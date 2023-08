Spis treści: 01 Horoskop miłosny na koniec wakacji - RYBY

02 Horoskop miłosny na koniec wakacji - KOZIOROŻEC

03 Horoskop miłosny na koniec wakacji - WAGA

Horoskop na poniedziałek - czy jest się czym przejmować?

Czują więcej i potrafią sięgać w przyszłość. Niezwykłe znaki zodiaku z nieprzeciętną intuicją

Przed nami tydzień zysków i strat. W której grupie się znajdziesz? Sprawdź horoskop

Od tych ludzi można czerpać głęboką mądrość. Jakie są numerologiczne 7?

Zakochanie się oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Niektórzy od razu uważają, że znaleźli osobę, z którą będą na zawsze, podczas gdy inni czekają, aby zobaczyć, co przyniesie im ten stan zakochania. Niektóre znaki zodiaku wierzą, że zakochanie jest najwyższym stanem miłości, inni uważają, że jest to tylko pierwszy krok. To odwieczna walka spontaniczności z samokontrolą. Teraz jest czas, kiedy poznamy smak ich obu.

Horoskop miłosny na koniec wakacji - RYBY

Los dał ci szansę na rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego. Nowa znajomość może zmienić cale twoje życie. Prawdziwa miłość zaś wisi w powietrzu. To coś, czego szukasz, zatem nie zmarnuj tej szansy.

Reklama

Horoskop miłosny na koniec wakacji - KOZIOROŻEC

To będzie tydzień pełen dziwnych zbiegów okoliczności. Ale ponoć nic nie dzieje się przez przypadek. Odezwie się twoja dawna miłość i może nieźle zawrócić ci w głowie. Zastanów się jednak czy gra naprawdę jest warta świeczki. Może to, co było, powinno minąć?

Horoskop miłosny na koniec wakacji - WAGA

Chęci na nowe doświadczenia są w tobie ogromne. Teraz tylko musicie znaleźć czas, by zdobyć to, co jeszcze jest do zdobycia. Jeśli połączycie wasze pasje, urodzić się może z tego coś naprawdę wielkiego.