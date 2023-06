Baran

Te znaki zodiaku smutno zaczną lato. Problemy będą się piętrzyć

Prosty rytuał na przesilenie letnie. Ma magiczną moc

Te znaki zodiaku muszą teraz uważać na finanse. Mogą sporo stracić

Trzy znaki zodiaku, które kochają być w centrum uwagi. Jesteś na liście? Baran to najsilniejszy z wszystkich znaków zodiaku - jest ambitny, entuzjastyczny, odważny, niezależny i bystry. Bywa wprawdzie egocentryczny, niecierpliwy i skłonny do ekstremalnych zachowań, ale jeśli nad sobą pracuje, to zalety biorą górę nad tymi wadami.

Baran ma jeden wyjątkowy talent - potrafi inspirować, nauczać i przewodzić grupie. Dobrze sprawdzi się więc na stanowiskach kierowniczych, choć on sam będzie pewnie chciał pracować na własny rachunek.

Zaskakujący talent: Baran ma zdolności manualne i smykałkę do szeroko pojętej mechaniki. Lubi naprawiać urządzenia.

Byk

Byk jest wytrwały, niezawodny, cierpliwy i lojalny. Jest również wyjątkowo uparty i zaborczy, ale te cechy postrzegane są też często przez otoczenie jako wady. Byk doskonale sprawdzi się w zawodach wymagających kreatywności, ma zdolności manualne i uwielbia tworzyć piękne rzeczy. Świetnym wyborem dla Byka będą też zawody związane z uprawą ziemi jak np. rolnik czy ogrodnik.

Reklama

Zaskakujący talent: Byk zna się na pieniądzach i sprawdzi się w zawodach związanych z finansami.

Bliźnięta

W Bliźniętach żyją dwie, różniące się od siebie skrajnie osoby: jedna jest ciekawska, dowcipna, hojna i pełna energii, druga impulsywna, chytra, nerwowa i kłamliwa. Jeśli Bliźnięta nie dopuszczą do tego, by ciemniejsza strona ich charakteru wzięła górę, będą świetnymi pracownikami - dobrze sprawdzą się również na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych. Bliźnięta są bardzo inteligentne i nie cierpią nudy i monotonni, więc wybierają zazwyczaj zawód, który pozwoli im być w ciągłym ruchu. Są dobrymi przedstawicielami handlowymi, sprzedawcami i reporterami.

Zaskakujący talent: Bliźnięta to urodzeni podróżnicy - powinny więc znaleźć pracę, która pozwoli im na częste wojaże.

Rak

Raka wyróżnia wyjątkowa wrażliwość i łagodność. Jest też troskliwy, niezawodny i cierpliwy. Bywa oczywiście egocentryczny, chimeryczny i niepewny siebie, ale mimo to nieźle radzi sobie w kontaktach z innymi ludźmi i jest w pracy bardzo lubiany. Najodpowiedniejszym zawodem dla Raka będzie praca związana z opieką nad innymi ludźmi - sprawdzi się więc jako lekarz, opiekun lub psychoterapeuta.

Zaskakujący talent: Rak to urodzony przedsiębiorca - z sukcesami będzie prowadził mały interes.

Lew

Lew to jeden z najsilniejszych znaków zodiaku - jest pewny siebie, ambitny, lojalny, posiada zdolności organizacyjne i umie przewodzić ludziom. Bywa apodyktyczny, egoistyczny i nie znosi sprzeciwu, więc jest wymagającym przełożonym, ale podwładni cenią go za sprawiedliwość. Lew doskonale sprawdza się na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.

Zaskakujący talent: Lew ma zdolności komediowe, sprawdzi się więc jako komik.

Panna

Panna słynie z tego, że jest racjonalna pracowita, uważna i perfekcjonistyczna. Choć bywa pedantyczna i krytykancka, to jest prawdziwym marzeniem każdego pracodawcy - mimo to ona sama lubi działać na własną rękę i chętnie wykonuje wolny zawód.

Panna dobrze sprawdzi się na stanowisku nauczyciela, lekarza lub księgowej.

Zaskakujący talent: Panna będzie świetnym rzemieślnikiem np. zegarmistrzem lub szewcem.

