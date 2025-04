Energiczna kobieta pełna ironii. Jakie imię może wskazywać na takie cechy?

Bywa nieufna, ale w towarzystwie okazuje się kobietą pełną energii i werwy. Lubi przebywać wśród bliskich, zaś do obcych odnosi się z często niepotrzebną ironią. Stefania to kobieta, której niełatwo zaufać, ale zyskuje przy bliższym poznaniu. Co więcej warto wiedzieć o jej charakterze? Co mówią o niej liczby?