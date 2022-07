Co wydarzy się na dniach? Przesłanie wróżki Anne dla każdego z nas

Horoskop tygodniowy - BARAN

Aura tego tygodnia przyniesie zwiększoną aktywność towarzyską. W pracy zapadną trudne decyzje, do których będziesz musiał się dostosować. Zajęte Barany zwolnią tempo i więcej czasu poświęcą ukochanej osobie, unikając przy tym sporów. Wolne natomiast nie powinny uciekać od spotkań towarzyskich, bo mogą poznać na nich kogoś ciekawego.

Horoskop tygodniowy - BYK

Czeka cię przyjemny tydzień. W pracy wszystkie obowiązki wykonasz na czas i nie zaskoczy cię nic, co mogłoby popsuć twoje plany. Zajęte Byki poradzą sobie w kryzysie, rozwiązując go rozmowami aż do świtu. Wolne powinny unikać wracania do przeszłości. Pod koniec tygodnia dostaniesz ważną wiadomość od kogoś, kogo dawno nie widziałeś. W weekend baw się i nie przejmuj drobnostkami.

Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

Lipcowa aura przyniesie dobre dni. W pracy wybrniesz z trudnych sytuacji, a na ważne spotkanie zdążysz na styk. Zajęte Bliźnięta poświęcą więcej czasu na planowanie wspólnych wypraw, dzięki czemu zacznie się wam układać. Wolne z kolei zrezygnują ze swoich pragnień i pozwolą sobie na bliższą znajomość z kimś, kto nie do końca jest w ich typie. W weekend znajdź czas na kawę z przyjaciółmi.

Wiele znaków zodiaku w tym tygodniu może liczyć na spokój w związku, ale są takie, które powinny uważać!

Horoskop tygodniowy - RAK

Początek tygodnia przyniesie niespodziewane sprawy urzędowe, które trzeba będzie jakoś wyjaśnić. W pracy czeka cię leniwe podejście, dopiero od środy będziesz bardziej kreatywny. Zajęte Raki powinny bardziej spokojnie radzić sobie z problemami zazdrości. Wolne zaś zamiast ciągle myśleć o przeszłości, niech otworzą się na to, co nowe. W weekend zakończ wreszcie zaległe sprawy.

Horoskop tygodniowy - LEW

Lipcowa aura przyniesie więcej czasu na przyjemności. W pracy niewiele będzie się działo, a z powodu nieobecności szefa wszyscy będą robić to, co chcą. Zajęte Lwy pomyślą o drobnych podróżach oraz wspólnych romantycznych randkach z partnerem. Wolne Lwy staną się bardziej konkretne w swoich oczekiwaniach. W weekend wybierz się w plener, zamiast sprzątać w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy - PANNA

Początek tygodnia zaskoczy cię trudnościami, którym będziesz musiał podołać. W pracy rozmowa z szefem wyprowadzi cię z równowagi, ale nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Zajęte Panny będą musiały zmierzyć się ze znudzeniem w partnerstwie. Woleć jednak będą leniuchowanie niż wymyślanie atrakcji pobudzających związek. Wolne zaś nabiorą się na sztuczki uwodziciela. W weekend dobrze ci zrobi spacer w pięknym miejscu.

Horoskop tygodniowy - WAGA

Aura tego tygodnia doda ci sił. W pracy rozgryziesz każdy problem i nic nie stanowić będzie dla ciebie problemu. W piątek będziesz musiał komuś przemówić do rozsądku! Zajęte Wagi będą próbowały rozwikłać zagadki przeszłości. Jeśli nie chcesz psuć relacji, nie grzeb w tym co już dawno zapomniane. Wolne zaś powinny z większym zaangażowaniem rozglądać się wokół siebie.

Horoskop tygodniowy - SKORPION

W tym tygodniu będziesz ambitny w swoim działaniu. W pracy szef będzie mniej wobec ciebie krytyczny, dzięki czemu uda ci się zrobić więcej niż masz zaplanowane. Zajęte Skorpiony powinny skupić się na wspólnych pragnieniach i planach na przyszłość. Wieczorne rozmowy mogą przynieść wiele dobrego. Wolne zaś będą miały powodzenie, trudno jednak im będzie znaleźć kogoś na bliższą relacje.

Horoskop tygodniowy

Horoskop tygodniowy - STRZELEC

W tym tygodniu wszystko ci się powiedzie. W pracy zapowiada się dobry czas, bo zyskasz uznanie, na które tak długo pracowałeś. Zajęte Strzelce będą chciały żyć pięknie i wygodnie, choć to nie zawsze im będzie wychodzić. W piątek unikaj rozmów z osobami, które są krytycznie nastawione do twego związku. Wolne zaś powinny być ostrożniejsze przy wchodzeniu w nowe relacje. W weekend baw się i korzystaj z dobrego czasu.

Horoskop tygodniowy - KOZIOROŻEC

Lipcowa aura zwróci twoją uwagę na trudne sprawy rodzinne. W pracy mimo sezonu urlopowego postanowisz zająć się karierą i dobrze na tym wyjdziesz. Zajęte Koziorożce będą bardziej odważne w swoich pomysłach wobec partnera. Wolne zaś mogą liczyć na większą liczbę wielbicieli wokół nich. W weekend odpocznij w ulubionym miejscu.

Horoskop tygodniowy - WODNIK

Już od samego poniedziałku będziesz aktywny w swoim działaniu. W pracy uważaj, by nie przeoczyć czegoś ważnego, bo narobisz sobie kłopotów. Zajęte Wodniki nagle przypomną sobie o swojej miłości do kogoś z przeszłości i zapragną znów przez chwilę zatracić się w tej znajomości. Wolne zaś do rozmów będą szukać zamiast w realu to w Internecie wierząc, że tak zawarta znajomość też może przerodzić się w coś pięknego.

Horoskop tygodniowy - RYBY

Czeka cię gorszy czas. W pracy przyjdzie pora na trudne decyzje, na które nie jesteś gotowy. Niestety, już dłużej nie da się unikać spraw, które w końcu trzeba będzie rozwiązać. Zajęte Ryby skupią się na rozkręcaniu i ożywianiu wzajemnych emocji. Wolne zaś będą biernie czekać na swoje spełnienie w miłości. W weekend poczujesz się zmęczony i zapragniesz odpoczynku w samotności.



