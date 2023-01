Horoskop od wróżki Mariwy

Horoskop na luty 2023 - BARAN

Dla Barana luty będzie dosyć podstępnym czasem wróżka Mariwa

Uczucia:

Luty w uczuciach będzie dla Barana bardzo dobry. Zarówno Słońce, jak i Wenus, zadbają o to, aby emanował on optymizmem i energią, a także zarażał nimi swoich bliskich, a przede wszystkim ukochaną osobę. Przełoży się to na ożywienie jego życia uczuciowego, a najbardziej skorzysta na tym jego partner. W związku czeka go wiele namiętnych i szczęśliwych chwil, a także harmonia i spełnienie. Będzie mógł liczyć na spokój i ukojenie nerwów, a dzięki temu będzie miał siłę walczyć z problemami w pracy.

Co ciekawe samotne Barany mają duże szanse na znalezienie prawdziwej miłości. Będą emanowały bardzo dużą ilością ciepła, przez co wzbudzą duże zainteresowanie i ciekawość i właśnie dzięki temu może pojawić się na ich drodze piękna miłość.

Kariera i finanse:

Baranom na pewno nie zabraknie pieniędzy w tym miesiącu. Jednakże będzie to dla nich dosyć ciężki czas. Na wszystko, co zrobią i zarobią, będą musiały zapracować same. Nie powinny liczyć na innych ludzi, a tylko i wyłącznie na swoją inteligencję i intuicję. Na pewno nie mogą liczyć na innych, gdyż mogą się spotkać z nieszczerością, a nawet tym, że ktoś celowo może działać na ich szkodę. Ważne jest to, aby były bardzo czujne, ponieważ ktoś w ich otoczeniu może chcieć je oszukać. Merkury sprawi, że będą miały dużo siły do działania i walki, dzięki czemu mogą ze wszystkim sobie poradzić.

Zdrowie:

Barany powinny w tym miesiącu szczególnie uważać na wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje. Poza tym będą prawdziwymi okazami zdrowia.

Horoskop na luty 2023 - BYK

Uczucia:

W lutym to rodzina i bliscy będą dla Byka najważniejsi. To oni będą nadawać sens jego życiu, a wszystko to za sprawą energii, jaką przekażą mu Słońce oraz Wenus. Życie osobiste Byka będzie bardzo spokojne i harmonijne, pełnie ciepła i empatii, co będzie mu bardzo w tym czasie potrzebne. Spotka się też z wyrozumiałością i zrozumieniem. I choć namiętność nie będzie w tym miesiącu na pierwszym planie w związku Byka, to i tak będzie on spełniony i szczęśliwy w związku.

Samotne Byki na pewno będą miały koło siebie kogoś, dla kogo będą ważne. Mają szansę na stworzenie prawdziwej i poważnej relacji, która dużo przetrwa. Byk będzie wyjątkowo oddany i potrzebujący bliskości i ciepła i dokładnie to może w lutym otrzymać.

Kariera i finanse:

Byki w lutym, głównie za sprawą Marsa, będą pracować bardzo ciężko i na pewno nie zabraknie im siły do działania. Nie obejdzie się jednak bez problemów, głównie za sprawą innych osób. W lutym Byk na pewno nie będzie chodził na kompromisy. Wyraźnie będzie prezentował swój punkt widzenia i bronił swoich racji, co nie wszystkim będzie się podobać. O ile większych problemów z tym nie będzie, jeśli chodzi o współpracowników, o tyle, jeśli nie będzie się zgadzał z przełożonymi, czy osobami decyzyjnymi w sprawach jego zatrudnienia, może mieć z tego powodu duże problemy. Nie jest wykluczone, że takie zachowanie może się skończyć dla Byka nawet utratą pracy. Możliwe, że uniesie się on honorem i sam zrezygnuje z dotychczasowej pracy.

Zdrowie:

Byki w tym miesiącu będą bardzo zestresowane, a z tego powodu ich samopoczucie nie będzie najlepsze, do tego dołączy również duże zmęczenie, a to z kolei może doprowadzić do znacznego obniżenia odporności i podatność na infekcje.

