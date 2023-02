Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - BARAN

Wreszcie wracasz do równowagi. Warto było wziąć się za siebie. Jednak droga do doskonałości jeszcze długa. Wciąż odczuwasz chwilami zmęczenie nawet po małym wysiłku. Wieczorem przygotuj rozgrzewającą kąpiel i zadbaj o dobry, długi sen. Rano wstaniesz jak nowo narodzony.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - BYK

Najwięksi narcyzi zodiaku. Które znaki dbają tylko o siebie?

Zawsze gotowy spróbować czegoś nowego... również w sypialni. Życie z nim to przygoda

Horoskop dla singli na 2023 rok. Co w miłości czeka Byka, a co Skorpiona?

Ten znak zodiaku przyciąga jak magnes. Satysfakcja w łóżku gwarantowana! Jednym z twoich priorytetowych zadań na dziś będzie chęć wybicia się ponad tłum. Chcesz być zauważony. Będzie ku temu dobra okazja, gdyż szykuje się zebranie pracowników. Będziesz mógł powiedzieć o tym, co cię trapi, przekazać swoje racje i dać tym samym do zrozumienia, że jesteś gotowy na bycie liderem. Szef spojrzy na to wszystko przychylnym okiem i na pewno przygotuje coś, co w pełni spełni twoje oczekiwania.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Dzień rozpoczniesz fatalnie. Noc nieprzespana, a w pracy od rana mnóstwo kłopotów i wiele z nich wymagało będzie natychmiastowego działania. Mało czasu dostaniesz na zastanawianie się, co i jak zrobić. Niech to będzie taki dla ciebie test, jak radzisz sobie w stresujących sytuacjach. Czy dasz radę działać pod presją czasu? Wieczór przyniesie ci ulgę i ukojenie w ramionach ukochanej osoby.

Reklama

Czytaj również: Horoskop modowy dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - RAK

Mila niespodzianka dla Raków będących singlami. Poczujesz w sobie gotowość do poznawania nowych osób, a twoja otwartość spodoba się osobie, z którą dziś umówisz się na randkę. Dobrze to wykorzystaj. Niekoniecznie zaraz musisz brać ślub, ale zacznij od regularnego spotykania się i wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę. Takie podejście postawi cię w bardzo dobrym świetle, dzięki czemu możesz okazać się świetną partią na życiowego partnera.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - LEW

Gwiazdy przewidziały dla ciebie dziś w pracy dość trudny dzień. Ktoś złoży ci propozycję zmiany pracy i będzie to bardzo dobra propozycja. Zostaniesz postawiony między młotem a kowadłem. Co wybrać? Zostać tu gdzie osiągnąłeś już prawie wszystko czy jednak zmierzyć się z czymś zupełnie nowym, co jest nieznane, ale w jakiś dziwny sposób już ciebie pociąga? Wybór należy do ciebie.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - PANNA

Dzisiejsza sytuacja wymagać będzie od ciebie poniesienia dość niespodziewanych, ale znacznych wydatków. Trzeba będzie zainwestować w coś, co przyniesie zysk dopiero za jakiś czas. Zatem nie od razu będziesz świętować swoje biznesowe sukcesy. Zdaj się na los i cierpliwie czekaj rezultatów. Zabierz dziś po pracy swoją drugą połówkę na kolację na mieście. Ostatnio opuściłeś się w sprawianiu jej spontanicznych niespodzianek. Pora nadrobić też kulinarne zaległości.

Sprawdź też: Horoskop dla singli na 2023 rok

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - WAGA

Martwisz się swoimi finansami. Zbyt rozrzutnie nimi dysponujesz i tym razem może ci naprawdę nie wystarczyć do przysłowiowego pierwszego. Weź kartkę i długopis, i zacznij skrzętnie zapisywać, co i ile wydajesz. Zobaczysz, że ta praca nie pójdzie na marne. Okaże się, że znajdziesz obszary, w których będzie można oszczędzić i to dość spore pieniądze.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - SKORPION

Pod kątem zdrowotnym są dziś dla ciebie dobre wieści. Wszelkie dolegliwości ustępują a infekcje czy też przeziębienia wreszcie mijają. Możesz śmiało powiedzieć, że czujesz się zdrowy. Oby tak było, jak najdłużej. Nie zapominaj o profilaktyce zdrowotnej, czyli o odpowiednim odżywianiu się i o ruchu na świeżym powietrzu. Dbanie o długi i odpowiedni sen również jest bardzo istotne w tej profilaktyce.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - STRZELEC

Staraj się dziś być bardzo ostrożny. Zrozumiesz, że wiele spraw, jakie dziś będą się wokół ciebie, to nie jest przypadek. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Dlatego warto dziś zaufać intuicji i zdać się na jej prowadzenie. Niestety, nie do końca skorzystasz z jej podszeptów, co skutkować będzie kilkoma błędami. Na szczęście dasz radę dość szybko te błędy naprawić i znów będzie wszystko dobrze. Wieczorem zadbaj o relaks.

Zdjęcie Horoskop na czwartek / 123RF/PICSEL

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Możesz mieć dziś poczucie, że ktoś stoi za twoimi plecami tylko po to, by cię oszukać lub w jakiś sposób wykorzystać. Przedyskutuj swoje obawy z kimś tobie zaufanym. Zwróć uwagę na to, co chce ci dziś powiedzieć kosmos w kontekście inwestowania. Nie inwestuj dziś w żadne ryzykowne interesy swoich materialnych zasobów. To się nie powiedzie. Dbaj o swoją materię i niech myśl o szybkim zysku nie przesłoni twego zdrowego rozsądku.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - WODNIK

Poczujesz, że działasz dziś słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i zrozumiesz, że to, co teraz robisz, ma głębszy sens. Nie pozwolisz sobie na to, by chwilowe kłopoty wpłynęły na twój rozwój oraz na drogę do szczęścia, którą już sobie obrałeś. Przekonaj kogoś do swoich racji. Razem będzie o wiele łatwiej osiągnąć cele. Działaj mądrze i odważnie a na pewno zdobędziesz to, o co toczysz bój w tej swojej walce.

Horoskop na dzisiaj [16.02.2023 r.] - RYBY

Nie bądź dziś zbyt bierny dla swojej drugiej połowy. Taka postawa trwa już zbyt długo. Ona oczekuje od ciebie konkretnych działań. Zrób coś, co ją pozytywnie zaskoczy. Zacznij od małych i skromnych rzeczy jak kolacja tylko we dwoje, a potem możesz wreszcie zrobić to, na co ona czeka z ogromną niecierpliwością. Zawsze możesz poprosić grupę zaufanych przyjaciół, która pomoże ci w przygotowaniu widowiskowych oświadczyn.