Zdjęcie Zodiakalna panna będzie świetnym zegarmistrzem

Waga

Waga jest najbardziej sprawiedliwa i taktowna ze wszystkich znaków zodiaku. Jest również pokojowo nastawiona, dyplomatyczna i rozgadana. Te cechy sprawiają, że świetnie sprawdzi się w roli przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy. Waga nie potrafi oszukiwać, jest uczciwa i zawsze stara się znaleźć polubowne rozwiązanie. Powinna więc zdecydować się na pracę na stanowisku psychologa lub prawnika.

Zaskakujący talent: Waga to urodzona artystka, może zostać aktorką, wokalistką, malarką lub kompozytorką.



Skorpion

Skorpion jest pełen energii, dynamiczny, odważny, skrupulatny i spostrzegawczy. Bywa wprawdzie pamiętliwy, bezkompromisowy i pragnie władzy, ale jeśli znajdzie pracę, która da mu splendor i będzie napawać go dumą, da z siebie wszystko. Skorpion kocha zagadki i tajemnice, a że jest odważny i pewny siebie, to sprawdzi się w pracy policjanta i detektywa. Będzie także dobrym naukowcem czy lekarzem.

Zaskakujący talent: Skorpiony kochają astrologię i sprawdzą się w roli jasnowidza.

Strzelec

Strzelec to najbardziej liberalny, wesoły, optymistyczny i bezpośredni znak zodiaku. Strzelec nie znosi nudy, lubi wyzwania, cechuje go pracowitość i głód doświadczeń. Praca w biurze nie jest dla niego - szybko poczuje, że czas przecieka mu przez palce, straci motywację i chęci.

Idealna dla Strzelca będzie praca związana z podróżami, które ten znak zodiaku dosłownie uwielbia. Kocha również zwierzęta, więc będzie świetnym weterynarzem czy pracownikiem sklepu zoologicznego.

Zaskakujący talent: Strzelec jest świetnym mówcą i potrafi nauczać.

Sprawdź też: Te znaki zodiaku smutno zaczną lato. Problemy będą się piętrzyć

Zdjęcie Strzelce to najlepsi weterynarze / 123RF/PICSEL

Koziorożec

Koziorożec to najbardziej zdyscyplinowany, odpowiedzialny, konsekwentny i praktyczny znak zodiaku. To sprawia, że jest wymarzonym pracownikiem każdego pracodawcy, choć czasem przesadza, dążąc do sukcesu za wszelką cenę, nie przywiązując wagi do opinii innych. Dla tego znaku zodiaku praca musi wiązać się z prestiżem, więc świetnie sprawdzi się na wysokich stanowiskach managerskich.

Koziorożec będzie świetnym analitykiem, finansistą czy architektem.

Zaskakujący talent: Koziorożce to świetni bankowcy!

Wodnik

Wodnik jest wyjątkowo kreatywny, ekscentryczny, niezależny i ciekawski. To największy indywidualista wśród wszystkich znaków zodiaku i, choć jest niecierpliwy, sarkastyczny, a czasem nawet zadufany w sobie, to istnieje branża, w której czuje się jak ryba w wodzie. Wodnik doskonale radzi sobie z komputerami i analityczną stroną informatyki, więc w krótkim czasie może stać się prawdziwym wirtuozem tego zawodu.

Wodnik może być także świetnym nauczycielem lub pisarzem.

Zaskakujący talent: Wodnik to urodzony artysta!

Ryby

Ryby są wyjątkowo towarzyskie, empatyczne i gotowe do poświęceń. Słyną także z doskonałej intuicji. Bywają wprawdzie egoistyczne, przewrażliwione na swoim punkcie i melancholijne, ale czyż nie tacy są artyści? Ryby to urodzeni aktorzy, malarze, muzycy, rzeźbiarze i tancerze - mają mnóstwo talentów i powinny z nich uczynić swój sposób na życie. Wiele Ryb zajmuje się również szeroko pojętą ezoteryką.

Ryby to także doskonali duchowni oraz terapeuci.

Zaskakujący talent: Niejedna Ryba odnajdzie swoje przeznaczenie w byciu... medium.

Zobacz również: Supermoce znaków zodiaku. Jaka jest twoja?