Horoskop na luty 2023 - BLIŹNIĘTA

Bliźnięta mogą spodziewać się dosyć dużych problemów, głównie natury finansowej wróżka Mariwa

Uczucia:

Luty dla Bliźniąt będzie bardzo spokojnym miesiącem w uczuciach. Czeka je dosyć dobry czas, w którym poczują się pewni i stabilnie w swoim związku, bo w zupełności wystarczy im to, co będą miały. To bardzo dobry czas dla wszystkich Bliźniąt, które są w związku. Poczucie spełnienia i wzmocnienia uczuć do partnera da im Słońce i Wenus, które sprawią również to, że Bliźnięta będą miały bardzo dużo energii, którą przełożą na swój związek. Poczują, że są we właściwym miejscu, z właściwą osobą i będą chciały planować i budować wspólna przyszłość. Mogą też podjąć ważne decyzje, które zdecydowanie wpłyną na wzmocnienie związku.

Samotne Bliźnięta poznają kogoś ciekawego, kto poruszy ich serce i sprawi, że zaczną myśleć o poważnym związku. Nie stanie się to od razu, jednakże mają wszelkie szanse, aby iść w tym kierunku.

Kariera i finanse:

Bliźnięta w lutym powinny zdecydowanie uważać na swoje finanse. Pomimo tego, że nie będą unikać pracy, a także zajęć dodatkowych, które w jakiś sposób przyczynią się do powiększenia zasobności ich portfela, to jednak wydatki, zarówno te planowane, jak i nie planowane, mogą boleśnie odczuć. Co prawda ich zaradność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji nie pozwoli zostać im bez środków do życia. Powinny jednak zdecydowanie wstrzymać się z dużym, niepotrzebnymi zakupami, gdyż może zakończyć się to brakiem płynności finansowej i potrzebą wspierania się finansowaniem z zewnętrz, które korzystne na pewno nie będzie. To nie jest dla nich dobry czas na wydawanie pieniędzy i życie ponad stan, a na oszczędzanie.

Zdrowie:

Bliźnięta nie będą miały dużych problemów ze zdrowiem. Nawet stres, który w tym miesiącu będą odczuwać ze zdwojoną siłą, nie odbije się specjalnie na ich samopoczucie. Najgorsza rzecz, jaka może im się przytrafić, to zwykłe przeziębienie.

Horoskop na luty 2023 - RAK

Uczucia:

Rak bardzo mocno odczuje wpływ Słońca oraz Wenus i całkowicie odda się uczuciom. Rak będący w związku doceni partnera jak nigdy i okaże mu wiele uczuć, niejednokrotnie sam wyjdzie z inicjatywą uszczęśliwienia partnera, czym sprawi, że ich związek będzie szczęśliwy. Będzie w nim bardzo dużo romantyzmu, zadba zarówno o ukochaną osobę, jak i otoczenie, w którym przebywają, wykaże duże zainteresowanie takimi szczegółami jak urządzenie mieszkania, na co wcześniej nie miał czasu i nie wykazywał żadnego zainteresowania w tym kierunku.

Samotne Raki powinny bardzo uważać, ponieważ może zainteresować się nimi ktoś, kto nie będzie miał czystych i dobrych intencji, a one niestety mogą ulokować w tej osobie swoje uczucia, co może przyczynić się do zawodu miłosnego i złamanego serca.

Kariera i finanse:

Na drodze Raka w tym miesiącu, pojawią się bardzo nietypowe, ale ciekawe okazje. A wszystko to za sprawą Wenus w gwiazdozbiorze Lwa. Odpowiednio wykorzystane sytuacje zostaną docenione przez otoczenie. Rak w tym miesiącu będzie wyjątkowo elokwentny i komunikatywny, co przełoży się na bardzo dobre relacje ze współpracownikami i kontrahentami. Dzięki czemu zyska dużą przewagę i może bardzo dużo osiągnąć, a to właśnie będzie jego klucz do sukcesu. Na szczególną uwagę zasługuje wpływ Merkurego, który może sprawić, że Rak będzie miał dużą potrzebę wydawania pieniędzy, a nie na wszystko będzie mógł sobie pozwolić.

