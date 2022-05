Chcesz wiedzieć, co wydarzy się we wtorek, 10 maja? Na co musisz uważać? Przeczytaj horoskop dzienny dla swojego znaku zodiaku.

dla swojego znaku zodiaku. Druga retrogradacja Merkurego 2022: w Bliźniętach i Byku od 10 maja do 3 czerwca.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - BARN

We wtorek zajmiesz się sprawami, które wymagają bycia w ciągłym ruchu. Będzie cię dosłownie pełno w całym budynku, w którym pracujesz, ale tylko dlatego, by generować nowe pomysły do dalszego rozwoju zawodowego.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - BYK

Twoja dzisiejsza aura sprzyjać będzie spotkaniom z osobami, których od dawna nie widziałaś. Warto do dobrze wykorzystać. Możesz wiele się nauczyć.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Możesz dziś kończyć wiele spraw, i to wprowadzi cię w nerwy nastrój. Możesz też zmieniać plany co do dalszego rozwoju twojego biznesu. Pamiętaj, że pierwsze pomysły w głowie są zawsze najlepsze.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - RAK

Twój związek może przechodzić chwile znużenia, co skutkować będzie wieloma nieporozumieniami. Staraj się wyjść naprzeciw partnerowi i sama podejmij kroki co do dalszego rozwoju waszego związku.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - LEW

Daj się dziś zaprosić na spotkanie z przyjaciółką. Ona bardzo potrzebuje twojego dobrego słowa, rady. Razem wpadniecie na ciekawe pomysły, które pomogą jej w rozwiązaniu problemów życiowych.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - PANNA

Nie szastaj dziś za bardzo pieniędzmi. Możesz popaść w kłopoty finansowe. Staraj się mądrze wydawać gotówkę, a długo będziesz mogła cieszyć się grubym portfelem.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - WAGA

Dodatkowo, absolutnie, nie nadużywaj dziś alkoholu. Nawet lampka wina nie jest dziś wskazana.

Zdjęcie Podczas retrogradacji Merkurego, która rozpocznie się 10 maja, możemy czuć się rozdrażnieni oraz mieć poczucie, że wszystko idzie nie tak, jak powinno, a problemy tylko piętrzą się i narastają. Możliwe, że pojawi się trudność w kontaktach i niełatwo będzie nam się skupić / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - SKORPION

Niestety, dziś może okazać się, że wracają sprawy, które z pozoru miały już być zamknięte. Poszło coś nie tak i musisz jeszcze raz im się przyjrzeć, tym razem bardziej skrupulatnie, by zamknąć je już raz na zawsze.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - STRZELEC

Możesz dziś śmiało zaufać swojej intuicji, wszak ma ona zawsze na względzie dobry twój interes. Wpadniesz na nowe pomysły. Spotkasz też dziś osoby, które mogą diametralnie zmienić twoje życie.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - KOZIOROŻEC

Spotkasz się z osobą, która wniesie do Twojego życia wiele dobrych rad, które to odmienia je na dobre. Będzie wesoło i kolorowo a przecież o to chodzi w życiu. To będzie udany dzień.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - WODNIK

Twoja druga połówka sprawi ci dziś miłą niespodziankę. Zacznie się od smsa, którego kompletnie się nie spodziewasz, a potem będzie tylko jeszcze więcej miłości.

Horoskop dzienny na wtorek, 10 maja 2022 r. - RYBY

Zadbaj o swoje zdrowie i zacznij od odpowiedniej suplementacji. Pamiętaj jednak, by zachować umiar w przyjmowaniu leków i wyrobów medycznych.