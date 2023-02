Spis treści: 01 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BARAN

02 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BYK

03 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - RAK

05 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - LEW

06 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - PANNA

07 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - WAGA

08 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - SKORPION

09 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - WODNIK

12 Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - RYBY

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BARAN

Czwórka buław, trójka denarów odwróceni Kochankowie

Początek tygodnia zwiastuje konieczność przyjrzenia się pewnym sytuacjom. W pracy na etacie trudno ci będzie dokonać właściwych wyborów. Trzeba będzie też zmierzyć się z niepochlebnymi opiniami ze strony innych. Sytuacja taka wywoła u ciebie duży stres. Barany działające na swoim powinny zadbać o to, żeby zwiększyć swoje możliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia w obecnym czasie mają niewielkie szanse na realizowanie własnych oczekiwań. Pieniędzy ci nie zabraknie, ale i tak będziesz musiał liczyć się z każdym groszem.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BYK

Siódemka kielichów, odwrócona Sprawiedliwość, dwójka buław

W tym tygodniu nie wszystko powiedzie się zgodnie z planem. W pracy na etacie czekać będzie na ciebie napięta atmosfera, wynikająca z błędnych opinii. Byki prowadzące własną działalność będą musiały zmierzyć się z własnym lenistwem i wykonać więcej usług niż sobie to wcześniej ustaliły. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie będą miały w obecnym czasie postępów ze swoich działań. W sprawach finansowych początek tygodnia przyniesie problemy z płynnością, ale już od środy twoja sytuacja znacząco się polepszy, jednak na wzrost dochodów nie ma co liczyć.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

Odwrócony Król mieczy, Siła, siódemka denarów

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - RAK

Mag, odwrócona piątka mieczy, Umiarkowanie

Już od samego poniedziałku zostaniesz zmuszony do aktywnego działania. W pracy na etacie szef będzie ciągle od ciebie czegoś oczekiwał bądź zlecał ci coraz to więcej zadań. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zadbać o zwiększoną aktywność w necie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały możliwość rozpoczęcia dobrej współpracy z innymi kobietami. Pieniądze tego tygodnia nie będą większe niż zwykle, ale będziesz miał szanse, by zdobyć dodatkowy grosz.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - LEW

Odwrócony Księżyc, Królowa buław, Królowa denarów

To nie będzie dla ciebie łatwy czas. W pracy odkryjesz kompromitujące fakty o kimś z zespołu, kto działa na rzecz konkurencji. Niestety, twoje realne dowody będą znikome i trudno ci będzie podjąć decyzję, co z tym fantem zrobić. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą muszą ostrożnie dobierać kontrahentów, bo mogą ponieść straty z powodu własnej naiwności. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną na wysokości zadania i zdobędą wymarzony wakat. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale uważaj i nie pożyczaj kasy innym, bo nie zostanie ci ona zwrócona.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - PANNA

Dziesiątka buław, odwrócona dziewiątka buław, ósemka kielichów

Aura tego tygodnia przyniesie optymistyczne energie. W pracy na etacie zaangażujesz się do działania i będziesz próbował zdobyć to, co od dawna ci się należało. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki przyjaciołom mogą liczyć dobrą reklamę ich firmy. Pod koniec tygodnia znajdziesz złoty środek dla trudnych rozwiązań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą oczekiwać korzystnych rezultatów, jeśli ich działania podjęte wcześniej były odpowiednio aktywne. Sprawy finansowe tego tygodnia polepszą się za pomocą środków zdobytych ze sprzedaży.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - WAGA

Szóstka denarów, siódemka mieczy, odwrócony As denarów

Czeka cię udany tydzień. W pracy w trudnych chwilach zyskasz pomoc, a z ewentualnych zaległości pomoże ci wyjść zespół. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki nowym pomysłom zyskają możliwość realizowania wcześniejszych zamiarów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się pozytywnego odzewu na wysłane przez nich aplikacje. Pieniądze tego tygodnia pozwolą ci na życie w luksusie, ale nie potrwa ono długo i znów zaczniesz się borykać z problemami.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - SKORPION

Rydwan, odwrócona czwórka kielichów, Głupiec

W tym tygodniu otwarty będziesz na nowe pomysły. W pracy na etacie uda ci się wywiązać z zaległych obowiązków i pozwolić na tworzenie nowych zadań. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą zostaną zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań wyjścia z kryzysu. Pod koniec tygodnia spotkasz się z wpływowymi ludźmi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą bardziej realistycznie patrzeć na swoje możliwości. Jeśli chcesz się przekwalifikować, zadbaj o odpowiednie kursy. Sprawy finansowe wymagać będą od ciebie zdobycia dodatkowej gotówki.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - STRZELEC

Odwrócony As mieczy, dziewiątka denarów, Cesarzowa

Początek tygodnia zaskoczy cię pojawieniem się kogoś z przeszłości, kto zaproponuje ci wspólny biznes. Warto jednak dać sobie czas i przemyśleć decyzje, analizując wszystkie za i przeciw, zwłaszcza jeśli interes wymagał będzie od ciebie wyłożenia środków finansowych. Strzelce pracujące u innych powinny umieć wykorzystać swoją wyobraźnię i zadbać o polepszenie swojej pozycji poprzez wzięcie udziału w nowych projektach. Jeśli zaś jesteś osobą, która już od dłuższego czasu ma problem ze znalezieniem pracy, to warto pomyśleć o kursach podnoszących kwalifikacje. Sprawy finansowe nie przyniosą obecnie większych zmian.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

Piątka denarów, trójka buław, odwrócony Rycerz mieczy

Aura tego tygodnia wyzwoli w tobie dodatkowe pokłady energii. W pracy na etacie przejdziesz zwycięsko przez zadania, wobec których miałeś obawy czy sobie poradzisz. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą, jeśli chcą stać się rekinami biznesu, muszą przestać sknerzyć na niezbędnych inwestycjach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny spodziewać się utrudnień w zdobyciu upragnionego wakatu, jednak warto wziąć pod uwagę inne oferty, które zostaną ci przedstawione. Pieniądze tego tygodnia obniżą twój status finansowy, na szczęście potrwa to krótko.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - WODNIK

Piątka buław, dziesiątka mieczy, odwrócony Rycerz kielichów

W tym tygodniu pozwól sobie na więcej swobody w działaniu. W pracy na etacie nie musisz już się krępować swoimi ruchami, bo szef przyzna ci rację i pozwoli na samodzielne działanie. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą w swoich posunięciach powinny umieć wykorzystywać różne źródła informacji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia ponowny wakat znajdą u byłego pracodawcy. W sprawach finansowych bez zmian jednak wydając kasę, miej węża w kieszeni.

Horoskop finansowy na 6-12.02.2023 r. - RYBY

Odwrócony As buław, Królowa kielichów, dwójka denarów

Lutowa aura przyniesie dużo dobrej energii. W pracy pojawią się opóźnienia w realizacji planów, ale to nie zepsuje twego nastroju i będziesz dalej aktywnie posuwał się do przodu. Ryby prowadzące własne biznesy staną oko w oko z kontrolą urzędową, która przyprawi ich o palpitacje serca. Na szczęście wyjdziesz z tej sytuacji zwycięsko!. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą się bardziej przygotować do rozmów z potencjalnym pracodawcą, jeśli chcą wygrać z silną konkurencją. Pieniądze tego tygodnia będą zbyt małe, byś mógł pozwolić sobie na większe przyjemności.