Zdrowie:

Raki w tym miesiącu będą przede wszystkim w bardzo dobrym nastroju, a to z kolei przełoży się na dobre samopoczucie. Co prawda mogą zdarzyć się chwilowe niedyspozycje zdrowotne jak drobne infekcje, jednakże nie będą miały one dużego wpływu na całokształt zdrowia.

Horoskop na luty 2023 - LEW

Uczucia:

Układ planet, a szczególnie Słońce i Wenus we Lwie sprawią, iż życie zodiakalnego Lwa rozkwitnie i rozbłyśnie nowym blaskiem. Lew będzie szczęśliwy i spełniony w swoim związku. Poczuje, że jest ma wszystko, czego pragnie i chętnie zajmie się partnerem. Ma szansę także w tym miesiącu spełnić swoje marzenie związane ze związkiem. Samotne Lwy mogą liczyć na prawdziwe i szczere uczucie, to może być czas na nowy związek. Jednak raczej nie poznają nowej osoby, a spojrzą na kogoś znanego z zupełnie innej strony.

Kariera i finanse:



Luty będzie bardzo korzystnym czasem na przeforsowanie swoich pomysłów. Mars będzie zachęcał do podejmowania nowych działań, a Słońce sprawi, iż Waga uwierzy we własne siły i możliwości. Dlatego jeśli tylko Waga przekona samą siebie, luty może być miesiącem, kiedy Waga rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze. Nie powinna jednak na razie liczyć na profity finansowe, na to jeszcze przyjdzie czas.

Zdrowie:

Lew może się cieszyć świetnym zdrowiem i samopoczuciem w lutym. Dobry nastrój go nie opuści przez cały miesiąc, co wpłynie pozytywnie na cały jego organizm i odporność. Jedyne, o czym może pomyśleć to zadbanie o swoje włosy i stan skóry swojego ciała, dobre nawilżenie na pewno mu się przyda.

Horoskop na luty 2023 - PANNA

Panna w lutym będzie walczyła z problemami. Nie wszystko uda jej się zrealizować i nie nad wszystkim zapanuje wróżka Mariwa

Uczucia: Już od początku miesiąca Panna przejmie inicjatywę w związku, pod wpływem Merkurego i Słońca będzie bardzo odważna. Okaże się, że Panna chce i potrzebuje zająć się samodzielnie wszystkim i wszystkimi. Otoczy opieką bliskie osoby, rozwiąże doraźne problemy, zajmie się obowiązkami domowymi. Zmierzy się też z zamknięciem spraw z przeszłości, które do tej pory były pomijane, aby jeszcze bardziej oddać się związkowi i partnerowi. Dzięki temu będzie dużo bardziej pewna siebie i da partnerowi dużo wsparcia oraz oparcia, którego ten będzie bardzo potrzebować. Dzięki temu ich związek się umocni, a Panna poczuje się pewna siebie i swoich uczuć.

Samotne Panny będą na tyle silne, że wyjdą naprzeciw uczuciom i poszukają swojego szczęścia. Luty będzie miesiącem, w którym będą miały szansę znaleźć miłość swojego życia.

Kariera i finanse:

Panna, na co dzień szczegółowa i drobiazgowa, taka też będzie w tym miesiącu, jednakże dojdzie do tego również pewność siebie. Ta mieszanka przełoży się na jej wyniki w pracy. Panna będzie poświęcała na pracę bardzo dużo czasu, a wszystko, co zrobi, okaże się dużym sukcesem. Pojawią się jednak problemy, na które nie będzie rozwiązania, mimo najszczerszych chęci Panny. To okaże się bardzo frustrujące i demotywujące. Dlatego też nie powinna się ona przejmować tym, na co nie ma wpływu. Ważne jest, aby skupiła się na sukcesach i nie traciła wiary w siebie. Finansów Pannie nie zabraknie i tak uda jej się rozplanować domowy budżet, że zostaną oszczędności, które postanowi zainwestować i okaże się to trafną decyzją.

Zdrowie:

Jeśli chodzi o zdrowie, to nie będzie najlepszy miesiąc dla Panny. Głównie ze względu na przemęczenie, które przełoży się na problemy ze snem, jak również kłopotami z układem trawiennym.

