Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Bliźniąt

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Bliźniąt

03 Kto pasuje do Bliźniąt?

04 Kto nie pasuje do Bliźniąt?

05 Pan Bliźnięta - jaki jest w łóżku?

06 Bliźnięta - horoskop na 2023 rok. Czas intensywnych poszukiwań

Mężczyzna spod znaku Bliźniąt jest bardzo ekstrawertyczny. Zawsze jest gotowy, aby wskoczyć w coś nowego i ekscytującego. Ponieważ potrzebuje stałej stymulacji, jest dość wszechstronny i dobry w radzeniu sobie z więcej niż jednym zadaniem na raz. Potrafi być bardzo konkurencyjny, zawsze gotowy na dobre wyzwanie.

Jeśli próbujesz umówić się z mężczyzną spod znaku Bliźniąt, bądź cierpliwa. Choć będzie to trudne, postaraj się naprawdę często z nim rozmawiać, abyś mogła rozwinąć zaufanie. Nie ponaglaj. Przejrzy cię błyskawicznie i tylko niepotrzebnie go to zdenerwuje. Nie chce być kontrolowany, więc odejdzie.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Bliźniąt

Zdjęcie Mężczyzna spod znaku bliźniąt żyje chwilą / 123RF/PICSEL

Jest skoncentrowany na tym, co tu i teraz. Świetnie wykorzystuje to, co przynosi życie. Jest inteligentny, pełen pomysłów i ciekawości świata. To osoba towarzyska, społeczna. Koncentruje się wyłącznie na tym, na czym mu zależy i co sprawia mu przyjemność.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Bliźniąt

Zdjęcie Mężczyzna spod znaku bliźniąt bywa tajemniczy / 123RF/PICSEL

Faktycznie, pan spod znaku Bliźniąt może być dwulicowy. Jest też dla partnerki niezłą zagadką. Śmiało można określić mianem Dr Jekyll & Mr Hyde - raz jest uroczą, jasną postacią, by za chwilę stać się kim mrocznym i odrażającym. Jest niekonsekwentny i niezdecydowany. Może być nieco niewiarygodny. Łatwo nudzi się w związkach, ciągle pragnie czegoś nowego i ekscytującego. Lubi próbować nowych rzeczy - również w sypialni. Potrzebuje ciągłej stymulacji, może więc mieć tendencje do oszukiwania. Może być typem, który udziela porad nawet jeśli nikt go o to nie prosił. Świetnie się komunikuje, ale to nie zawsze jest zaleta. Potrafi być dość przekonujący i umiejętny w kłamaniu. Unika mówienia o uczuciach.

Kto pasuje do Bliźniąt?

Jeśli chodzi o kompatybilność, do Bliźniąt świetnie pasują Skorpiony. Mają nieskończoną głębię, która wzbudza naturalną ciekawość Bliźniąt. Z podobnych powodów dobrym wyborem jest Wodnik - ten znak powietrza ma wyjątkową i skomplikowaną osobowość, która sprawia, że Bliźnięta wracają po więcej. Mogą się nie rozumieć, ale są sobą zafascynowani, co jest jeszcze lepsze.

Bliźnięta mogą na zasadzie przeciwieństw dobrze dobrać się ze Strzelcem. Oba znaki są ciekawskie i uwielbiają podróżować. Strzelec widzi duży obraz, Bliźnięta szczegóły - razem mają całość. I oczywiście Bliźnięta uwielbiają umawiać się z innymi Bliźniętami!

Zdjęcie Bliźnięta / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Bliźniąt?

Wyzwaniem dla Bliźniąt może być związek z Panną. Znana z perfekcjonizmu Panna uwielbia mieć wszystko zaplanowane i poukładane, a Bliźnięta są niezwykle spontaniczne. Nie ma tu punktów stycznych. Podobnie sytuacja ma się z Rybami (choć mówi się, że Ryby dogadają się z każdym). Ryby są delikatne i emocjonalne, więc szalonym Bliźniętom łatwo je zranić. Nie są skazani na porażkę, ale żeby być razem potrzebować będą dużo pracy i uważności na siebie nawzajem.

Pan Bliźnięta - jaki jest w łóżku?

W seksie będzie typem, który wykona pierwszy ruch. Uważa, że to ekscytujące! Ponieważ nade wszystko szuka w życiu ekscytacji i stymulacji, będzie chciał eksperymentować również w sypialni. Próbowanie nowych pozycji lub zabawek zawsze go zachwyci. Będzie bardziej niż chętny spróbować wszystkiego, aby urozmaicić swoje życie seksualne.

Bliźnięta - horoskop na 2023 rok. Czas intensywnych poszukiwań

Zdjęcie Dla Bliźniąt 2023 rok będzie czasem poszukiwań / 123RF/PICSEL

Horoskop na 2023 rok przyniesie samotnym Bliźniętom kilka interesujących znajomości. Najprawdopodobniej jednak nie będą one zwiastować niczego poważnego. Osoby spod tego znaku powinny zresztą skupić się teraz na sobie, zamiast "skakać z kwiatka na kwiatek". Lepsze poznanie własnych oczekiwań w przyszłości ułatwi im stworzenie stabilnego związku. Osoby w stałych relacjach powinny więcej dawać od siebie, a jeśli nie widzą w tym sensu - zakończyć relację.



