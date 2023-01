Spis treści: 01 Czym jest horoskop planetarny?

02 Jak sprawdzić swój horoskop planetarny?

03 Co oznaczają poszczególne planety?

04 Horoskop planetarny dla każdego znaku zodiaku 2023

Czym jest horoskop planetarny?

Horoskop planetarny określa, jakie było ułożenie planet podczas twojego rodzenia. To mapa nieba z określonego momentu w jakimś miejscu. Aby ułożyć swój kosmogram, musisz znać dokładny czas i miejsce swojego urodzenia. Zwykle określa się nasz znak zodiaku jedynie przez ułożenie Słońca. W tym wypadku znaczenie ma też położenie Księżyca, Merkurego, Marsa, czy Wenus. Kluczowy jest także ascendent. To punk, w którym wschodzi Słońce w chwili naszego urodzenia.

Jak sprawdzić swój horoskop planetarny?

Obecnie istnieje wiele stron internetowych oraz aplikacji, które obliczą twój kosmogram. Wystarczy wpisać odpowiedni czas oraz miejsce, a system obliczy mapę nieba w momencie naszego urodzenia. Za dodatkową opłatą można także zamówić dokładne odczytanie kosmogramu. Nie jest to jednak konieczne, aby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej.

Co oznaczają poszczególne planety?

Słońce odpowiada za nasz ogólny obraz oraz cechy, którymi najmocniej się charakteryzujemy. To ono dominuje cały nasz kosmogram. Jeśli nie zgadzamy się ze znakiem zodiaku, który jest w naszym Słońcu, może to być oznaka, że pozostałe planety mają na nas mocniejszy wpływ.

Ascendent to innymi słowami znak wschodzący. To znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia. Najmocniej wpływa na to, jak wyglądamy i jak się prezentujemy innym. To jedyny element horoskopu urodzeniowego, który może określać nasz wygląd.

Ostatnią planetą w wielkiej trójce jest księżyc. To ciało niebieskie symbolizuje cechy, które ukrywamy przed światem zewnętrznym. Kieruje naszymi emocjami, uczuciami i podświadomością. Wiedząc, jaka jest nasza wielka trójka, możemy już całkiem dokładnie zinterpretować siebie.

Pozostałe planety mają już na nas mniejszy wpływ oraz definiują węższe sfery naszego życia.

Merkury symbolizuje komunikację. Interpretując znak zodiaku, w którym była planeta przy naszym urodzeniu, możemy zdefiniować, w jaki sposób się porozumiewamy z innymi, w jaki sposób rozwiązujemy problemy oraz jak się kłócimy.

Jowisz jest patronem umysłu . Określa naszą wiedzę oraz życiową spontaniczność.

. Określa naszą wiedzę oraz życiową spontaniczność. Mars odpowiada naszej energiczności oraz zdolności do działania. To nasza wola walki, zdecydowanie w podejmowaniu decyzji i przebojowość.

To nasza wola walki, zdecydowanie w podejmowaniu decyzji i przebojowość. Wenus, jako planeta miłości jest przypisana naszemu życiu uczuciowemu. Mówi, w jaki sposób kochamy oraz jest odbiciem naszej wrażliwości.

Mówi, w jaki sposób kochamy oraz jest odbiciem naszej wrażliwości. Uran to planeta, która definiuje nasze poczucie wolności, skłonność do zmiany i burzenia porządku.

Neptun odpowiada za wyobraźnię i potencjał twórczy.

Saturn określa naszą zdolność do koncentracji oraz potrzebę rutyny i stałości.

Pluton jest symbolem naszych obsesji oraz transformacji.

Zależnie od tego, w jakim znaku zodiaku była każda z tych planet w momencie naszego urodzenia, możemy zbadać, jakie cechy w nas przeważają.

Horoskop planetarny dla każdego znaku zodiaku 2023

Pierwszym ze znaków zodiaku jest Baran. Rządzi nim Mars. To planeta, która sprawia, że przyszły rok będzie dla niego dynamiczny i pełen wyzwań. Barany uwielbiają rywalizację i sprawią, że wszystko w tym roku będzie dla nich konkurencją. Będą błyszczeć przez swoją pewność siebie, przebojowość i siłę. Muszą jednak pamiętać, że czasami warto sobie zrobić przerwę.

Patronką Byka jest Wenus. To symbol miłości, ale także luksusu i wygody. Jako Byk lubisz rzeczy przyjemne i ładne. Jesteś także obdarzony zmysłem artystycznym. Lubisz harmonię. Wenus wpłynie także na twoje relacje z ludźmi. Będziesz w tym roku wyjątkowo ciepły i pomocny w stosunku do innych.

