Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - BARAN

Ustal dziś, co jest dla ciebie ważne, nawet jeśli wymagało to będzie wielu wyrzeczeń. Warto w pełni i z oddaniem tego dokonać. Dziś jest też dobry moment na to, by zacząć coś nowego, nowy projekt. Udaj się do szefa i porozmawiaj z nim o tym, okaż swoją gotowość do działania. Twoje zaangażowanie oraz aktywność zawodowa nie pozostaną bez odpowiedzi. Przygotuj swój cały zespół na nowe zadania. Nie odkładaj rozmowy z szefem na inny czas, dziś jest dobra energia do tego, by zrobić to dobrze i z sukcesem dla całego zespołu.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - BYK

Masz dziś wreszcie szansę poznać kogoś, kto w pełni ciebie zaakceptuje. Musisz jasno określić, w którą stronę chcesz, by poszła ta relacja. Czy niewinny flirt? Może romans? A może zupełnie dążyć będziesz do tego, by z każdym kolejnym dniem, relacja ta przeradzała się w związek z prawdziwego zdarzenia. Los już do ciebie rękę wyciągnął, teraz kolej na twoje działania.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Nie odkładaj swoich planów na kiedy indziej tylko dlatego, że komuś bardzo na tym zależy. Jasno już masz określone cele i musisz do nich dążyć bez oglądania się na około. Pora byś sam wreszcie dostrzegł swoją wartość i jasno biegł po swoje. Nikt za ciebie tego nie zrobi, a im szybciej, tym lepiej dla ciebie. W końcu to właśnie ty stanowisz sam o sobie, drogi Bliźniaku i tego się trzymaj cały czas.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - RAK

Zawsze bądź pewny swoich kompetencji. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Zostały i nadal będą one dostrzegane przez innych, zwłaszcza przez przełożonych, a to się liczy. Niech opinie innych nie zniechęcą cię w dalszych działaniach. Cały czas stawiaj na rozwój. W sensie finansowym natomiast dziś nic nie się wydarzy. Ani nie przybędzie gotówki, ani, co ważne, jej nie ubędzie. Sytuacja stabilna. Może warto pomyśleć o dodatkowym źródle dochodu? Pensja z dwóch różnych źródeł to jednak coś, co może znacząco podnieść komfort życia.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - LEW

Nie będzie dziś zbyt dobrze pod względem zdrowotnym. Skarżyć się będziesz na ogólne swoje złe samopoczucie. Trudno też będzie ustalić, skąd ten stan się wziął. Może pora na wybranie się do lekarza po skierowanie na kompleksowe badania? Lepiej zapobiegać niż leczyć. Pod koniec dnia odczujesz poprawę swojego stanu psychicznego, ale to jeszcze nie będzie tak, jak być powinno. Zrób sobie w domu wieczór tylko dla siebie, niech, choć na chwilę będzie ci lepiej na duszy i koniecznie zapisz się na wizytę do swojego lekarza.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - PANNA

Ogólny rytm dnia będzie dziś dla ciebie stabilny. Jednak po południu wiadomość od twojego przyjaciela, że ten potrzebuje pomocy, może ten rytm zaburzyć. Na szczęście nic wielkiego się nie wydarzyło, ale zawsze lepiej dmuchać na zimne. Będziesz mieć jednak szansę i możliwość, by wykazać się swoją opiekuńczością i udzielić wsparcia, mimo wszystko, swojemu przyjacielowi, niech on wie, że w każdej sytuacji może liczyć na ciebie. Przy okazji pomocy dla niego, okaże się, że rozwiążesz swój problem, który czekał na to już dłuższy czas.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - WAGA

W pracy masz dziś bojowe zadanie do wykonania. Podzielić się bowiem musisz swoim doświadczeniem i praktyką zawodową z kimś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę w zakładzie pracy. Niech to będzie dobre z twojej strony, takie wdrażanie kogoś młodszego w arkana twego zawodu. Bądź życzliwy i pewny tego, co robisz. W pełni jesteś profesjonalistą i takie też podejście przekaż nowej osobie. Pamiętaj, że dobro wraca. Twoje zaangażowanie w pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi kosmosu. Niebawem spodziewaj się samych dobrych wieści.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - SKORPION

Udany dzień dla samotnych Skorpionów. Może nie spotkasz dziś jeszcze wielkiej miłości, ale za to spędzisz czas w bardzo doborowym towarzystwie. Spotkania typu randki, flirty to jest to, czym dziś. Możesz zająć się w wolnym czasie. Twoja otwartość na nowe znajomości, a nawet na romanse może jednak mieć swoje dobre strony. Kto wie, czy jednak nie trafi się ktoś, kto zawładnie twym sercem i zostanie przy tobie dłużej? Pamiętaj, że wszystko może się zdarzyć, gdy jesteśmy otwarci i wyczekujący na to, co los ma dla nas w ofercie.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Czekać może cię dziś trudny dzień w pracy. Wynikać może on z braku porozumienia z inny pracownikami, a nawet z osobami decyzyjnymi w twojej firmie. Ogólnie atmosfera dziś zacznie cię męczyć, a dodatkowo wszyscy wokół chodzić będą podenerwowani. To nie sprzyja dobremu wykonywaniu obowiązków. Możesz nawet zacząć myśleć o odpoczynku czy urlopie, a w najgorszym wypadku o zmianie miejsca zatrudnienia. Pamiętaj jednak by nie działać pod wpływem impulsu. Zawsze się da znaleźć pozytywne rozwiązanie i wyjście z kłopotów.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Czeka cię dziś nagły i niespodziewany wydatek. Tym samym wszelkie inne sprawy zakupowe musisz odłożyć na inny czas. Skup się tylko na priorytetach, a jakoś przetrzymasz ten trudny moment. Czasami coś spada na nas jak przysłowiowy grom z jasnego nieba i nic na to nie można poradzić. Na szczęście wszystko ma swój kres i ten stan potraktuj jako etap przejściowy, który szybko minie i nie wróci. Afirmuj większe pieniądze, pamiętaj, że magii też należy pomagać w tym, by działała. Myślenie pozytywne też czyni cuda.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - WODNIK

Wpływ planet na dziś będzie taki, że nie pozwolą one na to by ktoś czy coś pokrzyżowało Twoje wszelkie plany i zamierzenia. Możesz dzięki temu nadrobić wszelkie zaległości w kontaktach towarzyskich, zadbać o relacje z przyjaciółmi czy też z dalszymi członkami rodziny. W swojej własnej relacji partnerskiej dobrze wykorzystaj dziś wieczór i zadbaj o swego partnera. On doceni starania i również się odpłaci Ci tym samym. Wieczór mieć będziecie bardzo udany. Rano wstaniecie jak nowo narodzeni, by móc znów wzajemnie się sobą cieszyć.

Horoskop na 13 grudnia 2022 r. - RYBY

Dziś będzie wszystko dobrze. Znów zobaczysz Świat w kolorach, a nie tylko w szarościach, jak było do dziś. Okaże się bowiem, że Twoje problemy, po które bałaś się, Rybo, sięgnąć wcale nie są takie straszne. Mogłaś już dawno zakończyć pewne sprawy. A tak to dziś, zapewne szef, będzie chciał, by została po godzinach i naprawiła wszelkie szkody. Na szczęście nie będzie to trwało w nieskończoność i wieczór możesz spędzić w gronie przyjaciół, by tylko śmiać się z zaistniałej sytuacji i pamiętać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.