Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Lwa

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Panny

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Strzelca

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Skorpiona

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Wagi

Horoskop na środę dla Lwa

Czytaj to, co piszą drobnym druczkiem. Jeśli warunki odpowiadają Twoim oczekiwaniom, podpisz umowę. Merkury w Wadze to doskonały czas na podejmowanie decyzji i porozumień.

Jeśli przed tobą wizyta w sądzie, możesz trafić na specjalistę, który udzieli ci porady prawnej bezpłatnie. Jeśli są jakieś zmiany, które musisz wprowadzić w dokumentach prawnych, następne dwa tygodnie są idealne na sfinalizowanie tej sprawy.

W kontaktach osobistych ważniejsze będą słowa i figury retoryczne niż treść oraz intencje. Niestety to, jak mówimy, bywa ważniejsze od tego, co mówimy, a już całkiem bez znaczenia okazuje się, co mieliśmy na myśli. Upewnij się, że nikt nie zdoła przekręcić Twoich słów. Najlepiej mów przy świadkach. W finansach może dojść do zażartej dyskusji o należnościach. W zdrowiu uwaga na kolki w boku.

Reklama

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL