Według dawnych wierzeń, 15 października to data graniczna pomiędzy końcem ciepłej pory a początkiem chłodnej. Aby bezpiecznie przetrwać zimę i nie dopuścić, by błąkające się po świecie i szukające schronienia na zimowy czas dusze zmarłych zawitały do domostwa, nasi przodkowie przestrzegali zasady, by 15 października pod żadnym pozorem nie sprzątać domu i obejścia. Czysty dom będzie stanowił bowiem zaproszenie dla zmarłych. Natomiast inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o oczyszczenie mieszkania ze złogów energetycznych. Tego dnia warto zapalić świece i okadzić ściany i podłogi w domu ziołami, na przykład białą szałwią, by odpędzić to, co złe i nie zamykać na chłodną porę tego, co nieczyste wewnątrz czterech ścian.