Horoskop na luty 2023 - WAGA

Uczucia:

Mars i Uran sprawią, że Wagi będą mocno nerwowe i nie będą mogły znaleźć sobie miejsca. Z drugiej strony będą myślały o tym, co nowe i nieznane. Mogą same prowokować kłótnie z partnerem, a jeśli coś nie będzie tak jak tego chcą, mogą nawet rozważać rozstanie. Dlatego czeka je dość ciężki miesiąc, będą się męczyć same ze sobą. Na szczęście za sprawą Wenus trochę się wyciszą, a druga połowa miesiąca powinna być już spokojniejsza.

Samotne Wagi będą miały okazje poznać więcej niż jedną nową osobę, za co odpowiadać będzie koniunkcja Wenus i Słońca. Zdecydowanie w tym miesiącu mogą liczyć na romans, a może nawet na coś więcej. Jednak muszą uważać, aby nie uzależniać swojego nastroju od osób nowo poznanych.

Kariera i finanse:

Luty będzie bardzo korzystnym czasem na przeforsowanie swoich pomysłów. Mars będzie zachęcał do podejmowania nowych działań, a Słońce sprawi, iż Waga uwierzy we własne siły i możliwości. Dlatego jeśli tylko Waga przekona samą siebie, luty może być miesiącem, kiedy Waga rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze. Nie powinna jednak na razie liczyć na profity finansowe, na to jeszcze przyjdzie czas.

Zdrowie:

Mimo rozterek wewnętrznych fizycznie Waga nie będzie narzekała na swoje zdrowie. To dobry czas, aby zadbać o swoją kondycję i pomyśleć o diecie przed wiosną. Zmiana nawyków żywieniowych pozytywnie wpłynie na samopoczucie Wagi, dlatego nie powinna odkładać tej decyzji na później. Więcej ruchu, także jest wskazane.

Horoskop na luty 2023 - SKORPION

Skorpiona czeka dobry miesiąc w sferze finansów, ale za to w uczuciach nie będzie mu się dobrze układało wróżka Mariwa

Uczucia:

Za sprawą Merkurego i Marsa Skorpion będzie zwracał uwagę na każdą drobnostkę, przez co nie tylko sam będzie źle odebrany, ale też mocno poddenerwowany. Skorpion musi bardzo uważać na to, co mówi, co może pod wpływem emocji powiedzieć o kilka słów za dużo, których potem nie da się już cofnąć. Potem czeka go kilka spotkań w większym gronie, które jednak, zamiast dawać radość, będą powodowały dodatkowe wewnętrzne napięcie.

Samotne Skorpiony będą szukały kogoś, kto zwróci na nie uwagę. Mają szansę na poznanie osoby na krótki, przelotny romans, ale i tak będą zadowolone.

Kariera i finanse:

Jeśli tylko Skorpion będzie pewny siebie, to ma szanse odnieść duży sukces w tym miesiącu. Pomoże mu w tym układ kwadratury Wenus do Urana. To dobry czas na nawiązanie relacji zawodowych i otworzenie nowej ścieżki zawodowej. Skorpion tylko musi być pewny, że chce zmian i nie może bać się spoglądać w przyszłość. To także dobry czas na inwestycje, jeśli Skorpion gra na giełdzie, to będzie miał okazję do zarobienia sporej sumy pieniędzy. Za sprawą Marsa inne osoby będą chętne do współpracy ze Skorpionem, a on będzie mógł realizować swoje plany. To także dobry czas na zaplanowanie urlopu i odłożenie już pewnej sumy na ten cel.

Zdrowie:

W lutym zdrowie będzie dopisywało Skorpionowi głównie dzięki pozytywnemu wpływowi Słońca. Mimo nerwowych sytuacji w domu Wenus w Koziorożcu pomoże uspokoić się wewnętrznie Skorpionowi. Mimo tego Skorpion powinien pomyśleć o ćwiczeniach rozluźniających jego napięte ciało.

