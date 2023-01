Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BARAN

Dzień będziesz mieć ciężki, ale dzięki swojemu zawsze optymistycznemu podejściu do życia i wierze we własne siły, uda Ci się pokonać wszelkie trudności. Nic nie dziś dla Ciebie trudne nie będzie. Wykorzystaj ten dzień do załatwienia spraw w gronie przyjaciół. Warto też wyjaśnić sobie wszelkie nieporozumienia z przeszłości. Oczyszczenie atmosfery bywa bardzo budujące i niesie zawsze lepszą nadzieję na przyszłość i pozwala pielęgnować dobre relacje z innymi.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BYK

Dzień będziesz mieć ciężki, ale dzięki swojemu zawsze optymistycznemu podejściu do życia i wierze we własne siły, uda Ci się pokonać wszelkie trudności. Nic nie dziś dla Ciebie trudne nie będzie. Wykorzystaj ten dzień do załatwienia spraw w gronie przyjaciół. Warto też wyjaśnić sobie wszelkie nieporozumienia z przeszłości. Oczyszczenie atmosfery bywa bardzo budujące i niesie zawsze lepszą nadzieję na przyszłość i pozwala pielęgnować dobre relacje z innymi.

Reklama

Polecamy również: Cygański rytuał bogactwa. Sprawdzony sposób na przyciąganie pieniędzy

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Wstrząsające przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. Tego się nikt nie spodziewa

Twoja karta według cygańskiego horoskopu. Mówi wiele o twojej osobowości

Chiński Nowy Rok 2023 pod znakiem Wodnego Królika. Co nas czeka?

Te cztery znaki zodiaku to szczęściarze! W 2023 roku nie będą martwić się o pieniądze Będziesz dziś bardzo spokojny a momentami nawet bardzo senny. Taka aura dnia. Nigdzie nie trzeba się spieszyć. Wszystko ma swój rytm i trzeba za tym rytmem dziś podążać. Pomyśl o jakieś dobrej lekturze na cały dzień. Możesz w przerwie, obejrzeć coś wartościowego a wieczorem udać się z ukochaną osobą na długi spacer. Ubierz się tylko odpowiednio do pogody, aura nie rozpieszcza a o przeziębienie nietrudno. Późnym wieczorem poproś ukochanego o masaż stóp, na pewno nie odmówi swojej ukochanej osobie.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - RAK

Dzień będzie pełen zamieszania. Trochę będzie się dziś działo i możecie poprzez nerwową atmosferę być zbyt krytyczni dla innych osób. Staraj się dziś nie brać na głowę zbyt wiele spraw i rzeczy. Możesz po prostu nie wyrobić się ze wszystkim na czas. Zresztą, kieruj się dziś swoją intuicją, ona zawsze dobrze podpowiada i tym razem też będzie wsparciem, co zrobić, by uniknąć kłopotów oraz toksycznych ludzi, którzy tylko patrzą i czekają na Twój upadek.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - LEW

Dzień będzie pełen zamieszania. Trochę będzie się dziś działo i możecie poprzez nerwową atmosferę być zbyt krytyczni dla innych osób. Staraj się dziś nie brać na głowę zbyt wiele spraw i rzeczy. Możesz po prostu nie wyrobić się ze wszystkim na czas. Zresztą, kieruj się dziś swoją intuicją, ona zawsze dobrze podpowiada i tym razem też będzie wsparciem, co zrobić, by uniknąć kłopotów oraz toksycznych ludzi, którzy tylko patrzą i czekają na Twój upadek.

