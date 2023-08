Sprawdź, jakie wyjątkowe moce masz ty i twoi najbliżsi.

Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Astrologia Kulminacja Bramy Lwa: jedyny taki dzień w roku. Wtedy spełnią się ukryte pragnienia Specjalną mocą Barana jest pionierskość. Ten znak zodiaku wyznacza nowe szlaki i je przeciera. To bardzo kreatywne osoby, dzięki czemu mają pełno innowacyjnych pomysłów. Wprowadza je w życie odważnie i nie patrzy na to, co inni powiedzą. Nie ugnie się, dopóki nie zrealizuje swoich planów tak, jak zakładał. Nowatorskie pomysły Barana z pewnością nieraz odmienią nasze życie.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Wyjątkową cechą Byków jest lojalność. Dotyczy ona zarówno podejścia do ludzi jak i relacji z nimi, ale także wartości, którymi się kierują w życiu. Ciężko zmienić ich przekonania, ale to zdecydowanie pozytywna cecha. Same wiedzą, co dla nich najlepsze i nie dają ponieść się modzie czy wpływowi złych ludzi.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

Bliźnięta za to cechują się szybkim łączeniem wątków. Ta moc pozwala im na łatwe rozumienie skomplikowanych sytuacji czy zjawisk. Dodatkowo dostrzegają wątki, których nie zauważa nikt inny. Dzięki temu osoby spod znaku Bliźniąt są świetnymi detektywami. Nic nie umknie ich uwadze i to sprawia, że ciężko je oszukać.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Wyjątkową cechą Raka jest niezawodna intuicja. Osoby spod tego znaku zawsze słuchają swojego wewnętrznego głosu, który ich nigdy nie zawodzi. Nie dają sobie mydlić oczu i nie płyną z nurtem emocji. Gdy czują, że coś jest nie tak, to najprawdopodobniej tak jest. Jeśli Rak ostrzega cię przed jakąś osobą, miejscem lub sytuacją, lepiej go posłuchaj, dobrze na tym wyjdziesz.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Mocą zodiakalnych Lwów jest napawanie nadzieją. Nikt tak dobrze nie umie podnieść na duchu, jak osoby spod tego znaku. Lew zmotywuje i da wiarę na lepsze jutro. Są pewne siebie i wypełnione optymizmem, który przekazują innym. Będą świetnymi pocieszycielami, którzy pokażą światełko w tunelu i przekonają, że będzie lepiej.

Panna (23 sierpnia – 22 września)

Szczególną mocą Panny jest altruizm. Te osoby zawsze patrzą na dobro drugiej osoby i stawiają innych nad siebie. Są gotowe na poświęcenia i ustępstwa, aby pójść na rękę innym. Z chęcią niesie pomoc i nie ma z tym najmniejszego problemu. Przejawia się to zarówno drobnymi gestami w życiu codziennym, jak i zaangażowaniem w większe i bardziej złożone akcje niesienia pomocy, nawet jeśli jest to dla nich niewygodne.

Waga (23 września - 22 października)

Waga ma moc uspokajania. Sama obecność tego znaku w towarzystwie sprawia, że czuć ład i harmonię. Te osoby mocno skupiają się na wewnętrznej równowadze i duchowym rozwoju. To pozwala im na przekazywanie takiej energii bliskim. W towarzystwie Wagi każdy będzie czuł się dobrze i odczuje głęboką relaksację.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony charakteryzują się niesamowitą intuicją. Dodatkowo łączą tę cechę z wyjątkową umiejętnością obserwacji. To pozwala im na dogłębne poznanie drugiego człowieka. Bez problemu wyczuje kłopoty i będzie wiedział do kogo się lepiej nie zbliżać.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Zodiakalne Strzelce mają moc jednoczenia ludzi. Są one pozytywne i otwarte, przez co większość osób będzie dobrze się czuć w ich towarzystwie. Będzie to sprzyjać wspólnej zabawie i poznawaniu się. Masz dwie grupy znajomych na imprezie i boisz się, jak to wyjdzie? Zaproś Strzelca, on poprowadzi spotkanie i sprawi, że na pewno spotkacie się w takim gronie ponownie.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Koziorożce są niesamowicie zdeterminowane. Twardy charakter i ciężka praca doprowadzą ich do niebywałego sukcesu. Osoby spod tego znaku prą przed siebie, nie zważając na niedogodności. Do tego są odpowiedzialne i gdy powierzy się im zadanie do wykonania, możemy mieć pewność, że je dopną.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Wodniki potrafią myśleć przyszłościowo. Lubią mieć wszystko zaplanowane, aby wszystko wchodziło jak w zegarku. Co więcej, niejednokrotnie udaje im się przewidzieć sytuacje dla innych nieprzewidywalne. Uwzględniają to i nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. Są przygotowane na wszystko. Jeśli przewidują, że będzie padać, lepiej ich posłuchaj i zabierz parasol.

Ryby (19 lutego – 20 marca)

Ryby wykazują wyjątkowe zrozumienie dla innych. Są wysoko wrażliwe i potrafią postawić się w sytuacji drugiej osoby. Mimo że niejednokrotnie nie mają doświadczenia, to wiedzą co czuje ktoś inny. Dzięki temu dla wielu zodiakalne Ryby będą zaufanymi bliskimi, którym mogą się wygadać bez oceniania.

