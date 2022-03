Koziorożec w weekend ma szansę poznać nowych znajomych, z którymi zaprzyjaźni się na dłużej.

w weekend ma szansę poznać nowych znajomych, z którymi zaprzyjaźni się na dłużej. Zajęte Panny poczują, że czas na małe zmiany w związku. A Skorpiony będą miały w tym tygodniu kilka problemów do rozwiązania.

poczują, że czas na małe zmiany w związku. A będą miały w tym tygodniu kilka problemów do rozwiązania. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych dniach? Co czeka znaki zodiaku? Na te pytania odpowiada wróżka Anne. Poznaj swój horoskop tygodniowy.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - BARAN

W pracy zodiakalnych Baranów nic nie będzie się działo. Dzięki temu, uda się nadrobić zaległości. Zajęte Barany mogą liczyć na więcej miłości, bo znad ich związku znikną czarną chmurą. Wolne zaś nie bardzo będą miały ochotę na flirty, ale od czwartku znudzi im się samotność. W weekend spotkasz kogoś z przeszłości.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - BYK

W pracy przygotuj się na nowe plany i pewne porządki. W związku - zajęte Byki będą łagodzić konflikty i wyjaśniać nieporozumienia. A w weekend już na spokojnie będą cieszyć się sobą podczas romantycznej kolacji. Wolne Byki mogą liczyć na spotkanie kogoś, z kim będą rozmawiać na każdy temat.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - BLIŹNIĘTA

To będzie aktywny tydzień. W pracy zrealizujesz to, z czym zwlekałeś od dawna. Zajęte Bliźnięta czekają trudne rozmowy. Zdobędą się na odwagę i opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec partnera oraz ewentualnym rozstaniu, jeśli one nie zostaną spełnione. Wolne nadal będą poszukiwać miłości.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - RAK

W pracy zodiakalne Raki będą musiały liczyć się z dodatkową odpowiedzialnością za zadania, które wykonały za kogoś. Zajęte Raki powinny być bardziej wyrozumiałe wobec wad partnera i przestać mu je wytykać na każdym kroku. Wolne zaś będą poszukiwać kogoś, kto prowadzi spokojny tryb życia i nie ma trudnego charakteru.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - LEW

To będzie intensywny tydzień. W pracy wiele będzie się działo, bo zapomnisz o ważnych obietnicach, które zostaną ci wytknięte pod koniec tygodnia. Zajęte Lwy powinny przestać doszukiwać się zdrady, jeśli takowej nie ma. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto będzie zupełnie ich przeciwieństwem.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - PANNA

Od początku tygodnia skupisz się na ważnych zadaniach. W pracy wszystko wykonasz na czas. Zajęte Panny zaczną wprowadzać drobne zmiany w związku. Wolne zaś mogą poznać kogoś interesującego. W weekend czeka cię spotkanie z byłym, unikaj jednak rozmów o potencjalne powrocie.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - WAGA

W tym tygodniu ważne jest, aby zodiakalne Wagi słuchały swojej intuicji. W pracy czas sprzyjał będzie negocjowaniu i rozwijaniu pomysłów, które będą niezwykle owocne. Zajęte Wagi staną się bardziej czułe, jednak mogą ulec marudzeniu partnera i już pod koniec tygodnia zaczną widzieć swój związek w czarnych barwach. Wolne nie mogą dać się zauroczyć byle komu.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - SKORPION

W tym tygodniu zodiakalny Skorpion będzie próbować rozwiązać problemy, które od dawna źle wpływają na jego codzienne życie. W pracy ktoś wpływowy pomoże zdobyć ci lepsze stanowisko. Zajęte Skorpiony powinny zadbać o związek. Warto wybrać się na romantyczną kolację. Wolne zaś na domowej imprezie poznają kogoś, kto naprawdę podbije ich serce.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - STRZELEC

W pracy zodiakalne Strzelce czeka dobry tydzień. Zostaną docenione, a może nawet dostaną podwyżkę. Zajęte Strzelce skomplikują swoje życie miłosne, bo ktoś o kim kiedyś śniły, zapragnie z nimi romansu. Wolne zaś spokojnie będą szukać swojej miłości.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - KOZIOROŻEC

Koziorożce czeka pracowity tydzień. Będziesz starał się ogarnąć wszystko na czas, a nawet wziąć na siebie jeszcze więcej, zwłaszcza jeśli będzie to wpływało na twoje wyższe dochody. Zajęte Koziorożce staną się bardziej towarzyskie, a to nie spodoba się ich partnerowi, który będzie robił nieustane sceny zazdrości. Wolne zaś trafią na kogoś, kto ma podobne poczucie humoru.

Horoskop tygodniowy na 14-20 marca 2022 r. - WODNIK

Zajęte Wodniki postanowią zmienić coś w związku. Postawią na radykalne zmiany. Wolne zaś będą intensywnie chodzić na randki, gdzie mają szanse poznać kogoś interesującego. W pracy też będzie się działo - wiele pilnych spraw i rozmów.

Horoskop tygodniowy na 14 -20 marca 2022 r. - RYBY

W pracy uda się zaprowadzić pewne zmiany, które przyniosą spokój. Zajęte Ryby powinny być bardziej delikatne i unikać złośliwych komentarzy wobec partnera. Wolne zaś nie powinny romansować w pracy, jeśli nie chcą zaprzepaścić swojej kariery.