Czytaj też: Horoskop 2023 - 4 znaki zodiaku, które będą miały szczęście w 2023 roku

Zdjęcie horoskop / ©crisfotolux/123RF.COM / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - PANNA

Od samego rana dziś poczujesz totalny brak sił witalnych. Optymizm opuści Cię i będziesz wszystko widzieć tylko w czarnych barwach. Na szczęście to przejściowy stan i już po południu zmienia się aura tak, że wstępują w Was nowe siły i energia a wraz z nią optymizm i chęci do życia. Na szczęście nie macie dziś za wiele obowiązków i wszystko zrobicie na czas a wieczór zorganizujecie dla swoich najbliższych przy planszówkach oraz dobrym jedzeniu.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - WAGA

Astrologia Horoskop runiczny na 2023 rok. Sprawdź swój znak w nordyckiej astrologii! Masz dziś szansę zyskać nowych znajomych. Okażą się bardzo ciekawymi ludźmi, od których wiele się nauczysz. Nie zaniedbuj jednak swoich obecnych przyjaciół. Jeśli ktoś z nich poprosi Cię dziś o pomoc nie odmawiaj. Oni zawsze są dla Ciebie a dziś Ty musisz być dla nich. Po południu znajdź trochę czasu na zrobienie zakupów, samych przyjemnych. Wieczorem w gronie rodzinnym podejmować będziecie bardzo ważne decyzje. Wspólnymi siłami wypracujecie kompromis, który będzie zadowalający dla wszystkich zainteresowanych.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - SKORPION

Za bardzo się dziś nie przemęczaj. Łatwo dziś o różne pomyłki. Postaraj się zrobić coś na minimum. I tak uda się wszystko dobrze. Chodzi o to, by zminimalizować wszelkie ryzyka. Po południu zaplanuj spotkania z przyjaciółmi, ale już sam wieczór postaraj się spędzić w ramionach swojej ukochanej osoby. Nic tak nie koi bólu i nerwów jak właśnie ramiona ukochanego oraz świadomość, że on po prostu jest. Możecie przygotować wcześniej wspólnie kolację tylko dla dwojga.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - STRZELEC

Zrobisz dziś bardzo wiele dla świata pracy, ale i dla świata swoich bliskich. Po prostu zapragniesz zyskać uznanie i poświecisz temu bardzo wiele. To dość szlachetne i godne naśladowania. Jednak za bardzo nie warto się chwalić swoimi osiągnięciami czy działaniami. Nie obiecuj też więcej niż jesteś dziś w stanie dać. Możesz tym rozczarować wszystkich wokół a wtedy już nie będzie tak słodko, jak wydawało się na początku tej przygody.

Zobacz też: Horoskop zdrowotny 2023 dla każdego znaku zodiaku

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

Od rana możesz zająć się sprawami służbowymi. Poczynisz pewne starania ku różnym inwestycjom. Oddasz się w wir pracy z pełnym oddaniem i zaangażowaniem. Jednak, mimo pracowitego dnia, nie możesz zapomnieć o swoich bliskich i tych dalszych krewnych. Koniecznie znajdź dziś dla nich czas. Spotkania rodzinne są bardzo budujące. Pozwalają odetchnąć i złapać dystans do rzeczywistości oraz zmuszają do refleksji nad szarością dnia. We wszystkim należy złapać balans.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - WODNIK

Będzie dziś można liczyć na Twoją wyrozumiałość i życzliwość. Wykażesz się spokojem oraz czułością w podejściu do innych osób. Nadrobisz wszelkie zaległości sąsiedzkie. Okaże się, że pomożesz też sąsiadce w szybkim przemeblowaniu ku jej wygodzie. Będzie Ci za to bardzo wdzięczna, a nawet zaprosi na domowy obiad. Warto skorzystać z tej sąsiedzkiej dobroci, zjesz pyszny obiad i wysłuchasz ploteczek o innych sąsiadach a wszystko to w duchu dobrej, sąsiedzkiej życzliwości.

Horoskop dzienny na 7 stycznia 2023 r. - RYBY

Zajmiesz się dziś rodzinnymi sprawami. Okaże się, że trzeba będzie komuś doradzić w ważnej dla niego sprawie. Nie możesz jednocześnie pozwolić na to, by wszyscy dysponowali Twoim czasem. Pomaganie to jedno, ale już wykorzystywanie kogoś do swoich własnych celów to już zupełnie inna sprawa. Nie możesz pozwolić dać sobie wejść na głowę. Zachowanie równowagi jest bardzo istotne. Twoje zdrowie oraz kondycja też wymagają uwagi i musisz dziś im się przyjrzeć ze szczególną uwagą.