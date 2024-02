Horoskop finansowy na 26.02-03.03.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zawodowym kontaktom. W pracy na etacie twoja sytuacja polepszy się, a twój autorytet wzrośnie. Wykorzystaj to i zadbaj o dalszy rozwój. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki pomysłom i zamożności wspólnika zaczną realizować nowe cele, które przyniosą im znaczne zyski. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szanse podpisać całkiem korzystną umowę zapewniającą im wysokie zarobki. W sprawach finansowych zadbaj o to, aby przestać ulegać własnym słabościom, bo pieniądze zaczynają przeciekać ci przez palce.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Już od samego poniedziałku rzucisz się w wir przemian. W pracy na etacie poddasz się wpływom otoczenia i zaczniesz zabiegać o dodatkowy rozwój, który może ci pomóc w karierze. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na propozycję współpracy, jednak przy wyborze właściwego kontrahenta powinny zostać obiektywne. Rozważ nowe sytuacje pod względem praktycznym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą dążyły do otrzymania wymarzonego wakatu. W sprawach finansowych uda się zarobić więcej kasy, ale będziesz musiał ją przeznaczyć na podreperowanie zdrowia, które ostatnio zaczęło ci szwankować.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu możesz oczekiwać powodzenia. W pracy na etacie wiodło będzie ci się we współpracy z innymi, ale zachowaj ostrożność, bo jest ktoś, kto próbuje pod tobą dołki kopać. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się sukcesu, i choć przedsięwzięcie, w które się zaangażowały, było ryzykowne, to jednak okazało się opłacalne. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zawiedzione, że nie dostały wymarzonego wakatu, ale zgubiła ich zbytnia śmiałość i zbyt pośpieszne działanie. W sprawach finansowych jest szansa na to, aby zdobyć dodatkowe pieniądze.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia wprawi cię w optymistyczny nastrój. W pracy na etacie zapanuje serdeczność i miła atmosfera, a koledzy z zespołu przestaną sobie wzajemnie dokuczać. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą stawią odważnie czoła przeciwnikom i odniosą sukces w walce o klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wyjdą z kłopotliwej sytuacji bezrobocia dzięki wsparciu rodziny. W sprawach finansowych zapowiadają się pozytywne sploty okoliczności, które pozwolą ci na zarobienie dodatkowego grosza. W weekend znajdziesz się w otoczeniu ludzi majętnych. Nawiązuj kontakty!

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Początek tygodnia nie przyniesie większych wydarzeń, ale w piątek będziesz musiał się zmierzyć z czyimiś zarzutami. W pracy na etacie możesz liczyć na pewność zatrudnienia mimo tego, że wydarzenia z poprzedniego miesiąca zachwiały twoją pozycją. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się rozwinąć biznes, jednak powinny uważać, aby nie ulegać zbytnio zgubnemu instynktowi i zgubnym myślą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na propozycję od byłego pracodawcy, ale ty sam nie wiesz, czy chcesz ponownie wejść w to środowisko, które osłabia twoje możliwości. W sferze finansowej możesz liczyć na polepszenie bytu, a jeśli zajmujesz się sprzedażą to szczęście będzie ci sprzyjać.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu los będzie ci sprzyjał i zapewni ci dobry rozwój. W pracy na etacie będziesz miał przed sobą motywację do planów, które zapragniesz zrealizować w jak najkrótszym terminie. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały wsparcie pracowników dla swoich działań. W drugiej połowie tygodnia jest szansa na połączenie przyjemnego z pożytecznym, a odbyta podróż przyniesie nie tylko lukratywny kontrakt, ale też interesujące spotkania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały problem, aby przekonać potencjalnego pracodawcę do swojej osoby. W finansach działaj rozsądnie!.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Aura tego tygodnia doda ci zapału w działaniu. W pracy na etacie będziesz miał siłę przebicia i bez problemu będziesz oddziaływał na innych. Wykorzystaj to, aby zdobyć to na czym ci zależy. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na intensywny przepływ klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia raczej będą leniwe i nie będą miały ochoty na składanie aplikacji. W sprawach finansowych możesz liczyć na dodatkowe dochody jednak zakupy rób z kartką w ręku.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia otworzy przed tobą lepsze perspektywy. W pracy na etacie mimo tego, że bardzo trudno było ci osiągnąć cele, które sobie założyłeś, to będziesz zaskakiwany zmianami, jakie się pojawią. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się nagłych wydarzeń i trudności, które wymagać będą zdecydowanych działań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać na pozornych przyjaciół. Składane przez nich obietnice nie będą dotrzymywane! W sprawach finansowych całkiem nieźle, bo pieniędzy ci nie zabraknie, a jeśli będziesz potrzebować wsparcia dostaniesz je.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. W pracy na etacie uważaj na nerwowość i niepewność, bo może ona ograniczać realizację twoich planów. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na rozszerzanie kontaktów, które pomogą im w rozwoju biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się rozwiązać swój problem bezrobocia podejmując się choćby pracy tymczasowej. W sprawach finansowych liczne wydatki mogą sprawić, że trudno będzie ci podołać, ale możesz liczyć na wsparcie rodziny.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie zostaniesz zmuszony do wykonania obowiązków, które będą cię nużyć, ale też irytować będzie cię to, że tak naprawdę nie należą one do ciebie. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo ich działania przyniosą korzyść, jakiej się spodziewały. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą się w przyjaznym otoczeniu, a obietnice potencjalnego wakatu zaczną być realizowane. W sprawach finansowych bądź czujny i ostrożnie obchodź się z pieniędzmi, które udało ci się zaoszczędzić.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia przyniesie trudne myśli. W pracy na etacie przeżywasz pogarszającą się sytuację, bo ktoś, kto próbuje podkładać ci kłody pod nogi i szkodzi zaczyna mieć nad tobą przewagę. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą zastanawiać się, czy nie zmienić dziedziny, którą się zajmują, bo ciągnąca się za nimi zła reputacja nie odpuszcza. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą być zadowolone, bo złożone aplikacje przyniosą oczekiwane efekty. W sprawach finansowych spodziewaj się większych wydatków, jednak doskonale sobie z nimi poradzisz.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia przyniesie szanse na zdobycie różnorakich doświadczeń. W pracy na etacie czekają cię przejściowe sytuacje, które wymagać będą od ciebie konkretnych działań. Nie możesz stać z boku i tylko patrzeć, bo na tym stracisz! Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być gotowe na zamęt, jaki przyniesie nowy klient, jednak dzięki niemu otworzysz się na wiele usług i produktów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szczęście, a zdobycie wymarzonego wakatu okaże się łatwiejsze do pokonania niż zakładały. W sprawach finansowych spodziewaj się dobrej nowiny.

