Horoskop na 16 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w piątek

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - BARAN

W sprawach towarzyskich czeka Ciebie dziś kilka miłych niespodzianek. Nawiążesz wreszcie znajomość z kimś, kto już od dawna Ciebie intrygował a dziś wreszcie nadarza się okazja, by poznać się na żywo. To będzie bardzo udane spotkanie. Ta osoba okaże się warta tego, by kontynuować tę relację i starać się, by było co raz lepiej. To może być szansa na prawdziwa miłość. Ale jak we wszystkim i miłości pomóc trzeba. Zatem działaj, nie siedź z założonymi rękami bo ominie Cię przygoda życia, która może stać się prawdziwą miłością do końca świata.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - BYK

Postąpisz dziś nieco niepoważnie. Najpierw zaplanujesz wszelkie wydatki a potem się zreflektujesz, że nie na wszystko starczyło pieniędzy. Musisz inaczej planować w przeciwnym razie albo popadniesz we frustracje albo, co gorsza w długi, gdyż zaczniesz pożyczać. Może jednak nie będzie tak najgorzej. Los bywa przewrotny i jeśli zagrasz w losową grę, uśmiechnie się do Ciebie i zyskasz pieniądze na zakupy a nawet zostanie Tobie na drobne przyjemności. No może i na większe również, jeśli tylko dobrze zaplanujesz wydatki z wygranej.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Nie odkładaj na później spraw, które musisz zrobić już do samego rana. To nie będzie dobry pomysł. Nazbiera się wszystkiego na tyle dużo, że możesz się nie wyrobić i konieczne będzie zostanie po godzinach a szef za nadgodziny w tym miesiącu nie płaci. Zacznij porządki od swojego otoczenia typu biurko czy szafki, stwórz przestrzeń do działania i bierz się do pracy. Wpadniesz na same dobre pomysły i zaczniesz od razu je wdrażać w życie. Im wcześniej zaczniesz, szybciej skończysz a i czasu zostanie na planowanie dnia następnego.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - RAK

Po rozmowie ze współpracownikami, wyjaśni się sprawa, która wisiała wielu osobom i spędzała sen z powiek. To zrobi przestrzeń na coś zupełnie nowego oraz rozwieje wszelkie konflikty. Jeśli dziś miałeś zamiar załatwić coś w urzędach to nie rezygnuj z tego zamierzenia. Energia dnia sprzyja dobrym relacjom z urzędnikami oraz w załatwianiu wszystkiego pozytywnie. W miłości, drogi Raku, zacznij wreszcie słuchać tego co ma do powiedzenia Twoja druga połowa. Już od dłuższego czasu domaga się ona Twojej uwagi, wreszcie to zrób i poświęć jej swój czas.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - LEW

Nadrobisz dziś wiele zaległości. Możesz liczyć na współpracowników, którzy nie zostawią Ciebie w potrzebie. Sukces jest dziś w Twoim zasięgu, musisz tylko trochę jemu pomóc i bardziej się odważyć zaistnieć. Szef musi Cię zauważyć, inaczej nici z awansu. Pamiętaj o dobrej komunikacji i odpowiedniej prezentacji siebie samego. Musisz jasno i klarowanie przedstawiać swoje racje. Przygotuj również cały swój zespół, by w razie czego, mogli służyć Tobie pomocą. Jednak pamiętaj, że umiesz liczyć, licz na siebie, niech ta maksyma towarzyszy Tobie w dniu dzisiejszym.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - PANNA

Jeśli coś Ci przeszkadza, to pora zmienić to na coś innego albo najlepiej pozbyć się tego ze swojego życia. To może tylko niepotrzebnie Ciebie ograniczać i powodować, że zamiast się rozwijać zaczynasz stać w miejscu. A jak wiemy, jeśli nie idziemy do przodu to cofamy się a to już nie jest zbyt dobre dla nikogo. W sprawach uczuć, nie warto dziś słuchać dobrych rad innych tylko zdać się na swoją intuicję. Ona zawsze dobrze podpowiada, a jeśli nawet coś nie pójdzie to pretensje będziesz miała, droga Panno, tylko i wyłącznie do siebie samej, co pozwoli Ci uniknąć konfliktów z przyjaciółmi.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - WAGA

