie przesadzić z ilością zakupionych kuponów do gry. Po południu weźmiesz udział w wesołym, ale i w interesującym spotkaniu towarzyskim lub imprezie. Ciekawa dyskusja, w której weźmiesz udział, zakończy się twoją wygraną na argumenty. Zyskasz uznanie zebranych.

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - STRZELEC

Dzień będziesz miał bardzo udany. Zyskasz nawet nowych wielbicieli, a to za sprawą swojego własnego osobistego uroku. Samotne Strzelce mają szansę na zawarcie dziś bardzo interesującej znajomości, która z czasem może przerodzić się w coś więcej. Teraz wszystko od was zależy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do swojego najlepszego przyjaciela.

Zobacz też: 8 to najpotężniejsza liczba w numerologii. Te osoby mogą władać światem

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - KOZIOROŻEC

Masz przed sobą dobry dzień. Wszystkie sprawy, które na dziś sobie zaplanowałeś, zostaną pozytywnie załatwione. Jeśli podejmiesz się różnych przedsięwzięć, również i one zakończą się dziś dla ciebie pozytywnie. Samotne Koziorożce czeka dziś spotkanie, które może przerodzić się w gorące uczucie.

Zdjęcie Horoskop od wróżki Anne / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r.- WODNIK

Nie odmawiaj dziś nikomu, kto będzie chciał prosić cię o pomoc. Zrób to natychmiast bez wahania. Już niebawem Los ci za to odpłaci. Jeśli weźmiesz udział dziś w spotkaniach towarzyskich, możesz poznać tam wiele interesujących osób, które mogą z czasem mieć wpływ na twoje późniejsze życie.

Czytaj też: Znaczenie run i horoskop runiczny na 2023 rok dla wszystkich znaków

Horoskop na poniedziałek, 4 września 2023 r. - RYBY

Zrobisz dziś bardzo wiele, by pokazać się światu z jak najlepszej strony. To ma szansę na powodzenie. Musisz tylko odpowiednio się do tego zabrać. Pamiętaj, że co nagle to po diable. Lepiej daj z siebie tyle, ile jesteś w stanie realnie zrobić. Inaczej marzenie o prestiżu i uznaniu pęknie jak bańka mydlana.