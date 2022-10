Spis treści: 01 Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - BARAN

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - BARAN

Inwestuj w naukę języków obcych. Zapisz się dziś na kurs. Szczęście będzie ci sprzyjać w nauce oraz w zdobyciu nowych przyjaciół. Naprawdę warto to zrobić.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - BYK

Otrzymasz dziś zaproszenie na urodzinową imprezę kogoś bliskiego z rodziny. Oczywiście, przyjmij je, baw się dobrze, tylko nie przesadź z alkoholem.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Musisz w sobie znaleźć wewnętrzną siłę do walki i do chęci zmiany rzeczywistości. Gdy to zrobisz, szybko wybierz odpowiedni czas na działania, by nie zmarnować szans.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - RAK

Horoskop na 27 października. Co zobaczyła wróżka Aira? Wiele osób dziś może pomóc ci w załatwieniu szczęśliwie wielu spraw, które od dłuższego czasu czekały na lepsze dni. Pozwól sobie pomóc, by wreszcie poczuć się w pełni szczęśliwą.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - LEW

Przeczekaj dziś trudności. One przecież są tylko chwilowe. Nie rób nic pochopnie i w nerwach a zobaczysz, że wszystko ułoży się zgodnie z twoimi oczekiwaniami.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - PANNA

Możesz dziś zacząć coś od nowa. To dobry czas budowanie od nowa swojej przyszłości. Posłuchaj też intuicji, ona podpowie, od czego powinnaś zacząć zmiany.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - WAGA

Pogadaj dziś z rodzicami o swoich problemach. Oni będą bardzo wyrozumiali i na pewno dobrze doradzą. Przygotuj dla nich dobrą kolację i ugość ich z najwyższymi honorami.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - SKORPION

Nie zdradzaj dziś w pracy wszystkich swoich planów. Zachowuj się cicho jak kot, obserwuj wszystko dookoła i powoli, ale ze zrozumieniem i spokojem umysłu, wyciągaj wnioski.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - STRZELEC

Nie bądź dziś zła na przyjaciółkę. Ona z dobroci serca opowiedziała komuś o twojej wstydliwej sprawie. Zobaczysz jednak, że wszystko ułoży się pomyślnie.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

Nie spiesz się dzisiaj, tylko zwolnij. Zobaczysz, że wszystko dookoła wygląda zupełnie inaczej, a i tak, zawsze będzie jeszcze coś do zrobienia. Spiesz się powoli.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - WODNIK

Będziesz w doskonałej kondycji i uda ci się zakończyć konflikt, który trwał od zeszłego tygodnia i tym samym spędzał Ci sen z powiek. Wreszcie odetchniesz pełną piersią.

Horoskop dzienny na sobotę, 29 października 2022 r. - RYBY

Zapowiada się spokojny dzień. Wszystko działo się będzie powoli. W pracy bez większych trudności zrobisz wszystko to, co sobie zaplanowałaś. Wieczorem czeka cię zasłużona impreza.