Staraj się dziś sobie za wiele nie obiecywać by się po prostu nie rozczarować. Niech wszystko dziś dzieje się dziś - tu i teraz. Na wszystko spójrz z dystansem ale i zachowaj też trzeźwe oko w oglądzie. Jeśli szukasz pracy, dziś jest dobry moment by poszperać w Internecie bo coś zawsze znaleźć się uda. Nie zapomnij też o urzędach pracy, tam można znaleźć oferty pracy, które nie są nigdzie publikowane i a nuż znajdziesz dziś coś właśnie Tobie odpowiadającego. Poczujesz dziś złość na partnera. Odpowiedz sobie na pytanie skąd się ona bierze? Jakie jest jej podłoże?

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - SKORPION

Przestań brać wszystko na swoje barki. To będzie trudny dzień, więc tym bardziej część obowiązków rozdziel na inne osoby. Nie tylko Ty musisz ponosić odpowiedzialność za działania w pracy. Pomyśl też o nowej diecie. Warto urozmaicać jadłospis. Może wprowadź trochę pikantnych przypraw do potraw? Rozgrzeją Cię takie dania co może przydać się w te zimne a niebawem już zimowe dni i wieczory? Regularne odwiedzanie spa wzmocni Twoją odporność. O zdrowie należy dbać zwłaszcza w obecnym okresie. Wieczorem bardzo przyjemna rozmowa z partnerem.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Pomożesz dziś komuś w podjęciu decyzji, z którą zmagał się już od dłuższego czasu. Poza tym dzień trochę trudny. Wiele spraw do załatwienia, którym czas się już skończył a ruszyć trzeba je koniecznie. Nie słuchaj dziś plotek, bo one tylko zaburzą Twój rozsądny osąd spraw. Najlepiej samemu sprawdzić co jest dobre i słuszne a czego warto unikać. Po pracy ogarnie Cię gorączka zakupów oraz popołudniowy a nawet i wieczorny szał porządkowy w domu. Z takiego obrotu sprawy Twoi domownicy nie będą zbytnio zadowoleni.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Postaw dziś swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Twoi bliscy muszą zrozumieć, że nie jesteś na ich każde zawołanie. Zaplanuj sobie więcej zajęć sportowych czy spacerów na świeżym powietrzu. Samotne Koziorożce, będąc dziś na towarzyskiej imprezie, mają szansę na poznanie kogoś, kto może okazać się w dłuższej perspektywie dość obiecującą znajomością. Musicie tylko uważać na to co mówicie i na specyficzne swoje poczucie humoru, nie od razu ktoś załapie o co chodzi i może się dość prędko do Ciebie zniechęcić a to nie byłoby zbyt dobre.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - WODNIK

Wpadniesz dziś na wiele pomysłów, które będą docenione przez szefa w firmie. Ale liczyć musisz się z tym, że spadnie na Ciebie większa odpowiedzialność oraz więcej pracy do wykonania. Trzeba będzie jeszcze raz przeorganizować wiele spraw, ale jak zawsze, poradzisz sobie ze wszystkim perfekcyjnie. Znów powiesz sobie, że dałeś radę i że nie ma takiej siły, która by zniechęciła Ciebie do działania i do ciągłego rozwoju. Tylko tak czyni się postęp i można iść do przodu.

Horoskop na 16 grudnia 2022 r. - RYBY

Ktoś w pracy weźmie dziś niespodziewany dzień wolny. Niestety, jego obowiązki przypadną Tobie i oprócz swoich spraw, będziesz mieć na głowie cudze. Ale, że jest bardzo miła i uprzejma, droga Rybo, to znajdą się wokół Ciebie osoby, które znając stan rzeczy, nie pozostawią Ciebie bez wsparca, tym samym zdążysz ze wszystkim na czas. Szef będzie zadowolony a Ty z siebie również z faktu, że po raz kolejny udało Ci się wyjść zwycięsko z trudnych sytuacji.