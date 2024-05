Będziesz miał dziś sporo czasu na rozmyślanie o sprawach uczuciowych. Jeśli jesteś w związku, który nie spełnia twoich oczekiwań, warto się zastanowić, cy to nie pora do tego, by go opuścić. Samotne Bliźnięta nie mogą poddawać się w szukaniu swojej drugiej połówki. Umówcie się dziś na randkę. Będzie naprawdę dobrze.