Horoskop na luty 2023 - STRZELEC

Uczucia:

Strzelce w lutym zdecydowanie mają szansę przeżyć prawdziwą miłość, również te, które są w związku, mogą zakochać się w swoim partnerze od nowa. A wszystko to za sprawą Księżyca, który będzie w koniunkcji do Wenus. To dzięki ich wpływowi Strzelce poczują bardzo dużą potrzebę okazywania uczuć i ich otrzymywania. Niewykluczone są również zmiany, które Strzelce będą chciały wprowadzić w życie, co może przenieść ich związek na zupełnie inny poziom. A romantyczny nastrój będzie mu towarzyszył przez cały miesiąc.

Bardzo dobry czas szykuje się także dla samotnych Strzelców. Mogą one przeżyć bardzo burzliwą i namiętną znajomość, która może zakończyć się stałym i szczęśliwym związkiem. Wszystko zależy od tego, jak bardzo Strzelce będą chciały się zaangażować, bo nic innego nie będzie stało im na przeszkodzie.

Kariera i finanse:

Luty dla Strzelców będzie pod znakiem rozwoju, a pomoże mu w tym Wenus w koniunkcji ze Słońcem. Jeśli tylko Strzelec nie będzie bał się mówić tego, co myśli i wykaże się ogromną determinacją, to bardzo szybko zostanie zauważony i doceniony. Ten miesiąc jest idealny na to, aby zawalczyć o awans lub dużą premię. To także dobry czas na szukanie nowych możliwości i podejmowane nowych działań. Strzelec powinien być spokojny o swoje finanse, ponieważ w tym miesiącu nic im nie zagraża.

Zdrowie:

Strzelec powinien w tym miesiącu przede wszystkim uważać na kości i stawy, ponieważ istnieje ryzyko, że dopadnie go kontuzja. Jego organizm będzie osłabiony i odporność nie będzie na najwyższym poziomie, dlatego o tą sferę również powinien zadbać. Nie zaszkodzi odpowiednia suplementacja i dobra dieta.

Horoskop na luty 2023 - KOZIOROŻEC

Uczucia:

Koziorożec w lutym dosyć mocno zadba o swój związek. Poczuje taką wewnętrzną potrzebę, aby sprawiać partnerowi dużo przyjemności, a także okazywać mu dużo uczuć. Na pewno stanie się tak za sprawą Słońca i Wenus, które to dadzą Koziorożcowi dużo romantycznej energii i popchną go w objęcia miłości. Dodatkowo Merkury w kwadraturze do Urana sprawi, że Koziorożec do sprawy związku podejdzie dużo bardziej poważnie i zechce rozważyć pewne istotne kwestie, które mogą mieć wpływ na przyszłość tego związku. Nie będą to łatwe rozmowy i może okazać się, że jest kilka rzeczy do przepracowania, ale będą one owocne.

Samotne Koziorożce mają szansę spotkać na swojej drodze kogoś, kto okaże się dla nich bardzo ważny. Jest mało prawdopodobne, aby znajomość ta przerodziła się w głęboką miłość, ale będzie to ktoś, kto mocno wpłynie na całe życie Koziorożca.

Kariera i finanse:

Luty to pasmo sukcesów zawodowych dla Koziorożca, głównie za sprawą Słońca, a także trygonu Słońca do Jowisza, które dadzą mu bardzo dużo energii i siły do działania. Dodatkowo otworzą mu również umysł, a dzięki temu wykaże się on olbrzymią kreatywnością, która zostanie dostrzeżona i doceniona. Pomysły Koziorożca Będą świeże i innowacyjne, a podejście do rozwiązywania problemów nietuzinkowe. Dlatego Koziorożec może pozwolić sobie na to, aby podjąć temat podwyżki lub awansu i będzie miał realne podstawy do tego, aby otrzymać dokładnie to, czego chce. Szczęście będzie mu dopisywać przez większość miesiąca, a wszystko, za co się weźmie, wyjdzie mu prawie od ręki. Pomysłami będzie sypał z rękawa, a rozwiązania będą praktycznie nasuwały się same.

