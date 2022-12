Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BARAN

Czeka cię tydzień pełen sympatycznych spotkań. W pracy nie zajmuj się tylko trudnymi obowiązkami, ale też rób sobie przerwy na kawę i biurowe ploteczki. Zajęte Barany będą musiały zmienić swoje plany, bo partner nie będzie chciał się do nich dostosować. Możesz też ustalić, że w nadchodzącym czasie każdy z was robi to, co zechce. Wolne zaś nie powinny denerwować się na nową znajomość, bo stracą szansę na bliższe poznanie.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BYK

Aura tego tygodnia przyniesie gorszy nastrój. W pracy rywalizacja z konkurencją okaże się wyczerpująca i choć dasz sobie radę, to trudno będzie ci odzyskać spokój. Zajęte Byki zaczną otwarcie mówić partnerowi, co im się nie podoba i co trzeba zmienić, jednak to może skończyć się finalną awanturą. Wolne zaś odpowiedzą na zaczepki wielbiciela z Internetu. W weekend uleczysz relacje rodzinne.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu musisz być silny, bo wiele spraw trzeba będzie załatwić samemu. Zajęte Bliźnięta będą musiały rozprawić się z plotkami, które zburzą ich błogi spokój w związku. Wolne zaś zainteresują się kimś, kto do tej pory nie budził w nich chęci bliższego poznania. W pracy nadmiar obowiązków okaże się wyjątkowo męczący. W weekend odpoczywaj i spaceruj.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - RAK

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie działaniom, które są związane z pieniędzmi. W pracy twoje decyzje przyniosą ci całkiem wysokie profity, co oczywiście cię ucieszy. Zajęte Raki będą zestresowane, bo partner będzie próbował im przeszkodzić swoją zazdrością, aby nie skorzystały z firmowych spotkań. Wolne zaś powinny iść gdzieś, gdzie mają szansę spotkać ludzi ciekawych świata.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - LEW

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie różnym przemyśleniom. W pracy nie podejmuj pochopnych decyzji tylko na spokojnie rób swoje, a najlepiej na tym wyjdziesz. Zajęte Lwy będą miały dobry czas na wyjaśnianie sporów i godzenie się oczywiście. Wolne zaś powinny zachować więcej ostrożności wobec nowych wielbicieli, bo może okazać się, że trafią z deszczu pod rynnę.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - PANNA

Grudniowa aura otworzy cię na nowe pomysły. W pracy będziesz szukał inspiracji, które pobudzą cię do działania. Zajęte Panny zaczną uciekać od wszystkiego, co je ogranicza, a być może nawet uciekną od samego związku. Wolne zaś umówią się na randkę za namową przyjaciół. Będzie to strzał w dziesiątkę! W weekend dotrą do ciebie interesujące informacje.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - WAGA

W tym tygodniu możesz liczyć na dobre chwile w towarzystwie. W pracy zdenerwują cię czyjejś lizusowskie komplementy wobec szefa, i to, że ten niczego nie zauważa. Wagi w stałych relacjach będą bardziej zajęte niż zwykle, a partner zapragnie romantycznej atmosfery i wspólnego czasu. Wolne zaś będą uwodzić, choć nie będą miały ochoty, aby wybrać się na randkę.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - SKORPION

Już od samego poniedziałku szczęście się do ciebie uśmiechnie. W pracy będziesz miał okazję, by odpocząć od nużących obowiązków i zająć się czymś, co sprawi ci prawdziwą przyjemność. Zajęte Skorpiony mogą spodziewać się głębszych rozmów z partnerem i gorących namiętnych nocy. Wolne zaś dadzą szansę byłemu, bo uznają, że na nią zasłużył. W weekend czas sprzyjał będzie zabawie.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - STRZELEC

W tym tygodniu będziesz miał dużo dobrej energii do uporania się z trudnościami, których nie zabraknie. W pracy nie reaguj nerwowo na krytykę, tylko wyciągnij z niej ważne wskazówki, jak kierować swoją karierą. Zajęte Strzelce mogą liczyć na więcej zrozumienia ze strony partnera pod warunkiem, że przestaną się trzymać sztywnych reguł. Wolne zaś nie powinny umawiać się z byle kim i byle gdzie, bo tylko stracą cenny czas.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie nowe zobowiązania. W pracy nie warto brać na siebie byle jakie zadania, bo szybko zaczną ci się robić zaległości. Zajęte Koziorożce będą zniechęcone milczeniem partnera, a poszukiwanie nowych tematów do rozmów okaże się dla nich męczące. Wolne zaś zaczną śmiało szukać nowych znajomości i umawiać się na randki w ciemno.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - WODNIK

W tym tygodniu będziesz musiał zadecydować o ważnych sprawach. W pracy to ty będziesz wskazywać innym kierunek działania. Uważaj na złe decyzje, bo potem ktoś się wścieknie. Zajęte Wodniki powinny bardziej otwarcie rozmawiać z partnerem, jeśli ich coś niepokoi i szybko wyjaśniać niedomówienia. Wolne zaś będą uczyć się wprowadzać do życia pozytywne zmiany.

Horoskop tygodniowy [12-18.12.2022 r.] - RYBY

Grudniowa aura przyniesie dobre pomysły. W pracy będziesz miał wsparcie ze strony innych, dzięki czemu w grupie wszystkie projekty zaczną być szybciej realizowane. Zajęte Ryby będą musiały poradzić sobie z zazdrością partnera, bo ich dawni wielbiciele zaczną mieszać w obecnej relacji. Wolne zaś powinny uważać na słowa, bo mogą zniechęcić do siebie kogoś wartościowego.