Znakiem Bliźniąt kieruje Merkury. Planeta, której imię nosi także posłaniec bogów, doda ci w tym roku energii oraz witalności. Momentami może cię popchnąć do przesady. Jako że naturalnie zawierasz nowe znajomości, możesz spodziewać się, że także nowy rok będzie wypełniony wieloma rozrywkami i nowymi twarzami.

Rakiem rządzi Księżyc. Z tego powodu Raki mogą być tajemnicze i zamknięte. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się chłodne i nieprzystępne. To osoby o dużej wrażliwości. W 2023 muszą pamiętać, aby nie zamykać się na innych ludzi. Radzenie sobie z własnymi emocjami będzie prostsze, jeśli Raki nie będą ich w sobie dusić.

Lew to znak zodiaku, na który najmocniej wpływa Słońce. To osoby, która są zwykle promienne i energiczne. Pozytywnie nastawione do życia, lubią czerpać z niego pełnymi garściami. W 2023 będą kierować się optymizmem i swoim szczęściem. Powinny jednak uważać, aby dobrze się bawiąc nie krzywdzić innych oraz pamiętać o swoich najbliższych.

Drugim znakiem, którym kieruje Merkury, jest Panna. Wpływa on na nią jednak inaczej niż na Bliźnięta. Panny cenią sobie najmocniej inteligencję, logikę i zdrowy rozsądek. Lubią porządek oraz zasady. Merkury może wzmocnić ich potrzebę kontroli. W 2023 będą mocniej dbały o stare przyjaźnie.

Wagą, tak jak Bykiem rządzi Wenus. Dzielą ze sobą upodobanie do rzeczy pięknych i wygodnych. Wagi są jedna bardziej wyrafinowane i eleganckie. Uwielbiają się zakochiwać. W 2023 Wagi powinny uważać na swoje serce. Ich skłonność do problemów z podejmowaniem decyzji może je wpędzić w kłopoty.

Pluton to planeta, która dominuje u Skorpiona. Kiedyś mroczny i tajemniczy, dzisiaj jedynie fascynujący. Pluton dodaje osobom spod tego znaku ekscentryzmu i mocnej osobowości. Nie lubią otwartych konfliktów, a problemy wolą rozwiązywać manipulacją i cichą przewagą. To oddani przyjaciele. W nowym roku mogą się zbyt bardzo hamować. Ich najbliższe osoby wystarczają im do szczęścia. Skorpiony mogą się powstrzymywać przed zawieraniem nowych znajomości.

Patronem Strzelców jest Jowisz. Obdarza je charyzmą i silnym charakterem. Strzelce słyną ze swojej potrzeby wolności i skłonności do zabawy. Ich pogoń za wyzwaniami i rozrywkami może je zgubić. Jako Strzelec pamiętaj, aby stąpać twardo po ziemi w 2023. Nie pozwól sobie na zbyt długie chwile nieuwagi. Uciekanie od obowiązków nigdy nie kończy się dobrze.

Koziorożcem kieruje Saturn. Planeta daje mu upór do działania, przez co osoby spod tego znaku zodiaku osiągają szybko sukces. Koziorożce lubią pieniądze. W nowym roku muszą uważać, aby pogoń za nimi nie przysłoniła im innych celów w życiu. Ich ciężka praca opłaci się, jednak nie w najbliższym czasie. Koziorożce powinny wykazać się cierpliwością i konsekwencją. To przyniesie im największy zysk.

Planetą Wodnika jest Uran. Sprawia on, że Wodniki są błyskotliwe i inteligentne. Mają zwykle wiele zainteresowań i lubią zdobywać nową wiedzą. Uwielbiają poznawać nowych ludzi. Szukają w nich inspiracji i motywacji do działania. Wodniki mogą być momentami płytkie i zbyt skupione na wyglądzie. Uwielbiają wyrażać swoje opinie. W 2023 powinny uważać na swoje słowa. Ich moc może ranić ich najbliższych i przysporzyć im nowych wrogów.

Ryby to podopieczni Neptuna. Mają silnie rozwiniętą intuicję. Kierują się swoimi emocjami. Żyją w świecie marzeń i wyobrażeń. Lubią uciekać w fantazje. Mają skłonność do melancholii. Powinny uważać w nowym roku na negatywne emocje i pesymizm. Może to zepsuć im ten rok i zamknąć na innych.

