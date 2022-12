Barany mogą liczyć na mniej dynamiczny początek tygodnia. Aura tego tygodnia przyniesie Lwom same przyjemności, a Ryby zaczną wprowadzać zmiany w swoje życie. Co jeszcze czeka znaki zodiaku w najbliższych dniach? Sprawdźcie swój horoskop tygodniowy.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r. - BARAN

Początek tygodnia mniej dynamiczny. W pracy uważaj na pułapki, które wiązać się będą z przyjęciem na siebie nie swoich obowiązków. Zajęte Barany będą miały czas relaksu we wzajemnym towarzystwie. Wolne zaś mogą liczyć na nową dynamicznie się rozwijającą znajomość. W weekend spędzisz czas, tak jak lubisz.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - BYK

Aura tego tygodnia przyniesie iluzoryczne przyjemności. W pracy będzie ci się wydawało, że nie musisz nic robić, ale to tylko pozory, bo szybko zaczną cię gonić zaległości. Zajęte Byki, które mają skłonność do ustępowania, będą niezadowolone z planu, jaki wymyślił dla nich partner, jednak nie zrobią sprzeciwu. Wolne zaś w czyimś domu poznają interesującą osobę. Jeśli okaże się, że zależy ci na tej znajomości, to ty będziesz musiał przejąć stery.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz miał trudność z dostosowaniem do zmieniających się warunków. W pracy trudno ci będzie znaleźć miejsce dla siebie, a także pojawi się zagrożenie jej utraty. Bliźnięta będące w stałych relacjach będą znudzone rutyną ich partnerstwa, a Sylwester spędzony w domu jeszcze ją pogłębi. Wolne zaś nie będą miały okazji do nowych znajomości, mimo zabawy w weekend.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - RAK

Ten tydzień wymagał będzie od ciebie dotrzymania obietnic. W pracy trzeba będzie zrealizować zaplanowane wcześniej sprawy, ale nie bardzo będziesz miał ochotę działać. Zajęte Raki będą tkwić w zrównoważonej relacji, chociaż czasem marzyć im się będzie odrobina fantazji. Wolne zaś poznają ciekawą osobę, niestety będzie ona miała odmienny temperament. W weekend czekają cię udane sąsiedzkie spotkania.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie wiele przyjemności. W pracy twoja kreatywna wyobraźnia pozwoli ci na uniknięcie spędzania wielu godzin przy nudnych obowiązkach. Zajęte Lwy będą starały się czas świąteczny i noworoczny spędzić jak najbardziej produktywnie. Oby tylko partner dotrzymał ci kroku! Wolne zaś zdecydują się na bliższą znajomość z kimś, z kim do tej pory się tylko przyjaźniły. W weekend czeka cię dobra zabawa w mieście.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - PANNA

W tym tygodniu pewne wydarzenia ułatwią ci drogę do osiągnięcia celu. W pracy zetkniesz się z koniecznością odrobienia zaległości, które próbowałeś schować na dnie szuflady. Zajęte Panny mogą ulec pokusie romansu i to w najmniej oczekiwanym momencie. Wolne zaś będą podatne na wpływy znajomych i umówią się z kimś, kto wcale nie będzie się krył ze swoimi wadami. W weekend możesz liczyć na dobrą imprezę.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - WAGA

Grudniowa aura przyniesie czas wahań i wątpliwości. W pracy nie pojawią się żadne nowe perspektywy, ale tobie też nie będzie się spieszyć do otwierania na nowości. Zajęte Wagi tkwić będą w relacji, w której brak wspólnych zainteresowań, a duże różnice w charakterze przyniosą konflikty. Wolne zaś pod koniec tygodnia wybiorą się w towarzystwo, gdzie spotkają kogoś, kto pobudzi ich zmysły.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - SKORPION

Grudniowa aura sprzyjać będzie realizacji planów. W sprawach zawodowych czeka cię dopływ gotówki, której ostatnio bardzo ci brakowało. Skorpiony będące w stałych relacjach będą czynić postępy, bo skupią się na zaspokojeniu aspiracji obu stron, a nie tylko swojej własnej. Wolne zaś mogą wpaść w sidła platonicznej miłości. W weekend przyjmij zaproszenie od znajomych.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - STRZELEC

W tym tygodniu czekają cię pozytywne wydarzenia w sferze uczuć. W pracę to dobry czas, żeby wyjaśnić pewne niedomówienia i załatwić terminowe sprawy. Zajęte Strzelce skupią się na konstruowaniu nowego etapu ich znajomości poprzez wspólny rozwój. Wolne zaś raczej mogą spodziewać się płytkich znajomości. W weekend czeka cię udana domowa imprezka.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie ci zdolność do zmiany siebie i innych. W pracy łatwo wszystkich przekonasz do swoich poglądów i zachęcisz ich do działania według twojego planu. Koziorożce będące w stałych relacjach będą starały się dokonać zmian, gdyż bez nich partnerstwo zacznie wygasać. Wolne zaś jeszcze nie podniosą się po utracie miłości. W weekend pojawi się szansa na dobrą zabawę w towarzystwie.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - WODNIK

W tym tygodniu postanowisz zweryfikować swoje poglądy na życie. W pracy na wiele spraw spojrzysz zupełnie pod innym kątem i dokonasz korekty tam, gdzie wyda ona ci się konieczna. Zajęte Wodniki będą odczuwały różnego rodzaju emocje związane z partnerem, które mogą wpływać na ich wzajemne zachowania wobec siebie. Wolne zaś będą rywalizować ze swoim wrogiem zawodowym o czyjeś względy. W weekend spędzisz miło czas w rodzinnym gronie.

Horoskop tygodniowy na 26 grudnia - 1 stycznia - RYBA

Końcówka roku zachęci cię do wprowadzenia zmian w swoje życie. Przestaniesz trzymać się kurczowo starych przekonań i ślepo narzuconych przez ogół dogmatów. W pracy zapragniesz iść swoją drogą bez względu na to, jakie ryzyko musi podjąć. Zajęte Ryby, które tkwią w toksycznych relacjach, postanowią wreszcie zrobić z nimi porządek. Wolne zaś na razie z powodu smutku miłosnego nie będą umieć stworzyć dojrzałej znajomości.