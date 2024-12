Imię Walburga pochodzi z języka germańskiego i powstało z połączenia dwóch członów: waldan - "rządzić, panować" i burg - "gromadzić, strzec, pilnować, ochraniać". Można więc powiedzieć, że Walburga to "ta, która rządzi i ochrania". To znaczenie sugeruje, że Walburgi to panie o silnym charakterze i zdolnościach przywódczych.