To nie będą dla nich dobre dni

Chociaż komunikacyjny chaos dotknie nas wszystkich, najsilniej odczują go znaki zmienne (Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby). Całe zjawisko rozegra się na osi Panna-Ryby, tworząc potężne napięcie właśnie dla tej grupy, która znajdzie się w samym środku astrologicznej burzy.

Panna i Ryby

Osoby spod tych znaków znajdą się w samym epicentrum wydarzeń. Panna, w której gości Merkury, odczuje to jako bezpośredni atak na plany i poczucie porządku. Słowa będą blokowane, a intencje krytykowane. Z kolei Ryby, z których terenu nadciągają Saturn i Neptun, poczują przytłaczający ciężar niezrozumienia i chaosu. Może to prowadzić do emocjonalnego wyczerpania i poczucia osamotnienia w trudnych rozmowach.

Bliźnięta i Strzelec

Planetarne napięcia mocno dotkną również Bliźnięta i Strzelca, wystawiając na próbę ich naturalne talenty. W przypadku Bliźniąt mogą pojawić się frustrujące problemy z dogadaniem się - urwane telefony czy zagubione maile to typowe objawy. U Strzelca natomiast ucierpi wrodzony optymizm, a wielkie idee napotkają wiele ograniczeń i niejasności.

Merkury kontra Saturn i Neptun. To będą dni, w których każde słowo może wywołać kłótnię sergey makarenko 123RF/PICSEL

Jak przetrwać serię opozycji do Merkurego?

Najważniejsza zasada na ten czas brzmi: zwolnij i nie reaguj pod wpływem impulsu. To absolutnie nie jest czas na ustne ustalenia i podejmowanie decyzji pod wpływem chwili. Wpływ Saturna (ok. 17.09) przyniesie opóźnienia i krytyczne spojrzenie przełożonych, dlatego wszystko, co ważne, potwierdzaj mailowo, by mieć dowód na piśmie.

Z kolei mgła Neptuna (ok. 19.09) sprzyja pomyłkom i oszustwom. Uważaj na oferty, które brzmią zbyt pięknie, by były prawdziwe, i dopytuj o każdy szczegół, zanim cokolwiek podpiszesz. Zarówno w domu, jak i w pracy unikaj poruszania ciężkich tematów. Jeśli poczujesz, że atmosfera gęstnieje, najlepsze, co możesz zrobić, to powiedzieć: "wróćmy do tego za kilka dni".

Pamiętaj, że to krótki, ale bardzo intensywny tranzyt. Po 20 września wszystko zacznie wracać do normy.

