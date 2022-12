Horoskop na 18 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w niedzielę

Spis treści: 01 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BARAN

To będzie dla Ciebie dość twórczy dzień. Mimo, że będzie się działo wszystko powoli, to jednak pewne pokłady energii trzeba będzie z siebie wykrzesać. Z tego też tytułu możesz wejść w chwilowe konflikty ze swoimi domownikami, bowiem oni, będą mieli na dziś zgoła zupełnie inne oczekiwania od dnia niż Ty. W pewnym momencie trzeba będzie zasiąść przy okrągłym stole i ustalić plan działania, trzymać się go a jeśli trzeba, wypracować kompromisy. W ten sposób wszyscy dojdą ze sobą do porozumienia, każdy dostanie to czego będzie oczekiwał a dzień zakończy się wspólną kolacją.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BYK

Masz dziś szansę nadać zupełnie inny kurs swoim sprawom. Dotyczyć mogą one każdej dziedziny, w której Ty się poruszasz. Wykorzystaj ten dzień na zmiany. Poczuj swoją wewnętrzną harmonię, która popchnie Ciebie do zmian. Zacznij od siebie, od swojego wnętrza. Odpowiedz sobie na pytanie, co mogę zmienić w sobie? Jak potem przenieść to na inne dziedziny a nawet na innych ludzi? Twoje szlachetne podejście spowoduje, że znajdziesz wielu zwolenników, bowiem osoby zauważą zmiany i dotrze do nich, że są one dobre.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - RAK

Nastaw się dziś pozytywnie na nowy tydzień pracy. Zaczynasz od jutra. Dobrze sobie zaplanuj wszelkie działania, postaraj się nie robić od samego początku zaległości, tylko zawsze bądź ze wszystkim na bieżąco. Pamiętaj, że jesteś profesjonalistą i jesteś pewien swoich kompetencji. Nikt niczego Tobie nie zarzuci, bo zawsze wiesz co i jak. To bardzo dobrze. Zostaniesz też zauważony w tym co robisz. To zwiastuje zbliżające się dla Ciebie profity, z których czerpać będziesz mógł garściami. Możesz pomyśleć o tymczasowym a nawet jednorazowym dodatkowym źródle dochodu.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - LEW

To może być Twój bardzo udany dzień pod względem towarzyskim. Warto nadrobić zaległości interpersonalne. Spotkaj się z kimś, kogo już dawno nie widziałeś, drogi Lwie. Warto dowiedzieć się co słychać u tej osoby, może okazać się, że właśnie ona dziś czeka na telefon od Ciebie, gdyż pragnie się z Toba spotkać. Takie spotkania bardzo ubogacają nas duchowo, a jak wiadomo rozwój duchowy jest równie ważny jak i fizyczny. Wieczór zaś spędź ze swoją ukochaną osobą. Wspólna kolacja a potem nadrabianie książkowych zaległości to opcja dla dwojga, która sprawdza się zawsze.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - PANNA

Nie oglądaj się za siebie i nie rozpamiętuj dawnych spraw ani dawnych urazów do innych ludzi. Dziś masz spokojny dzień. Oczyść umysł od negatywnych myśli, staraj się patrzeć do przodu. Rozpamiętywanie przeszłości nie ma sensu, to tylko niepotrzebne rozdrapywanie ran, to już było i nie masz na to wpływu. Ale wpływ masz na to, co przed Tobą. Możesz zmienić coś, bo to się jeszcze nie wydarzyło. Bądź zatem panem losu i rób tak by było tylko dobrze. Pozbądź się wszelkiej złości i nienawiści, odpocznij dziś i wejdź w nowy tydzień z ogromnym optymizmem i czystym sercem.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - WAGA

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - SKORPION

Bądź dziś, Skorpionie, asertywny. Niech ten dzień będzie tylko Twój, w końcu nie zawsze trafia się tyle wolnego. Jesteś dla siebie najważniejszy i musisz zadbać o swoje własne sprawy. Nie daj się dziś za bardzo wykorzystywać swoim domownikom. Niech każdy z nich znajdzie sobie miejsce. Oczywiście, zrodzić to może trochę konfliktowych sytuacji ale Ty nie masz się czym przejmować. Poczuj dziś swoją wewnętrzną harmonię, zadbaj o siebie i zajmij się tylko sobą. Może rozwiniesz dzięki temu jakieś nowe, dotąd nie znane w Tobie, umiejętności albo odkryjesz nowe hobby dla siebie.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Musisz zdać sobie sprawę z tego, że niczego dziś nie przyspieszysz ani też nie opóźnisz. Musisz pogodzić się z tym, że wszystko płynie swoim własnym nurtem i w swoim tempie. Najlepiej teraz dla Ciebie to robić to co dotychczas, bo i tak nie masz wpływu na dzisiejszy bieg zdarzeń. Usiądź sobie w wygodnym fotelu, poczytaj coś ciekawego, zaparz wcześniej kubek gorącej herbaty i po prostu delektuj się dniem. Nie daj go sobie niczym zmącić. Poczujesz się zdecydowanie lepiej.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Mimo wielu zaproszeń na spotkania towarzyskie będziesz dziś, Koziorożcu, odmawiał zainteresowanym Twoją osobą. Trochę to może być stratne dla Ciebie, gdyż ciekawe osoby mogą już więcej się nie odezwać, zniechęcone porażką. Ale dziś masz czas samotności i jest Ci z tym dobrze. Realizujesz się po swojemu i w swoim tempie. To nie Twój dzień na randki i inne spotkania. Skupiasz się dziś na sobie i innych swoich bliskich, a spotkania towarzyskie i randkowanie, zostawisz sobie na inny termin. Co się odwlecze to nie uciecze

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - WODNIK

Zajmiesz się dziś profilaktyką zdrowotną siebie i swojej najbliższej rodziny. Przy wspólnym stole ustalicie najpierw czy coś kogoś boli albo czy dolega komuś cokolwiek. Potem przygotujecie plan działania na wypadek nagłych zachorowań. W myśl maksymy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zapiszecie sie na kontrolne badania do swojego lekarza rodzinnego. Zaczniecie od dziś dbać o siebie. Zmienicie nawyki żywieniowe. Zaczniecie częściej bywać na świeżym powietrzu a poobiednie, niedzielne spacery od dziś staną się Waszą codziennością.

Horoskop na 18 grudnia 2022 r. - RYBY

Zaskoczysz dziś pozytywnie swojego partnera. To, co dziś dla niego przygotujesz zostanie bardzo pozytywnie odebrane, do tego stopnia, że ośmieli go i pobudzi do działania i sam też przygotuje coś fajnego od siebie. Okaże się, że nie miałaś się co bać, Rybo, bo dzięki tym zabiegom Wasza relacja nabierze jeszcze więcej kolorytu i będzie rozkwitać z każdą chwilą jeszcze mocniej. Wszyscy inni mogą od Was uczyć się tego, jak troszczyć się o siebie wzajemnie i okazywać sobie szacunek.