Spis treści: 01 Koziorożec

02 Wodnik

03 Ryby

04 Baran

05 Byk

06 Bliźnięta

07 Rak

08 Lew

09 Panna

10 Waga

11 Skorpion

12 Strzelec

Koziorożec

Koziorożce najbardziej cenią stabilność i bezpieczeństwo. Dobrze czują się w związkach, w których wszystko jest jasne i poukładane. Zdrada może wywrócić im świat do góry nogami. Są jednak w stanie wybaczyć, choć urazę będą trzymać w sobie bardzo długo, co z pewnością odbije się na zaufaniu do partnera czy partnerki.

Wodnik

Wodnik wieść o zdradzie przyjmie zaskakującą dobrze, co jednak okaże się tylko ciszą przed burzą. Jego perfekcjonizm i lojalność nie pozwolą mu na przebaczenie. Choć nie będzie wybuchał i robił zbyt emocjonalnych scen, to jednak zdrada jest gwoździem do trumny waszego związku. Nie pozostanie ci nic, jak spakować walizki.

Ryby

Zdrada tylko pogorszy niską samoocenę ryb. Wieść o niej ryby przyjmą jako afront i winy będą szukać raczej w sobie niż w partnerze. Nie oznacza to jednak, że przebaczą chwilową słabość. Wizja miłości idealnej ryb nie przyjmuje kompromisów i nie ma w niej miejsca na zdrady.

Baran

Na wieść o zdradzie Barany wybuchną jak długo uśpione wulkany i w kilka minut powiedzą, co sądzą o tej sytuacji, nierzadko z lekką przesadą. Ich impulsywny charakter uniemożliwi spokojną rozmowę. W pierwszej chwili nie masz, co liczyć na przebaczenie czy wyrozumiałość, choć z czasem sytuacja ta może się zmienić.

Byk

Byki z wielką determinacją i poświęceniem budują trwałe związki, dlatego wieść o zdradzie może być dla nich druzgocząca. Znaki te nie lubią także zmian, więc są w stanie wybaczyć, aby tylko utrzymać znany porządek. Nie oczekuj jednak emocjonalnych rozpaczy, byki przyjmą to ze spokojem i raczej będą cierpieć w milczeniu.

Bliźnięta

W początkowych fazach związku większym prawdopodobieństwem jest to, że Bliźnięta zdradzą, a nie ich partner lub partnerka. Bliźnięta są żywiołowe i lubią niezobowiązujące flirty. W długich i ustabilizowanych związkach Bliźnięta potrzebują nieustannej adoracji, dlatego ewentualną zdradę wyczują znacznie wcześniej. Choć na wieść o zdradzie mogą zareagować obojętnością, w głębi serca będą czuć się pokonane.

Rak

Rak nie wybacza zdrady. Ceni przede wszystkim wierność i lojalność, którą także obdarza drugą osobę. Na wieść o zdradzie nie licz na przebaczenie i wiedz, że wasza znajomość już dawno przeszła w zapomnienie. Raki długo będą dochodzić do siebie. Jednak, gdy rany się zabliźnią w ten sam sposób cierpliwie i szczerze będą szukać więzi z drugą osobą.

Lew

Zdrada mocno trafi Lwa w jego dumę. Dotąd apodyktyczny i dominujący stanie się bryłą lodu, nieprzeniknioną i nieustępliwą. Lwy raczej nie przebaczają, chyba że partner lub partnerka okażą swoją skruchę i legną do ich stóp; poddadzą się zupełnie woli i rozkazom zdradzonego. Wówczas królewska duma Lwa zostanie mile połechtana.

Panna

Panny są zrównoważone i praktyczne, poprzeczkę stawiają wysoko także w związku. Stopniowo i cierpliwie budują związek, w którym po prostu nie ma miejsca na zdradę. Na wieść o niej Panny z pewnością przeanalizują dobrze cały związek, wyciągną plusy oraz minusy i na tej podstawie rozstrzygną, czy jest szansa odbudowy związku. W większości przypadków możesz już pakować walizki.

Waga

Wagi są bardzo wyrozumiałe. Choć w miłości szukają tej idealnej, w której nie ma miejsca na zdradę, są w stanie ją wybaczyć. Zawsze szukają w drugim człowieku tego, co najlepsze, dlatego chwila słabości może nie oznaczać końca związku. Jeśli jednak tak się stanie, Wagi przez swój sentymentalizm mogą długo dochodzić do siebie.

Skorpion

Jeśli po zdradzie związek przetrwa, to nie licz na łatwe życie. Skorpion w najmniej spodziewanym momencie znowu ci tę zdradę wypomni. Skorpiony długo chowają urazy i nie zapominają krzywd. Więc związek ze skorpionem po zdradzie z pewnością nie będzie należał do najprzyjemniejszych. W niedługim czasie pewnie i tak się rozpadnie.

Strzelec

Na wieść o zdradzie Strzelec nie będzie przebierał w słowach, jednak szybko może porzucić obrazę i przejść do dobrze znanej codzienności. Osoby spod tego znaku nie chowają urazy, są beztroskie, co może spowodować, że nawet nie zauważą zdrady.

