Anna Popek inspiruje na wizji i w mediach społecznościowych od wielu lat. Zawód dziennikarki i prezenterki dodatkowo zobowiązuje do konsekwentnego dbania o swoje zdrowie i wygląd.

Sama Popek często podkreśla i zachęca jednocześnie do tego, by troszczyć się o siebie i czuć się świetnie we własnej skórze. Dlatego jej media społecznościowe wręcz kipią radami i inspiracjami na tematy związane ze zdrowiem lub urodą, a to zdecydowanie przyciąga w jej kierunku kolejne rzesze zainteresowanych kobiet.

Anna Popek nie wstydzi się naturalności. Jak 54-letnia gwiazda dba o urodę?

Anna Popek znana jest z tego, że w pełni akceptuje swoje niedoskonałości. Mimo, że przykłada ogromną wagę do swojego wyglądu zewnętrznego, od czasu do czasu nie wstydzi pokazać się w naturalnej odsłonie, bez makijażu, ze wszystkimi mankamentami swojej urody.

Dlatego na jej profilach w mediach społecznościowych niejednokrotnie możemy podziwiać zdjęcia gwiazdy bez makijażu.

Nie jest też tajemnicą, że dziennikarka od pewnego czasu stosuje również post przerywany. I jak sama podkreśla, choć czasami nie jest to dla niej łatwe wyzwanie, po pewnym czasie stosowania może cieszyć się wymiernymi efektami.

Pani Anna nie zapomina również o drobnych rytuałach związanych z codzienną pielęgnacją skóry, ale jak sama podkreśla, w ostatecznym rozrachunku na wygląd wpływa właściwie wszystko.

Dlatego też nieustannie apeluje do Polek, aby w holistyczny sposób dbały o swoje zdrowie. Liczy się nie tylko dieta i aktywny styl życia, ale też unikanie stresu, regularny, długi sen, sprawianie sobie drobnych przyjemności i nieustanny rozwój intelektualny, na który gwiazda kładzie wyjątkowo duży nacisk, podejmując co rusz nowe kierunki studiów.

Zdjęcie Anna Popek w różowej sukience na planie programu Pytanie na Śniadanie / Agencja FORUM

Anna Popek zadała szyku na planie programu. Jej różowa, zwiewna sukienka to hit!

Profil na Instagramie Anny Popek to wręcz kopalnia pomysłów i inspiracji na stylizacje codzienne i "od święta". Co ważne, gwiazda dobiera swoje zestawy ubrań w zgodzie nie tylko z obowiązującymi trendami, ale również dopasowane do swojego wieku i urody, choć często można zauważyć nieco "odważniejsze" i sporo odsłaniające stylizacje.

Pośród dziesiątek pomysłów pani Anny, niektóre z nich cieszą się wyjątkową popularnością jej fanek i tak właśnie było z jedną z ostatnich stylizacji, w której zaprezentowała się dziennikarka.

Na plan programu Pytanie na Śniadanie dziennikarka założyła sukienkę, która z pewnością przypadnie do gustu paniom, które chciałyby wyglądać bardzo kobieco, seksownie, a równocześnie chcą zatuszować nieco mankamentów urody.

Modowym "gwoździem programu" była zwiewna, kopertowa sukienka, z asymetrycznym dołem, sięgająca łydek.

Elegancji i wygody dodało stylizacji również praktyczne "odcięcie" linii talii, co dodatkowo może sprawdzić się w przypadku, gdy Matka Natura poskąpiła nam "talii osy".

Jesteśmy przekonane, że taki fason kreacji świetnie sprawdzi się podczas różnych letnich imprez, czy to wesel, komunii, chrzcin, czy też zwykłego spotkania w towarzystwie przyjaciółek.