Zdrowie:

Koziorożec w lutym nie powinien narzekać na zdrowie. Jego odporność będzie dobra, co przełoży się na pozytywny stan fizyczny, a także dobre samopoczucie. To, co będzie potrzebne Koziorożcowi w lutym, to na pewno większa ilość czasu spędzanego na świeżym powietrzu, dużo owoców i warzyw.

Horoskop na luty 2023 - WODNIK

Uczucia:

Uran w Byku sprawi, iż Wodnik więcej uwagi poświęci rodzinie i partnerowi, a także własnym przemyśleniom. Wiele czasu spędzi na odpoczynku i beztroskim spędzaniu czasu z partnerem. To bardzo dobrze wpłynie na jego relację. Błogość i relaks w zaufanym towarzystwie sprawi, iż jego relacja się umocni. Czeka go także spotkanie w większym gronie na miłym i niezobowiązującym spotkaniu. Samotne Wodniki nie mają szansy na miłość w tym miesiącu, raczej powinny się skupić na sobie i swoim wewnętrznym rozwoju.

Kariera i finanse:

Choć większość stycznia upłynie spokojnie, to zmieni się to pod koniec miesiąca. Za sprawą wpływu Urana, Wodnika czeka niespodziewana sytuacja w pracy, która zupełnie go zaskoczy. Wodnik musi zachować zimną krew i nie może dać się ponieść emocjom. Na szczęście wpływ Saturna i Plutona pomoże znaleźć mu kreatywne rozwiązanie. Mimo kuszących ofert Wodnik, nie powinien wydawać pieniędzy, a raczej oszczędzać. Pod koniec miesiąca czeka go niespodziewany wydatek, dlatego ważne jest, aby miał odłożone pieniądze, z których będzie mógł skorzystać.

Zdrowie:

Wodnikowi będzie przede wszystkim brakowało sił w lutym. Nie będzie chętny do działania, a raczej ospały. Dlatego powinien dać swojemu organizmowi czas na odpoczynek i regenerację. Przebywanie na świeżym powietrzu na pewno doda mu nieco energii. Ogólnie osłabienie sprawi, iż odporność Wodnika spadnie, dlatego też nie może zapominać o odpowiedniej diecie i witaminach. Inaczej może mocno się przeziębić i kilka dni spędzić w łóżku.

Horoskop na luty 2023 - RYBY

Na pewno pojawią się problemy do pokonania, ale Ryby mają wszelkie szanse, żeby sobie z tym poradzić wróżka Mariwa

Uczucia:

Relacja z partnerem sprawi, iż Ryby poczują, że żyją. Szczególnie druga połowa miesiąca, dzięki wpływowi Wenus w Rybach, będzie czasem wypełnionym szczerym uczuciem, poczuciem bezpieczeństwa i pewności o przyszłość związku. Za sprawą wpływu Neptuna, Ryby będą chciałby wprowadzić pewne zmiany w związku i spojrzą na swoją relację z innej perspektywy. To może być nowy rozdział dla Ryb w ich związku. Samotne Ryby będą mogły poznać więcej niż jedną ciekawą osobę. Jest to dla nich korzystny czas na nowe relacje i związki, dlatego powinny go dobrze wykorzystać.

Kariera i finanse:

W pracy będzie dość nerwowo. Ryby będą miały dużo obowiązków, nie ze wszystkim zdążą. Mogą być przemęczone, co z kolei skutkować będzie popełnieniem błędu. Na szczęście za sprawą wpływu Saturna i Plutona znajdą niestandardowe rozwiązanie trudnej sytuacji, w której się znajdą. Ryby muszą jednak uważać na komunikację z innymi, gdyż nie każdy będzie chętny do współpracy. Muszą się spodziewać także dodatkowych wydatków związanych ze swoim domem, dlatego warto jest, aby miały dodatkowe środki.

Zdrowie:

W lutym Ryby nie będą narzekać na swoje zdrowie, a wpływ Słońca sprawi, iż będą miały dużo energii. Nie mogą jednak zapominać o tym, aby dać swojemu organizmowi czas na odpoczynek. Ryby biedą miały dużo na głowie i będą w ciągłym ruchu, dlatego tym bardziej nie mogą zapominać o potrzebach własnego organizmu.