Spis treści: 01 Wodnik: ważna wiadomość

02 Ryby: nie odmawiaj

03 Baran: otwórz oczy szerzej

04 Byk: twój wybór jest tylko twój

05 Bliźnięta: awantura wisi w powietrzu

06 Rak: odpoczynek dla skołatanych nerwów

07 Lew: powroty z przeszłości

08 Panna: pilnuj wydatków

09 Waga: rodzina szczęściem stoi

10 Skorpion: problemy, które odejdą w niepamięć

11 Strzelec: niepowodzenia budują

12 Koziorożec: otwórz kolejny rozdział

Wodnik: ważna wiadomość

Spodziewaj się, Wodniku, ważnej, ale jakże dobrej wiadomości. Pokrzyżuje ci ona co prawda nieco twoje dotychczasowe plany, ale ewentualne zmiany w kalendarzu będą tego warte. Gwiazdy mają dla ciebie szalone plany. Szykuj się na wyśmienity weekend.

Ryby: nie odmawiaj

Ten weekend spędź, Rybo, wśród znajomych. Dawno nie pozwoliłaś sobie na chwile szaleństwa, a teraz jest na to idealny czas. Zapomnij na chwilę o pracy i obowiązkach. Jeśli nie zaplanowałaś jeszcze urlopu, teraz jest na to najlepszy czas. Zastanów się gdzie chcesz jechać i co zobaczyć, a potem zrób dokładną listę. Nie zapomnij przy tym o kalkulacji wydatków.

Zdjęcie Horoskop na weekend. Ryby nie powinny zapomnieć o kalkulacji wydatków / 123RF/PICSEL

Baran: otwórz oczy szerzej

W ten weekend będziesz, Baranie, wręcz zarażać dobrą energią i optymizmem. Ale wszystko do czasu. Ktoś skutecznie wyprowadzi cię z równowagi. Trzymaj nerwy na wodzy, nie warto tracić energii dla kogoś, kto na to nie zasługuje. Nie traktuj niektórych znajomości zbyt poważnie.

Byk: twój wybór jest tylko twój

Odpoczynek dobrze ci, Byku, zrobi. W ten weekend odetnij się nieco od świata. Zaszyj się w domu, postaw na wieczór z filmem i lampką wina. Niektórzy mogą mieć ci to za złe, ale pamiętaj, że nikt nie może dyktować ci twoich wyborów.

Bliźnięta: awantura wisi w powietrzu

Twój partner zaskoczy cię w ten weekend bojowym nastawieniem. Stare rany na nowo się otworzą, a ukochany wyleje na ciebie kubeł zimnej wody. Awantura wręcz wisi w powietrzu. Pamiętaj, że uratować może cię tylko spokój. Szczera rozmowa oparta na konkretnych argumentach pozwoli ci rozwiązać tę sprawę. Postaraj się zrozumieć swojego partnera. Miłość czasami zaślepia.

Rak: odpoczynek dla skołatanych nerwów

Gwiazdy nie chcą ci odpuścić. Minione dni nie należały, Raku, do najłatwiejszych, a kolejne tygodnie również nie przyniosą poprawy. Postaw więc na aktywny wypoczynek, to jedyna skuteczna metoda do oczyszczenia myśli i odnalezienia wewnętrznego balansu. To też gwarancja, że uda ci się poznać samego siebie z innej strony. W ten sposób przekonasz się, na jak wiele cię stać.

Zdjęcie Horoskop na weekend. Zodiakalny Rak powinien skupić się na swoim wnętrzu / 123RF/PICSEL

Lew: powroty z przeszłości

Wydawało ci się, Lwie, że niektóre sytuacje zostały już zupełnie za tobą? Przeszłość lubi wracać w najmniej oczekiwanym momencie. Nie zdziw się, jeśli w weekend dostaniesz niespodziewaną wiadomość od kogoś, kto kiedyś był ci bardzo bliski. Pamiętaj, że jeśli ktoś jest sobie przeznaczony, zawsze ostatecznie odnajdzie do siebie drogę.

Panna: pilnuj wydatków

To będzie, Panno, szalony weekend. Propozycje spędzania wolnego czasu będą spływać do ciebie lawinowo, a ty wręcz zatracisz się w szaleństwie. Ocknij się na chwilę. Twój portfel patrzy na ciebie błagalnym wzrokiem. Jeśli teraz nie zadbasz o finanse, pod koniec miesiąca możesz mieć problemy.

Waga: rodzina szczęściem stoi

W ostatnim czasie zaniedbałaś nieco, Wago, swoich bliskich. A rodzina jest przecież najważniejsza. Zorganizuj wspólne spotkanie lub zaproś najbliższych na niedzielny obiad. Mocno naładujesz w ten sposób swoje wewnętrzne baterie. Nie podejmuj jednak pochopnych decyzji, jeśli chodzi o finanse. Z ważną decyzją poczekaj do poniedziałku.

Skorpion: problemy, które odejdą w niepamięć

Najbliższy weekend będzie, Skorpionie, należał wyłącznie do ciebie. To czas spełniania marzeń. Jeśli do tej pory odkładałeś je na półkę, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Przynajmniej jeden z trapiących cię dotąd problemów znajdzie pozytywny finał w ciągu najbliższych dni. Możesz spać spokojnie, gwiazdy mają cię w swojej opiece.

Zdjęcie Horoskop na weekend. Zodiakalną Pannę czekają szaleństwa / 123RF/PICSEL

Strzelec: niepowodzenia budują

Spotkało cię dotąd, Strzelcu, kilka niepowodzeń. Nie zrażaj się. Każda lekcja uczy nas czegoś innego. Weekend to odpowiedni czas na przemyślenia. Przeanalizuj swoje dotychczasowe działania i zastanów się, co mógłbyś zmienić. Nie uciekaj się do radykalnych decyzji. Małe kroki też prowadzą do celu. Spędź trochę czasu ze swoim ukochanym.

Koziorożec: otwórz kolejny rozdział

Koziorożcu, czas na otwarcie nowego rozdziału. Od dawna udawałeś, że nie widzisz, jak ktoś mocno się o ciebie stara. Doceń teraz jego działania i schowaj do kieszeni dawne urazy. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele macie wspólnego. Samotność, która mocno ci dotąd ciążyła, wkrótce może przestać być problemem.

