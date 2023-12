Horoskop tygodniowy ogólny na 18-24 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu będziesz rozdarty pomiędzy sprawami zawodowymi a rodzinnymi. Trudno ci będzie znaleźć równowagę w planowaniu czasu. Zajęte Barany poczują się lekceważone ze strony partnera, który nie wykaże zrozumienia dla ich przekonań. Wolne zaś odnowią starą znajomość, która ponownie może przynieść wiele przyjemnych chwil. W weekend spodziewaj się niezaplanowanych wizyt towarzyskich.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Grudniowa aura przyniesie okazję, by odciąć się od tego co zbędne i otworzyć na nowe. Zajęte Byki zażegnają partnerskie spory, a życzliwym gestem na nowo zjednają sobie sympatię partnera. Wolne zaś będą chętnie imprezować i flirtować. Uważaj jednak na Strzelca obdarzonego silnym magnetyzmem, bo szybko się okaże, że nie jest Wam po drodze. W weekend wrzuć na luz i dobrze się baw.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu będziesz konkretny i rzeczowy. W pracy będziesz unikał niesympatycznych i namolnych osób, które bez powodu będą zawracać ci głowę i opóźniać w wykonywaniu zadań. Zajęte Bliźnięta powinny unikać konfliktów, bo słowa szybko wymkną się spod kontroli i później nie będzie można ich już cofnąć. Wolne zaś odnowią starą znajomość, gdzie na nowo wybuchnie miłość.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu skupisz się na planowaniu nadchodzącego czasu. W pracy możesz być zmęczony nadmiarem zadań, które zleci szef, bo właśnie ktoś z zespołu wybrał się na zwolnienie. Zajęte Raki przekonają partnera do swoich wizji, który wesprze ich w realizacji planów świątecznych. Wolne zaś nie powinny lekceważyć kogoś, kto daje im szansę na dłuższą znajomość.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Czeka cię produktywny początek tygodnia. W pracy będziesz miał okazję spróbować nowych rzeczy oraz sprawdzić się na innym niż do tej pory polu działania. Zajęte Lwy nie powinny zapominać o tym, że zbliżają się święta i zaangażować się w domowe porządki lub zaprosić do pomocy rodzinę. Wolne zaś zanim wyznają uczucia powinny lepiej poznać obiekt westchnień.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Grudniowa aura zachęci cię do skupienia na sobie. W pracy trudno ci będzie podołać obowiązkom, bo myślami będziesz zajmował się sprawami domowymi. Zajęte Panny mogą mieć trudny dialog z partnerem, który zupełnie nie popiera ich fascynacji świętami. Wolne zaś raczej skupią się na sprawach rodzinnych niż poszukiwaniu miłości. W weekend zrelaksujesz się w gronie bliskich.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Już od samego poniedziałku możesz liczyć na spontaniczne sytuacje. W pracy szczęście będzie ci sprzyjać, dzięki czemu wcale nie będziesz mieć tak dużo roboty, jak to wcześniej było planowane. Zajęte Wagi poczują, że chcą kochać i być kochanym. Wolne zaś mogą mieć problem z tym, aby się otworzyć i zbliżyć do kogoś, kto już od dawna im się podoba. W weekend pozwól sobie na więcej luzu.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia zapewni ci dobry humor. W pracy szybko zrobisz to, co do ciebie należy, dzięki czemu będziesz mógł myśleć o nadchodzących spotkaniach rodzinnych i przygotowywać w zaciszu biurka świąteczne menu. Zajęte Skorpiony mogą zbyt mocno reagować na zmiany nastroju partnera. Wolne zaś będą miały okazje poznać całkiem interesującą osobę.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Od samego poniedziałku będziesz zaganiany. W pracy zadbasz o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik przed wolnym czasem. Zajęte Strzelce będą rozmyślać o tym, co mogą zrobić takiego, aby uszczęśliwić partnera. Wolne zaś zadzwonią z przeprosinami do kogoś, kto podczas kłótni pogniewał się i obraził, ale tak naprawdę nie przestało im wzajemnie na sobie zależeć. W weekend odpoczniesz po intensywnych dniach.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu będziesz sumiennie i drobiazgowo planować wydatki, żeby nie przekroczyć określonego budżetu. Zajęte Koziorożce mogą liczyć na wsparcie ze strony partnera, dzięki czemu poprawią wzajemne relacje, a w weekend spłynie na nich spokój. Wolne zaś powinny unikać byłej miłości, bo z tego już nic dobrego nie będzie, tylko łzy i rozczarowanie.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu będziesz mieć podwyższony stan emocjonalny. W pracy irytować cię może nadmiar obowiązków, ale jakoś z nich wybrniesz. Zajęte Wodniki, zamiast partnerem interesować się będą potencjalnymi towarzyskimi spotkaniami. Wolne zaś mają dobry moment na założeniu konta na portalu randkowym. Jest szansa, że jeszcze kogoś upolują przed nowym rokiem.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Grudniowa aura zapewni ci przyjemny czas obfitujący w radosne wydarzenia. W pracy wszystko powinno układać się jak na zamówienie, dzięki czemu nie pojawią się żadne zaległości ani opóźnienia. Zajęte Ryby mogą liczyć na pomoc partnera w domowych obowiązkach, co przyniesie pozytywną atmosferę. Wolne zaś powinny zrobić ten pierwszy krok i zaprosić obiekt westchnień na randkę.

