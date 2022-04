Nowy tydzień zapowiada wiele atrakcji dla zodiakalnych Baranów. Byki czeka więcej zadań. Bliźnięta będą mieć niewiele czasu na przyjemności.

Kwietniowa aura zachęci Raka do uatrakcyjnienia swojego życia, a Lwom będzie wspierać ich pozytywne pomysły. Zodiakalnym Pannom początek tygodnia sprzyjał będzie lenistwu.

Początek tygodnia zachęci Wagi do pozytywnych zmian, Skorpiony czeka pracowity czas. A Strzelce powinny pozwolić sobie na więcej luzu.

Koziorożcom początek tygodnia upłynie na przyjemnych wydarzeniach, a Wodnikom na lenistwie. Ryby natomiast czeka trudna sytuacja emocjonalna.

Horoskop tygodniowy - BARAN

W pracy codzienność obowiązków wyda ci się wyjątkowo męcząca, bo bardziej niż na pracę będziesz miał ochotę na odpoczynek. Zajęte Barany powinny być bardziej ugodowe i nie szukać dziury w całym. Wolne zaś staną się odważne i zgodzą się na randkę w ciemno. W weekend najpierw zabierz się za porządki, a wieczór przeznacz na przyjemności.

Horoskop tygodniowy - BYK

W pracy przypomną o sobie drobne zaległości, które próbowałeś odstawić na boczny tor. Zajęte Byki przestaną walczyć o przegrany związek i zostawią wszystko w rękach losu. Wolne będą chciały pogodzić się z kimś z przeszłości. W weekend nie zmuszaj się do pracy, jeśli nie masz na to ochoty.

Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

Czas odwiedzić urzędy, gdzie będziesz musiał rozwiązać stare problemy. W pracy zrealizujesz swoje plany, wyprzedzając innych. Zajęte Bliźnięta powinny uczyć się cierpliwości, bo byle uwaga może wyprowadzić ich z równowagi. Wolne zaś mogą liczyć na powodzenie w miłości i ciekawe spotkania towarzyskie.

Horoskop tygodniowy - RAK

W pracy nie będziesz mieć ochoty na męczące zadania. Raczej chcesz zrobić wszystko szybko i łatwo. Zajęte Raki mogą liczyć na sielankę miłosną pod jednym warunkiem. Muszą odpuścić sobie poprzednie konflikty. Wolne zaś odkryją, o co naprawdę komuś chodzi. W weekend, zamiast gotować, będziesz wolał poleniuchować.

Horoskop tygodniowy - LEW

W pracy staniesz się bardziej aktywny i sam zaczniesz szukać nowych możliwości rozwojowych. Zajęte Lwy uwolnią swoje skrywane emocje i zaczną w końcu otwarcie mówić o tym, co im leży na sercu. Wolne zaś będą miały ochotę na romantyczne randki, niestety nie za wiele zapowiada się w tym temacie. Raczej trafisz na praktycznych osobników.

Horoskop tygodniowy - PANNA

W pracy, jeśli tylko pojawiają się jakieś trudności, od razu zaczniesz szukać ludzi do pomocy. Zajęte Panny dadzą sobie radę ze wszystkim pod warunkiem, że zachęcą partnera do wspólnego działania i nie pozwolą mu się nudzić przed telewizorem. Wolne zaś mogą liczyć na ciekawe znajomości. W weekend dla poprawy samopoczucia poczytaj książki.

Horoskop tygodniowy - WAGA

W pracy skupisz się tylko na tym, co konieczne, i będziesz udawać, że nie słyszysz pytań szefa, który chce wiedzieć, czy zrobisz coś dodatkowego. W zajętych Wagach odezwą się skrywane emocje i potrzeby. Zrozumieją, że zagłuszanie ich serialami, niczego nie rozwiązało. Wolne zaś będą miały dobry czas do nawiązywania nowych znajomości.

Horoskop tygodniowy - SKORPION

W pracy zachowaj zdrowy rozsądek i nie bierz na siebie więcej obowiązków, niż jesteś w stanie udźwignąć. Zajęte Skorpiony zaczną podejrzewać bliską sercu o zdradę i robić z tego tytułu wyrzuty. Wolne zaś mają szansę poznać kogoś, z kim stworzą coś wspaniałego i niepowtarzalnego. W weekend spotkaj się z przyjaciółmi.

Horoskop tygodniowy - STRZELEC

W pracy szef nie będzie wymagał od ciebie aktywnego działania, raczej pozwoli ci na funkcjonowanie według własnego rytmu. Zajęte Strzelce będą musiały popracować nad chaosem, jaki pojawił się w ich relacji. Trzeba będzie pewne sprawy wyjaśnić i uporządkować. Wolne zaś będą ślęczeć w sieci, poszukując w niej miłości życia. W weekend wybierz się na wypoczynek w plener.

Horoskop tygodniowy - KOZIOROŻEC

Od środy będziesz musiał wziąć się ostro do roboty. W pracy unikaj trudnych rozmów, bo teraz niczego nie rozwiążesz. Zajęte Koziorożce nabiorą więcej dystansu do problemów związkowych i przestaną czepiać się szczegółów. Wolne zaś poznają kogoś, kto zainspiruje je do działania. Odkryjesz nowe pasje. W weekend wyjdź na spacer lub do kina.

Horoskop tygodniowy - WODNIK

W pracy będziesz się obijał, a jeśli ktoś to zauważy, udasz, że jesteś naprawdę zajęty i będziesz to robił, dopóki szef nie zacznie patrzeć ci na ręce. Zajęta Wodniki poczują, że sprawy w ich związku zmierzają ku dobremu, ale jeszcze trzeba sporo zmienić. Wolne zaś na przekór swoim przekonaniom umówią się z kimś, kto wcale do nich nie pasuje. W weekend zrelaksujesz się w basenie.

Horoskop tygodniowy - RYBY

Zajęte Ryby będą musiały uporać się z cieniami przeszłości. Podszepty intuicji mogą być mylne, skorzystaj więc z porady kogoś doświadczonego, zanim podejmiesz decyzje. Wolne zaś, zamiast męczyć się z samotnością, pozwolą sobie na randki w ciemno. Uważaj jednak na typowych podrywaczy. W weekend pofatyguj się na spotkanie z przyjaciółmi i razem odpocznijcie na łonie przyrody.