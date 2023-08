Horoskop na środę 23 sierpnia - Baran

Unikaj dziś otwartych sporów zwłaszcza z twoimi współpracownikami a na pewno z własnym szefem. Bądź szczery i życzliwy ale przy tym wszystkim pilnuj swoich interesów. Możesz dziś wejść ze swoją drugą połową w konflikt czy też lekki spór w sprawie o pieniądze. Na szczęście szybko go rozwiążecie.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Byk

Istnieje dziś szansa na wygranie pewnej sumy pieniędzy. Szczęście sprzyjać ci będzie w grach losowych zatem możesz spokojnie dziś w coś zagrać. Zachowaj tylko przy tym zdrowy rozsądek. W miłości zabraknie ci dziś chęci porozumienia. Daj sobie czas na to, by ochłonąć ale pamiętaj, by stan ten nie trwał zbyt długo.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Bliźnięta

Zwróć uwagę dziś na stan swojego zdrowia. Jest w dobrej kondycji ale nie wiesz, czy czasami coś nie wisi w powietrzu. Pamiętaj, że zbilansowana dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia oraz dobrej kondycji. Nie rezygnuj ze swojego sposobu odżywiania. Jest on dobry i dobrze też tobie służy.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Rak

Ktoś będzie ci dziś chciał zaszkodzić. Na szczęście dla ciebie, nie uda się jej to ale ty musisz szybko zmienić swoje plany tak, by osoba ta nie wiedziała co się dzieje. Da tobie to czas na obalenie jej działań oraz obnażenie jej metod pracy przed innymi współpracownikami. Wreszcie wszyscy będą mogli z ulgą odetchnąć, gdyż nastąpił kres działań tej osoby.

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na środę 23 sierpnia - Lew

Pewna osoba pokaże ci dziś swoje prawdziwe oblicze. Niestety, okaże się ono nie do zaakceptowania przez ciebie i stracisz tę znajomość. To na twoje szczęście. Nie ma co na siłę otaczać się fałszywymi przyjaciółmi. Przy następnej okazji poznawania osób bardziej dokładnie je weryfikuj by uniknąć rozczarowań.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Panna

Samotne Panny mogą dziś liczyć na liczne zaproszenia na randki aż trudno będzie wybrać to jedno spotkanie. Kieruj się zatem swoją intuicją i pamiętaj, że liczy się pierwsze wrażenie, jakie ktoś na tobie wywrze. Jeśli nie będzie ono dobre zawsze możesz w porę się ewakuować na następne spotkanie. W końcu trafisz na swoją drugą połowę.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Waga

Musisz dziś koniecznie porozmawiać ze swoją drugą połową. To czas na prawdziwe emocje oraz szczere wyznania. Nie bój się mówić prawdy. To czas by na nowo odkryć swoją miłość. Dajcie sobie sporo intymności by jeszcze bardziej poczuć się połączeni. Idźcie w swojej relacji na całość. Tylko tak zbudujecie trwałą więź.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Skorpion

Wyjdziesz dziś ze swojej strefy komfortu i zainteresujesz się projektami, które do tej pory były poza twoim zasięgiem. Czas pokazać innym na co ciebie tak naprawdę stać. Jesteś profesjonalistą i w końcu pokaż to innym współpracownikom. Uwierz w siebie oraz w swoje własne możliwości. To czas dla ciebie i dobrze go wykorzystaj.

Zdjęcie Sprawdź swój horoskop! / 123RF/PICSEL

Horoskop na środę 23 sierpnia - Strzelec

W dniu dzisiejszym wszystko działo się będzie dość szybko. W pracy znajdziesz pomocników, którzy wesprą ciebie w zawodowych obowiązkach. Nie zwlekaj z tym co ważne i nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Działaj mądrze i pamiętaj, złe jesteś obiektem do naśladowania, musisz zatem cały czas świecić przykładem.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Koziorożec

Poczujesz się dziś kochany i potrzebny swojej drugiej połowie. Działać to będzie ze wzajemnością. Możesz zatem szczerze okazać swoje uczucia drugiej połowie. Samotne Koziorożce kobiety mogą dziś na swojej drodze spotkać bardzo atrakcyjnego mężczyznę, które może ich świat wywrócić do góry nogami.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Wodnik

W twoim otoczeniu mogą być osoby, które są zazdrosne o to, że bardzo dobrze radzisz sobie w pracy. Zachowaj zatem dystans do współpracowników i staraj się wybadać kto może być taką osobą. Postaw tylko na relacje zawodowe. Bardzo dobrze na tym wyjdziesz. Przyjaciół masz przecież poza zakładem pracy i tego się trzymaj.

Horoskop na środę 23 sierpnia - Ryby

Wreszcie dziś twoja praca zostanie dostrzeżona przez twoich przełożonych. Szybko przełoży się to na rozmowy o twoim awansie oraz o podwyżce. To zadziała na ciebie bardzo motywująco a o to właśnie chodzi. Zawsze warto się starać. Szef zaproponuje ci również kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Koniecznie z niego skorzystaj.

